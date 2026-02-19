Thursday boys district H.S. basketball scores – February 19
(KIFI)
6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(4) Canyon Ridge 55
(2) Highland 61
(3) Madison 56
(1) Thunder Ridge 67
5A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(1) Preston 57
(2) Pocatello 47
5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(1) Blackfoot 47
(4) Shelley 59
(2) Hillcrest 63
(3) Bonneville 65
(6) Idaho Falls 55
(5) Skyline 52
4A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(1) Sugar-Salem 35
(2) Teton 37
3A DIST. 4-5 TOURNAMENT
(5) Malad 82
(6) Aberdeen 24
(4) Declo 61
(1) Wendell 57
(3) Soda Springs 56
(2) West Side 53