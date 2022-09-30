Friday H.S. football scores – September 30
(KIFI)
Skyline 0
Rigby 28
Blackfoot 28
Highland 34
Hillcrest 10
Madison 14
Thunder Ridge 19
Bonneville 21
Shelley 24
Pocatello 21
Century 17
Idaho Falls 35
Teton 41
Snake River 14
Layton Christian, UT 9
Sugar-Salem 28
Wendell 28
American Falls 6
Firth 47
Ririe 0
North Fremont 46
Salmon 7
West Side 52
Soda Springs 14
Malad 8
Aberdeen 50
Castleford 26
Camas County 8
Rockland 66
Clark County 6
North Gem 12
Challis-Mackay 36
WYOMING SCORES
Evanston 33
Jackson Hole 34
Star Valley 48
Powell 14