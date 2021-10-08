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today at 10:06 PM
Published 9:05 PM

Friday high school football scores – October 8

(KIFI)
SKYLINE 38
IDAHO FALLS 34

BLACKFOOT  13
RIGBY 24

POCATELLO 42
SHELLEY 28

THUNDER RIDGE  27
MADISON 33

HILLCREST 11
BONNEVILLE 14

SNAKE RIVER 7
MARSH VALLEY 26

WATERSPRINGS  24
NORTH GEM 62

CENTURY  0
PRESTON 32

SUGAR-SALEM  59
TETON 0

ABERDEEN 
NORTH FREMONT

WEST JEFFERSON  53
RIRIE 8

AMERICAN FALLS  14
SODA SPRINGS 22

MALAD 
BEAR LAKE

FIRTH 
SALMON

CHALLIS  6
BUTTE COUNTY 40

MACKAY  0
ROCKLAND 62

LIGHTHOUSE CHRISTIAN 
GRACE

WYOMING FOOTBALL SCORES

STAR VALLEY 3
CODY 22

LOVELL
PINEDALE

JACKSON HOLE  42
EVANSTON 7

MOUNTAIN VIEW 7
BIG PINEY 27

Football / High School / Local Sports
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News Team

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