Friday High school scores – September 24
(KIFI)
RIGBY 12
THUNDER RIDGE 51
POCATELLO 20
IDAHO FALLS 32
MADISON 16
HIGHLAND 42
HILLCREST 19
SHELLEY 21
SKYLINE 33
BONNEVILLE 0
TWIN FALLS 45
CENTURY 10
HORSESHOE BEND 50
WATERSPRINGS 30
BLACKFOOT 26
PRESTON 27
SNAKE RIVER 31
SOUTH FREMONT 21
TETON 13
AMERICAN FALLS 14
BEAR LAKE 8
WEST SIDE 42
NORTH FREMONT 34
WEST JEFFERSON 22
MALAD 30
SODA SPRINGS 22
RIRIE 12
SALMON 19
ROCKLAND 68
CHALLIS 30
WYOMING FOOTBALL SCORES
JACKSON HOLE 28
STAR VALLEY 22
COKEVILLE 36
PINEDALE 0
BIG PINEY 24
LYMAN 42
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