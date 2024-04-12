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Sports

Friday girls H.S. softball scores – April 12, 2024

Pixabay
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Updated
today at 7:55 PM
Published 7:14 PM

(KIFI)
GAME 1:
New Plymouth  1
Bonneville  9

GAME 2:
New Plymouth  14
Bonneville  20

GAME 1:
Thunder Ridge  2
Madison  0

GAME 2:
Thunder Ridge  6
Madison  3

GAME 1:
Rigby  16
Highland  13

Rigby  16
Highland  11

Snake River  9
American Falls  4

Marsh Valley  15
South Fremont  16

Teton  9
Sugar-Salem  5

GLENNS FERRY TOURNAMENT DAY 2
Soda Springs 3
Glenns Ferry  9

West Jefferson  9
Orofino  2 

Soda Springs 1
West Jefferson 11

Bear Lake  10
Orofino  3

Grangeville  6
Bear Lake  9

Malad  3
Cole Valley Christian  2

Malad   9
Nampa Christian  0

West Side  9
Grangeville  6


Article Topic Follows: Sports

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