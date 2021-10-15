Friday high school football scores – October 15
(KIFI)
HIGHLAND 21
RIGBY 44
PRESTON 14
POCATELLO 17
MADISON 21
IDAHO FALLS 17
SHELLEY 29
BLACKFOOT 28 (2OT)
BONNEVILLE
THUNDER RIDGE
SKYLINE 42
HILLCREST 6
GOODING 30
MARSH VALLEY 18 (Thur)
MACKAY 0
NORTH GEM 62
CENTURY 21
CANYON RIDGE 20
SOUTH FREMONT 7
SUGAR-SALEM 35
AMERICAN FALLS 6
SNAKE RIVER 52 (Thur)
WEST SIDE 53
ABERDEEN 0
WEST JEFFERSON 8
FIRTH 48
NORTH FREMONT 58
RIRIE 20
SODA SPRINGS
BEAR LAKE
GRACE 15
CHALLIS 0
WATERSPRINGS 30
ROCKLAND 40
WYOMING FOOTBALL SCORES
EVANSTON 6
STAR VALLEY 40 (Thur)
PINEDALE 6
LYMAN 58
POWELL 17
JACKSON HOLE 21
COKEVILLE 21
BIG PINEY 28
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