Saturday high school basketball scores – December 20
(KIFI)
BOYS SCORES
Teton 71
Jackson Hole 44
West Yellowstone, MT 46
North Fremont 58
Malad 45
Ririe 42
Watersprings 61
Hansen. 40
PRESTON INDIAN CLASSIC
Preston 53
Thunder Ridge 60 (Champion)
EAST IDAHO HOLIDAY SHOOTOUT DAY 3
Mead, CO 37
Madison 48
Timberline 54
Madison. 49
Centennial 83
Rigby. 76
FLAMING GORGE CLASSIC
Glenrock, WY 33
Bear Lake 67
Grace 64
Worland, WY 52
Grace 44
Mountain View 54
GIRLS SCORES
Blackfoot 56
Hillcrest 48
Teton 52
Jackson Hole 15
Watersprings 9
Challis 46
North Fremont 52
West Yellowstone, MT 49
Firth 34
Bear Lake 61
EAST IDAHO HOLIDAY SHOOTOUT DAY 3
Windsor, CO 63
Capital 67
Twin Falls 53
Shelley 50
Mountain Ridge 45
Rigby 63
Mead, CO 37
Madison 48