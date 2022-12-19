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Local Forecast
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Updated
today at 8:47 AM
Published 8:27 AM

Wind chill warning and winter storm warning

ARCO/MUD LAKE DESERT-LOST RIVER VALLEY-
INCLUDING THE CITIES OF MUD LAKE, INL, CRATERS OF THE MOON NM, 
HOWE, ARCO, MACKAY, AND CHILLY

...WIND CHILL WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM MST THIS
MORNING...

* WHAT...DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS. WIND CHILLS AS LOW AS 25 
  BELOW ZERO.

* WHERE...ARCO/MUD LAKE DESERT LOST RIVER VALLEY- INCLUDING MUD 
  LAKE, INL, CRATERS OF THE MOON NM, HOWE, ARCO, MACKAY, AND 
  CHILLY.

* WHEN...UNTIL 10 AM MST THIS MORNING.

* IMPACTS...THE COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON 
  EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

AVOID OUTSIDE ACTIVITIES IF POSSIBLE. WHEN OUTSIDE, MAKE SURE YOU
WEAR APPROPRIATE CLOTHING, A HAT, AND GLOVES. 

WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO
11 PM MST WEDNESDAY...

* WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 10 to 20
  inches in the mountains; 6 to 11 inches in the Jackson Valley.
  Winds gusting as high as 50 mph in the mountains.

* WHERE...Teton and Gros Ventre Mountains and Jackson Hole.

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Article Topic Follows: Local Forecast
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Jeff Roper

Jeff is a member of the First Alert Team.

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