Saturday high school basketball scores – December 20

Published 7:16 PM

BOYS SCORES
Teton  71
Jackson Hole  44

West Yellowstone, MT  46
North Fremont  58

Malad  45
Ririe  42

Watersprings  61
Hansen. 40

PRESTON INDIAN CLASSIC
Preston  53
Thunder Ridge 60 (Champion)

EAST IDAHO HOLIDAY SHOOTOUT DAY 3
Mead, CO  37
Madison  48

Timberline  54
Madison. 49

Centennial  83
Rigby. 76

FLAMING GORGE CLASSIC
Glenrock, WY  33
Bear Lake  67

Grace  64
Worland, WY  52

Grace  44
Mountain View  54

GIRLS SCORES
Blackfoot  56
Hillcrest    48

Teton  52
Jackson Hole   15

Watersprings  9
Challis  46

North Fremont 52
West Yellowstone, MT    49

Firth  34
Bear Lake  61

EAST IDAHO HOLIDAY SHOOTOUT DAY 3
Windsor, CO 63
Capital   67

Twin Falls  53
Shelley  50

Mountain Ridge  45
Rigby  63

Mead, CO  37
Madison 48

