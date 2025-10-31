Skip to Content
State H.S. volleyball tournament day 2 scores – October 31

(Number of Sets Won)
6A STATE TOURNAMENT
(1) Skyview  3
(4) Coeur d'Alene  0

(6) Timberline  0
(2) Madison  3

CONSOLATION BRACKET
(8) Boise  0
(5) Rigby  3

(3) Rocky Mountain   3
(7) Eagle  1

(5) Rigby
(6) Timberline

(4) Coeur d'Alene 
(3) Rocky Mountain

5A STATE TOURNAMENT
(1) Hillcrest  3
(4) Middleton  2

(3) Lakeland  3
(2) Shelley  2

CONSOLATION BRACKET
(8) Vallivue 0
(5) Wood River 3

(6) Moscow 3
(7) Twin Falls 0

(5) Wood River 
(2) Shelley

(4) Middleton
(6) Moscow

4A STATE TOURNAMENT
(1) Bear Lake  1
(5) Fruitland   3

(3) Cole Valley  3
(2) Kimberly   0

CONSOLATION BRACKET
(4) Preston 3
(8) Timberlake 2

(6) Sugar-Salem 2 
(7) Filer 3

(4) Preston
(2) Kimberly

(1) Bear Lake  
(7) Filer

3A STATETOURNAMENT
(1) Ambrose   3
(4) Priest River  0

(6) Melba  4
(2) Kellogg  3

CONSOLATION BRACKET
(8) West Side 1
(5) Nampa Christian 3

(3) Malad  3 
(7) Firth 0

(5) Nampa Christian  
(2) Kellogg 

(4) Priest River
(3) Malad

2A STATE TOURNAMENT
(1) Butte County 3
(4) Oakley 0

(3) Valley 0
(2) Troy 3

CONSOLATION BRACKET
(8) Liberty Charter  0
(5) Kamiah  3

(6) Wallace 3
(7) Wilder 0

(5) Kamiah   
(3) Valley

(4) Oakley
(6) Wallace

1A STATETOURNAMENT
(1) Horseshoe Bend 3
(4) Rockland 1

(3) Salmon River 3
(2) Genesee 0

CONSOLATION BRACKET
(5) Mackay 3
(8) Coeur d' Christ 0

(6) Leadore 1
(7) Carey 3

(5) Mackay
(2) Genesee

(4) Rockland
(7) Carey

