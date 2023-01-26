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Sports
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January 26, 2023 10:56 PM
Published 9:46 PM

Thursday H.S. basketball scores – January 26, 2023

basketball on court
MGN online
basketball on court

(KIFI/KXPI)
BOYS H.S. BASKETBALL
South Fremont  42
Teton  72

Sugar-Salem  59
Snake River 50

American Falls   22
Marsh Valley  53

Bear Lake  59
Aberdeen  55

Malad  27
Soda Springs  38

Firth  53
North Fremont  57 (2OT)

Salmon  41
West Jefferson 71

Ririe  46
West Side  56

GIRLS H.S. BASKETBALL
Highland  52
Madison  63

Century  39
Pocatello  43  (OT)

Burley  28
Preston  34

Blackfoot  58
Bonneville  36

Shelley  74
Skyline  56

Rigby  45
Thunder Ridge  64

Idaho Falls  59
Hillcrest  63

Challis  16
Grace  67

Article Topic Follows: Sports
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News Team

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