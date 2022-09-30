Skip to Content
Sports
By
September 30, 2022 11:14 PM
Published 9:46 PM

Friday H.S. football scores – September 30

high school football
MGNonline.com
high school football

(KIFI)
Skyline  0
Rigby  28

Blackfoot  28
Highland 34

Hillcrest  10
Madison  14

Thunder Ridge  19
Bonneville  21

Shelley  24
Pocatello  21

Century  17
Idaho Falls   35

Teton  41
Snake River  14

Layton Christian, UT  9
Sugar-Salem  28

Wendell  28
American Falls 6

Firth  47
Ririe  0

North Fremont  46
Salmon  7

West Side  52
Soda Springs  14

Malad  8
Aberdeen 50

Castleford  26
Camas County  8

Rockland  66
Clark County 6

North Gem  12
Challis-Mackay 36

WYOMING SCORES
Evanston   33
Jackson Hole  34  

Star Valley  48
Powell  14

Article Topic Follows: Sports
Author Profile Photo

News Team

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content