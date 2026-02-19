Skip to Content
Thursday girls state basketball tournament day 1 scores – February 19

Published 10:27 PM

6A TOURNAMENT
(1) Eagle  73
(8) Madison  51

(2) Rigby  54
(7) Boise  40

5A TOURNAMENT
(4) Pocatello  58
(5) Jerome   46

(3) Blackfoot  40
(6) Hillcrest  31

4A TOURNAMENT
(1) Sugar-Salem  60
(8) Kimberly  44

(4) Marsh Valley 53
(5) Fruitland  50

(2) Bear Lake  43
(7) Filer  29

3A TOURNAMENT
(1) Malad  70
(8) Kellogg  35

(4) Ririe  39
(5) Grangeville  47

(2) Firth  53
(7) West Side   37

2A TOURNAMENT
(1) Butte County   71
(8) Vision Charter  38

1A TOURNAMENT
(4) Deary  49
(5) Rockland  31

(2) Mackay  59
(7) Dietrich  51

