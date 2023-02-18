State girls H.S. basketball scores Day 3 – Saturday, February 18, 2023
(KIFI/KXPI)
5A STATE TOURNAMENT CONSOLATION BRACKET
(3) Rigby 45
(5) Owyhee 28
4A STATE TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Shelley 65
(3) Sandpoint 69
CONSOLATION BRACKET TITLE
(4) Pocatello 68
(6) Minico 58
3A STATE TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Snake River 49
(2) Timberlake 36
3RD PLACE GAME
(6) Teton 64
(4) Sugar-Salem 39
2A STATE TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(2) Soda Springs 46
(1) Melba 55
3RD PLACE GAME
(5) West Side 49
(3) Cole Valley 41
CONSOLATION BRACKET
(4) Ririe 51
(6) Grangeville 49
1AD1 STATE TOURNAMENT
CONSOLATION BRACKET TITLE
(4) Grace 63
(6) Liberty Charter 32
1AD2 STATE TOURNAMENT
CONSOLATION BRACKET TITLE
(3) Kendrick 59
(5) Leadore 35
3RD PLACE GAME
(2) Rockland 38
(1) Deary 31