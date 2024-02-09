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Sports

Friday high school basketball scores – February 9, 2024

High school basketball
MGN Online
High school basketball
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Updated
today at 10:51 PM
Published 9:56 PM

(KIFI)
Madison  59
Highland  35

Thunder Ridge  69
Rigby  65

Pocatello  70
Century  54

Skyline  62
Blackfoot  70

Hillcrest  70
Shelley  54

Bonneville  50
Idaho Falls  53

Teton  76
Sugar-Salem  68

Snake River   68
Marsh Valley  47

Ririe  65
North Fremont  57

West Jefferson  85
Salmon  52

Mackay   34
North Gem  61

Grace Lutheran  45
Leadore  54

Sho-Ban  38
Watersprings  78

WYOMING BOYS H.S. BASKETBALL
Rock Springs  51
Jackson Hole   68

Star Valley  49
Kelly Walsh  54

Lyman  42
Pinedale  61

Article Topic Follows: Sports

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