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today at 10:48 PM
Published 10:05 PM

Friday state H.S. football playoff scores – November 5

MGN Online

(KIFI)
5A
RIGBY  41
CAPITAL 14

ROCKY MOUNTAIN  21
HIGHLAND 22

4A
SANDPOINT  21
SHELLEY 14

NAMPA  14
BLACKFOOT 28

POCATELLO  28
BISHOP KELLY 17

VALLIVUE  
SKYLINE  (SAT)

3A
WEISER  21
SNAKE RIVER 0

SUGAR-SALEM  22   
MARSH VALLEY  16  (THUR)

HOMEDALE  
SOUTH FREMONT (SAT)

2A
WEST SIDE 
GRANGEVILLE

BEAR LAKE 14
NAMPA CHRISTIAN 6

NORTH FREMONT 
MELBA

FIRTH  16
DECLO 13 4TH

1A DIV II
CASTLEFORD  58
ROCKLAND 8

WYOMING FOOTBALL PLAYOFF SCORES
JACKSON HOLE  28
DOUGLAS 20

STAR VALLEY  17
CODY 24

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