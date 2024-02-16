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Sports

Friday girls state tournament scores day 2- February 16, 2024

State H.S. basketball
Local News 8 Sports
State H.S. basketball
By
Updated
today at 8:56 PM
Published 6:41 PM

(KIFI)
5A
(2) Lake City  56
(3) Rigby  53

CONSOLATION BRACKET
(5) Rocky Mountain  55
(8) Madison  50

4A
(4) Lakeland  42
(1) Shelley 68

(2) Pocatello  48
(3) Skyline  51

3A
(4) Parma  21
(1) Teton  61

(2) Snake River  47
(3) Timberlake  35

CONSOLATION BRACKET
(7) American Falls  54
(6) Filer  43

2A
(4) North Fremont  43
(1) Grangeville  42

(2) Bear Lake  36
(3) Cole Valley  27

CONSOLATION BRACKET
(7) Declo  33
(6) Soda Springs  46

1AD1
(5) Prairie  52
(1) Grace  56

1AD2
CONSOLATION BRACKET
(5) Mackay  41
(8) Rockland  46

(7) Leadore  32
(6) Salmon River  37


Article Topic Follows: Sports

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