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today at 10:07 PM
Published 9:53 PM

Friday high school football scores – October 15

(KIFI)
HIGHLAND 21
RIGBY 44

PRESTON  14
POCATELLO 17

MADISON 21
IDAHO FALLS 17

SHELLEY 29
BLACKFOOT 28 (2OT)

BONNEVILLE
THUNDER RIDGE

SKYLINE 42
HILLCREST 6

GOODING 30
MARSH VALLEY 18 (Thur)

MACKAY  0
NORTH GEM 62

CENTURY 21
CANYON RIDGE 20

SOUTH FREMONT 7
SUGAR-SALEM 35

AMERICAN FALLS  6
SNAKE RIVER 52 (Thur)

WEST SIDE 53
ABERDEEN 0

WEST JEFFERSON 8
FIRTH 48

NORTH FREMONT 58
RIRIE 20

SODA SPRINGS
BEAR LAKE

GRACE 15
CHALLIS 0

WATERSPRINGS  30
ROCKLAND 40

WYOMING FOOTBALL SCORES
EVANSTON   6
STAR VALLEY  40  (Thur)

PINEDALE 6
LYMAN 58

POWELL 17
JACKSON HOLE   21

COKEVILLE 21
BIG PINEY 28

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