Thursday girls state basketball tournament day 1 scores – February 19
(KIFI)
6A TOURNAMENT
(1) Eagle 73
(8) Madison 51
(2) Rigby 54
(7) Boise 40
5A TOURNAMENT
(4) Pocatello 58
(5) Jerome 46
(3) Blackfoot 40
(6) Hillcrest 31
4A TOURNAMENT
(1) Sugar-Salem 60
(8) Kimberly 44
(4) Marsh Valley 53
(5) Fruitland 50
(2) Bear Lake 43
(7) Filer 29
3A TOURNAMENT
(1) Malad 70
(8) Kellogg 35
(4) Ririe 39
(5) Grangeville 47
(2) Firth 53
(7) West Side 37
2A TOURNAMENT
(1) Butte County 71
(8) Vision Charter 38
1A TOURNAMENT
(4) Deary 49
(5) Rockland 31
(2) Mackay 59
(7) Dietrich 51