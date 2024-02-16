Friday girls state tournament scores day 2- February 16, 2024
(KIFI)
5A
(2) Lake City 56
(3) Rigby 53
CONSOLATION BRACKET
(5) Rocky Mountain 55
(8) Madison 50
4A
(4) Lakeland 42
(1) Shelley 68
(2) Pocatello 48
(3) Skyline 51
3A
(4) Parma 21
(1) Teton 61
(2) Snake River 47
(3) Timberlake 35
CONSOLATION BRACKET
(7) American Falls 54
(6) Filer 43
2A
(4) North Fremont 43
(1) Grangeville 42
(2) Bear Lake 36
(3) Cole Valley 27
CONSOLATION BRACKET
(7) Declo 33
(6) Soda Springs 46
1AD1
(5) Prairie 52
(1) Grace 56
1AD2
CONSOLATION BRACKET
(5) Mackay 41
(8) Rockland 46
(7) Leadore 32
(6) Salmon River 37