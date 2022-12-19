Wind chill warning and winter storm warning

ARCO/MUD LAKE DESERT-LOST RIVER VALLEY-
INCLUDING THE CITIES OF MUD LAKE, INL, CRATERS OF THE MOON NM,
HOWE, ARCO, MACKAY, AND CHILLY
...WIND CHILL WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM MST THIS
MORNING...
* WHAT...DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS. WIND CHILLS AS LOW AS 25
BELOW ZERO.
* WHERE...ARCO/MUD LAKE DESERT LOST RIVER VALLEY- INCLUDING MUD
LAKE, INL, CRATERS OF THE MOON NM, HOWE, ARCO, MACKAY, AND
CHILLY.
* WHEN...UNTIL 10 AM MST THIS MORNING.
* IMPACTS...THE COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON
EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AVOID OUTSIDE ACTIVITIES IF POSSIBLE. WHEN OUTSIDE, MAKE SURE YOU
WEAR APPROPRIATE CLOTHING, A HAT, AND GLOVES.
WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO
11 PM MST WEDNESDAY...
* WHAT...Heavy snow expected. Total snow accumulations of 10 to 20
inches in the mountains; 6 to 11 inches in the Jackson Valley.
Winds gusting as high as 50 mph in the mountains.
* WHERE...Teton and Gros Ventre Mountains and Jackson Hole.
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