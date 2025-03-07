Friday boys state H.S. basketball scores – Day 2, March 7
(KIFI)
6A TOURNAMENT
(6) Boise 60
(2) Lake City 63
CONSOLATION BRACKET
(3) Madison 54
(7) Thunder Ridge 27
5A TOURNAMENT
(3) Hillcrest 56
(7) Twin Falls 46
4A TOURNAMENT
(6) McCall-Donnelly 47
(2) Snake River 67
CONSOLATION BRACKET
(3) Sugar-Salem 57
(7) Filer 45
3A TOURNAMENT
(3) Wendell 57
(2) Firth 47
CONSOLATION BRACKET
(8) Orofino 56
(5) Soda Springs 65
2A TOURNAMENT
(3) Kendrick 66
(7) Grace 54
1A TOURNAMENT
(6) Challis 52
(2) Rockland 49
CONSOLATION BRACKET
(3) Watersprings 68
(7) Nezperce 56