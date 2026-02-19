Skip to Content
Thursday boys district H.S. basketball scores – February 19

6A DISTRICT 4-5-6 TOURNAMENT
(4) Canyon Ridge 55
(2) Highland   61

(3) Madison  56
(1) Thunder Ridge  67

5A DISTRICT 5 TOURNAMENT
(1) Preston  57
(2) Pocatello 47

5A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(1) Blackfoot  47
(4) Shelley  59

(2) Hillcrest  63
(3) Bonneville 65

(6) Idaho Falls  55
(5) Skyline  52

4A DISTRICT 6 TOURNAMENT
(1) Sugar-Salem  35
(2) Teton   37

3A DIST. 4-5 TOURNAMENT
(5) Malad  82
(6) Aberdeen  24

(4) Declo 61
(1) Wendell  57

(3) Soda Springs  56
(2) West Side  53

