Tuesday high school basketball scores – January 23, 2024
(KIFI)
BOYS SCORES
Firth 74
South Fremont 60
Teton 53
Ririe 52
Snake River 77
American Falls 63
Star Valley 84
Marsh Valley 67
Rockland 63
Mackay 47
Grace 48
Cokeville, WY 62
Sho-Ban 28
Watersprings 57
GIRLS SCORES
Rigby 49
Madison 35
Idaho Falls 64
Bonneville 54
Star Valley 42
Preston 30
Blackfoot 48
Skyline 54
Century 33
Sugar-Salem 64
Shelley 66
Hillcrest 34
West Jefferson 32
Butte County 31
Sho-Ban 38
Watersprings 31T
Taylor's Crossing 23
North Gem 44
Grace 54
Cokeville, WY 30
Rockland 43
Mackay 62
American Heritage 12
Challis 46