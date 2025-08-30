Friday high school football scores – August 29
(KIFI) – FRIDAY H.S. FOOTBALL SCORES
Bonneville - 10
Bishop Kelly - 50
Century - 29
Burley - 7
Skyview - 24
Pocatello - 14
Madison - 22
Hillcrest - 23
Thunder Ridge - 38
Idaho Falls - 7
Blackfoot - 28
Preston - 7
Marsh Valley - 0
South Fremont - 41
Snake River - 7
Sugar-Salem - 37
Star Valley, WY - 33
Shelley - 7
American Falls - 13
Aberdeen - 23
North Fremont - 21
Bear Lake - 7
Butte County - 16
Valley - 54
West Jefferson - 67
Wendell - 0
Firth - 0
West Side - 30
Soda Springs - 0
Ririe - 46
Camas County - 12
North Gem - 48
Richfield - 72
Watersprings - 16
Hagerman - 64
Challis - 6
Mackay - 38
Dietrich - 0
Malad - 6
Lyman, WY - 0
ROCKY MOUNTAIN RUMBLE DAY 1
Sho-Ban - 0
Rockland - 58
Mountain View - 7
Farmington, UT - 10
Layton Christian, UT - 8
Kimberly - 38