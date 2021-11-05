Friday state H.S. football playoff scores – November 5
(KIFI)
5A
RIGBY 41
CAPITAL 14
ROCKY MOUNTAIN 21
HIGHLAND 22
4A
SANDPOINT 21
SHELLEY 14
NAMPA 14
BLACKFOOT 28
POCATELLO 28
BISHOP KELLY 17
VALLIVUE
SKYLINE (SAT)
3A
WEISER 21
SNAKE RIVER 0
SUGAR-SALEM 22
MARSH VALLEY 16 (THUR)
HOMEDALE
SOUTH FREMONT (SAT)
2A
WEST SIDE
GRANGEVILLE
BEAR LAKE 14
NAMPA CHRISTIAN 6
NORTH FREMONT
MELBA
FIRTH 16
DECLO 13 4TH
1A DIV II
CASTLEFORD 58
ROCKLAND 8
WYOMING FOOTBALL PLAYOFF SCORES
JACKSON HOLE 28
DOUGLAS 20
STAR VALLEY 17
CODY 24
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