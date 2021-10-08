Friday high school football scores – October 8
(KIFI)
SKYLINE 38
IDAHO FALLS 34
BLACKFOOT 13
RIGBY 24
POCATELLO 42
SHELLEY 28
THUNDER RIDGE 27
MADISON 33
HILLCREST 11
BONNEVILLE 14
SNAKE RIVER 7
MARSH VALLEY 26
WATERSPRINGS 24
NORTH GEM 62
CENTURY 0
PRESTON 32
SUGAR-SALEM 59
TETON 0
ABERDEEN
NORTH FREMONT
WEST JEFFERSON 53
RIRIE 8
AMERICAN FALLS 14
SODA SPRINGS 22
MALAD
BEAR LAKE
FIRTH
SALMON
CHALLIS 6
BUTTE COUNTY 40
MACKAY 0
ROCKLAND 62
LIGHTHOUSE CHRISTIAN
GRACE
WYOMING FOOTBALL SCORES
STAR VALLEY 3
CODY 22
LOVELL
PINEDALE
JACKSON HOLE 42
EVANSTON 7
MOUNTAIN VIEW 7
BIG PINEY 27
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