Saturday high school scores – March 18, 2023
(KIFI/KXPI)
BOYS H.S. BASEBALL
Rigby 1
Century 3
Rocky Mountain 2
Highland 1
Highland 9
Twin Falls 10
West Jefferson 11
American Falls 1
Malad 17
American Falls 7
Firth 13
Melba 2
CHALLIS WOOD BAT TOURNAMENT
Challis-Mackay 9
Salmon 8
Soda Springs 9
Salmon 1
BILL BETTS TOURNAMENT
Weiser 5
Sugar-Salem 10
Marsh Valley 13
Kimberly 7
South Fremont 8
Gooding 9
GIRLS H.S. SOFTBALL SCORES
GAME 1:
Century 15
Jerome 16
GAME 2:
Century 18
Jerome 4
GAME 1:
South Fremon 13
Wendell 10
GAME 2:
South Fremont 3
Gooding 4
GAME 1:
Firth 0
New Plymouth 4
GAME 2:
Firth 6
New Plymouth 13
West Jefferson 12
American Falls 0
WARRIOR ELITE TOURNAMENT
Bountiful, UT 4
Hillcrest 2
South Sevier 7
Hillcrest 8
Rigby 9
Parowan, UT 1
Rigby 22
Millard 5
Orem, UT 0
Thunder Ridge 13
San Juan 6
Bonneville 12
Skyline 3
Snow Canyon 22
Skyline 1
Ridgeline 15
Shelley 9
Timpview 11
Shelley 12
North Sevier 7