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Sports

Tuesday high school basketball scores – January 23, 2024

High school basketball
MGN Online
High school basketball
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Updated
today at 11:33 PM
Published 9:49 PM

(KIFI)
BOYS SCORES
Firth  74
South Fremont  60

Teton  53
Ririe  52

Snake River  77
American Falls  63

Star Valley 84 
Marsh Valley  67

Rockland  63
Mackay   47

Grace 48 
Cokeville, WY 62

Sho-Ban  28
Watersprings  57

GIRLS SCORES
Rigby  49
Madison 35

Idaho Falls  64
Bonneville  54

Star Valley   42
Preston  30

Blackfoot  48
Skyline  54

Century  33
Sugar-Salem  64

Shelley  66
Hillcrest  34

West Jefferson  32
Butte County  31

Sho-Ban  38
Watersprings  31T

Taylor's Crossing  23
North Gem  44

Grace 54 
Cokeville, WY 30

Rockland  43
Mackay  62

American Heritage  12
Challis  46

Article Topic Follows: Sports

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