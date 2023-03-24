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Local Forecast
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Published 8:35 AM

Winter weather for today

A BAND OF MODERATE TO HEAVY SNOW WAS LOCATED FROM 
NEAR FORT HALL TO NEAR INKOM, MOVING NORTHEAST AT 20 MPH.

LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
POCATELLO, BLACKFOOT, CHUBBUCK, FORT HALL BUFFALO LODGE, ROSE, FORT 
HALL EAGLE LODGE, FORT HALL LINCOLN CREEK LODGE, PORTNEUF GAP, FORT 
HALL TOWNSITE, FORT HALL MOUNT PUTNAM, FORT HALL PUTNAM LODGE, 
POCATELLO AIRPORT, GROVELAND, INKOM AND WAPELLO.

BE PREPARED FOR HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS. CONSIDER DELAYING 
TRAVEL IF YOU WILL BE GOING THROUGH THIS BAND OF SNOW.

VISIBILITIES ARE BELOW ONE MILE IN THIS BAND OF SNOW. IF YOU ARE 
DRIVING, SLOW DOWN AND BE ON ALERT FOR OTHER MOTORISTS. LOW 
VISIBILITY SHORTENS THE AMOUNT OF TIME YOU HAVE TO REACT TO 
SITUATIONS.

CONDITIONS CAN DETERIORATE RAPIDLY IN WINTER WEATHER SITUATIONS. BE
PREPARED FOR SNOW OR ICE COVERED ROADS. SLOW DOWN AND ALLOW EXTRA
TIME WHEN TRAVELING.
Article Topic Follows: Local Forecast
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Jeff Roper

Jeff is a member of the First Alert Team.

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