Thursday H.S. basketball scores – January 26, 2023
(KIFI/KXPI)
BOYS H.S. BASKETBALL
South Fremont 42
Teton 72
Sugar-Salem 59
Snake River 50
American Falls 22
Marsh Valley 53
Bear Lake 59
Aberdeen 55
Malad 27
Soda Springs 38
Firth 53
North Fremont 57 (2OT)
Salmon 41
West Jefferson 71
Ririe 46
West Side 56
GIRLS H.S. BASKETBALL
Highland 52
Madison 63
Century 39
Pocatello 43 (OT)
Burley 28
Preston 34
Blackfoot 58
Bonneville 36
Shelley 74
Skyline 56
Rigby 45
Thunder Ridge 64
Idaho Falls 59
Hillcrest 63
Challis 16
Grace 67