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Sports
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February 18, 2023 11:16 PM
Published 11:04 PM

State girls H.S. basketball scores Day 3 – Saturday, February 18, 2023

State H.S. basketball
Local News 8 Sports
State H.S. basketball

(KIFI/KXPI)
5A STATE TOURNAMENT CONSOLATION BRACKET
(3) Rigby 45
(5) Owyhee  28

4A STATE TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Shelley 65
(3) Sandpoint 69

CONSOLATION BRACKET TITLE
(4) Pocatello 68
(6) Minico 58

3A STATE TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Snake River 49
(2) Timberlake  36

3RD PLACE GAME
(6) Teton 64
(4) Sugar-Salem 39

2A STATE TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(2) Soda Springs  46
(1) Melba 55

3RD PLACE GAME
(5) West Side  49
(3) Cole Valley  41

CONSOLATION BRACKET
(4) Ririe  51
(6) Grangeville 49

1AD1 STATE TOURNAMENT
CONSOLATION BRACKET TITLE
(4) Grace  63
(6) Liberty Charter  32

1AD2 STATE TOURNAMENT
CONSOLATION BRACKET TITLE
(3) Kendrick  59
(5) Leadore  35

3RD PLACE GAME
(2) Rockland 38
(1) Deary 31


Article Topic Follows: Sports
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