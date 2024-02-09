Friday high school basketball scores – February 9, 2024
(KIFI)
Madison 59
Highland 35
Thunder Ridge 69
Rigby 65
Pocatello 70
Century 54
Skyline 62
Blackfoot 70
Hillcrest 70
Shelley 54
Bonneville 50
Idaho Falls 53
Teton 76
Sugar-Salem 68
Snake River 68
Marsh Valley 47
Ririe 65
North Fremont 57
West Jefferson 85
Salmon 52
Mackay 34
North Gem 61
Grace Lutheran 45
Leadore 54
Sho-Ban 38
Watersprings 78
WYOMING BOYS H.S. BASKETBALL
Rock Springs 51
Jackson Hole 68
Star Valley 49
Kelly Walsh 54
Lyman 42
Pinedale 61