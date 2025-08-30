Skip to Content
Friday high school football scores – August 29

Published 12:06 AM

(KIFI) – FRIDAY H.S. FOOTBALL SCORES
Bonneville - 10
Bishop Kelly - 50

Century - 29
Burley - 7

Skyview - 24
Pocatello - 14

Madison - 22
Hillcrest - 23

Thunder Ridge - 38
Idaho Falls - 7

Blackfoot - 28
Preston - 7

Marsh Valley - 0
South Fremont - 41

Snake River - 7
Sugar-Salem - 37

Star Valley, WY - 33
Shelley - 7

American Falls - 13
Aberdeen - 23

North Fremont - 21
Bear Lake - 7

Butte County - 16
Valley - 54

West Jefferson - 67
Wendell - 0

Firth - 0
West Side - 30

Soda Springs - 0
Ririe - 46

Camas County - 12
North Gem - 48

Richfield - 72
Watersprings - 16

Hagerman - 64
Challis - 6

Mackay - 38
Dietrich - 0

Malad - 6
Lyman, WY - 0

ROCKY MOUNTAIN RUMBLE DAY 1
Sho-Ban - 0
Rockland - 58

Mountain View - 7
Farmington, UT - 10

Layton Christian, UT - 8
Kimberly - 38

