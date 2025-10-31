State H.S. volleyball tournament day 2 scores – October 31
(KIFI)
(Number of Sets Won)
6A STATE TOURNAMENT
(1) Skyview 3
(4) Coeur d'Alene 0
(6) Timberline 0
(2) Madison 3
CONSOLATION BRACKET
(8) Boise 0
(5) Rigby 3
(3) Rocky Mountain 3
(7) Eagle 1
(5) Rigby
(6) Timberline
(4) Coeur d'Alene
(3) Rocky Mountain
5A STATE TOURNAMENT
(1) Hillcrest 3
(4) Middleton 2
(3) Lakeland 3
(2) Shelley 2
CONSOLATION BRACKET
(8) Vallivue 0
(5) Wood River 3
(6) Moscow 3
(7) Twin Falls 0
(5) Wood River
(2) Shelley
(4) Middleton
(6) Moscow
4A STATE TOURNAMENT
(1) Bear Lake 1
(5) Fruitland 3
(3) Cole Valley 3
(2) Kimberly 0
CONSOLATION BRACKET
(4) Preston 3
(8) Timberlake 2
(6) Sugar-Salem 2
(7) Filer 3
(4) Preston
(2) Kimberly
(1) Bear Lake
(7) Filer
3A STATETOURNAMENT
(1) Ambrose 3
(4) Priest River 0
(6) Melba 4
(2) Kellogg 3
CONSOLATION BRACKET
(8) West Side 1
(5) Nampa Christian 3
(3) Malad 3
(7) Firth 0
(5) Nampa Christian
(2) Kellogg
(4) Priest River
(3) Malad
2A STATE TOURNAMENT
(1) Butte County 3
(4) Oakley 0
(3) Valley 0
(2) Troy 3
CONSOLATION BRACKET
(8) Liberty Charter 0
(5) Kamiah 3
(6) Wallace 3
(7) Wilder 0
(5) Kamiah
(3) Valley
(4) Oakley
(6) Wallace
1A STATETOURNAMENT
(1) Horseshoe Bend 3
(4) Rockland 1
(3) Salmon River 3
(2) Genesee 0
CONSOLATION BRACKET
(5) Mackay 3
(8) Coeur d' Christ 0
(6) Leadore 1
(7) Carey 3
(5) Mackay
(2) Genesee
(4) Rockland
(7) Carey