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Sports

Friday boys state H.S. basketball scores – Day 2, March 7

State H.S. basketball
Local News 8 Sports
State H.S. basketball
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Updated
today at 7:38 PM
Published 6:48 PM

(KIFI)
6A TOURNAMENT
(6) Boise  60
(2) Lake City  63

CONSOLATION BRACKET
(3) Madison  54
(7) Thunder Ridge  27

5A TOURNAMENT
(3) Hillcrest   56
(7) Twin Falls  46

4A TOURNAMENT
(6) McCall-Donnelly   47
(2) Snake River   67

CONSOLATION BRACKET
(3) Sugar-Salem  57
(7) Filer  45

3A TOURNAMENT
(3) Wendell  57
(2) Firth  47

CONSOLATION BRACKET
(8) Orofino  56
(5) Soda Springs  65

2A TOURNAMENT
(3) Kendrick   66
(7) Grace  54

1A TOURNAMENT
(6) Challis 52
(2) Rockland   49 

CONSOLATION BRACKET
(3) Watersprings  68
(7) Nezperce   56

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