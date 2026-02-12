Skip to Content
Thursday girls district H.S. basketball tournament scores – February 12

11:20 PM
6A DIST. 4-5-6 TOURNAMENT
(4) Madison   54
(2) Thunder Ridge 45

5A DIST. 5 TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Pocatello  47
(2) Preston   40

5A DIST. 6 TOURNAMENT
(2) Hillcrest   67
(3) Skyline    64 (2OT)

4A DIST. 6 TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Sugar-Salem   46
(2) Teton   28

3A DIST. 4-5 TOURNAMENT
(5) West Side  39
(2) Aberdeen  30

3A DIST. 6 TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(2) Ririe   54
(1) Firth    58

2A DIST. 5-6 TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Butte County  47
(2) Grace   40

1A DIST. 5-6 TOURNAMENT
(1) Mackay   47
(3) Leadore  37

(2) Rockland   41
(4) Challis  45

