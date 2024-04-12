Friday girls H.S. softball scores – April 12, 2024
(KIFI)
GAME 1:
New Plymouth 1
Bonneville 9
GAME 2:
New Plymouth 14
Bonneville 20
GAME 1:
Thunder Ridge 2
Madison 0
GAME 2:
Thunder Ridge 6
Madison 3
GAME 1:
Rigby 16
Highland 13
Rigby 16
Highland 11
Snake River 9
American Falls 4
Marsh Valley 15
South Fremont 16
Teton 9
Sugar-Salem 5
GLENNS FERRY TOURNAMENT DAY 2
Soda Springs 3
Glenns Ferry 9
West Jefferson 9
Orofino 2
Soda Springs 1
West Jefferson 11
Bear Lake 10
Orofino 3
Grangeville 6
Bear Lake 9
Malad 3
Cole Valley Christian 2
Malad 9
Nampa Christian 0
West Side 9
Grangeville 6