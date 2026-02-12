Thursday girls district H.S. basketball tournament scores – February 12
(KIFI)
6A DIST. 4-5-6 TOURNAMENT
(4) Madison 54
(2) Thunder Ridge 45
5A DIST. 5 TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Pocatello 47
(2) Preston 40
5A DIST. 6 TOURNAMENT
(2) Hillcrest 67
(3) Skyline 64 (2OT)
4A DIST. 6 TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Sugar-Salem 46
(2) Teton 28
3A DIST. 4-5 TOURNAMENT
(5) West Side 39
(2) Aberdeen 30
3A DIST. 6 TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(2) Ririe 54
(1) Firth 58
2A DIST. 5-6 TOURNAMENT CHAMPIONSHIP
(1) Butte County 47
(2) Grace 40
1A DIST. 5-6 TOURNAMENT
(1) Mackay 47
(3) Leadore 37
(2) Rockland 41
(4) Challis 45