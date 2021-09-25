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Published 1:01 AM

Friday High school scores – September 24

(KIFI)

RIGBY  12
THUNDER RIDGE 51

POCATELLO  20
IDAHO FALLS 32

MADISON  16
HIGHLAND 42

HILLCREST  19
SHELLEY 21

SKYLINE  33
BONNEVILLE 0

TWIN FALLS 45
CENTURY 10

HORSESHOE BEND  50
WATERSPRINGS 30

BLACKFOOT  26
PRESTON 27

SNAKE RIVER 31
SOUTH FREMONT 21

TETON  13
AMERICAN FALLS 14

BEAR LAKE  8
WEST SIDE 42

NORTH FREMONT  34
WEST JEFFERSON 22

MALAD  30
SODA SPRINGS 22

RIRIE  12
SALMON 19

ROCKLAND  68
CHALLIS 30

WYOMING FOOTBALL SCORES

JACKSON HOLE 28
STAR VALLEY 22

COKEVILLE 36
PINEDALE   0

BIG PINEY 24
LYMAN 42

High School / Local Sports
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