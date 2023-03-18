Skip to Content
Sports
By
today at 9:49 PM
Published 9:09 PM

Saturday high school scores – March 18, 2023

Sequoit Media

(KIFI/KXPI)
BOYS H.S. BASEBALL
Rigby  1
Century  3

Rocky Mountain  2
Highland  1

Highland  9
Twin Falls  10

West Jefferson  11
American Falls  1

Malad 17
American Falls 7

Firth  13
Melba  2

CHALLIS WOOD BAT TOURNAMENT
Challis-Mackay  9
Salmon  8

Soda Springs  9
Salmon  1

BILL BETTS TOURNAMENT
Weiser  5
Sugar-Salem  10

Marsh Valley  13
Kimberly  7

South Fremont  8
Gooding  9

GIRLS H.S. SOFTBALL SCORES
GAME 1:
Century  15
Jerome  16

GAME 2:
Century  18
Jerome  4

GAME 1:
South Fremon  13 
Wendell  10

GAME 2:
South Fremont  3 
Gooding  4

GAME 1:
Firth  0
New Plymouth  4

GAME 2:
Firth  6
New Plymouth  13

West Jefferson  12
American Falls  0

WARRIOR ELITE TOURNAMENT
Bountiful, UT  4
Hillcrest  2

South Sevier  7
Hillcrest  8

Rigby  9
Parowan, UT  1

Rigby  22
Millard  5

Orem, UT  0
Thunder Ridge  13

San Juan  6
Bonneville  12

Skyline  3
Snow Canyon  22

Skyline  1
Ridgeline 15

Shelley  9
Timpview  11

Shelley  12
North Sevier  7

Article Topic Follows: Sports
Author Profile Photo

News Team

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content