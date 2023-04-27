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Local Forecast
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Published 12:55 PM

Flood warning issued

FLOOD WARNING FOR SNOWMELT IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON UNTIL 
FURTHER NOTICE...

* WHAT...MODERATE FLOODING IS FORECAST.

* WHERE...PORTNEUF RIVER AT POCATELLO.

* WHEN...FROM THIS AFTERNOON UNTIL FURTHER NOTICE.

* IMPACTS...AT 8.0 FEET, WATER WILL ENCROACH ONTO PORTIONS OF THE 
  BIKE AND WALKING TRAIL NEXT TO THE RIVER IN SACAJAWEA PARK IN 
  POCATELLO.
  AT 8.5 FEET, SECTIONS OF SACAJAWEA PARK WILL BE UNDER WATER AND 
  THE TRAIL IS USUALLY CLOSED AT THIS LEVEL. MARSH CREEK NEAR INKOM 
  MAY ALSO BE OVER ITS BANKS.
  AT 9.2 FEET, FLOODING OF LOW LYING AGRICULTURAL LAND AND PASTURE 
  WILL OCCUR IN THE INKOM AND BLACKROCK AREA. LOWLAND FLOODING IS 
  LIKELY ALONG SECTIONS OF THE RIVER BETWEEN PORTNEUF GAP AND THE 
  CHEYENNE AVENUE BRIDGE IN POCATELLO.
  AT 9.4 FEET, WATER WILL ENCROACH AROUND SITTING BENCHES NEAR THE 
  RIVER AT THE PACIFIC RECYCLING TRAILHEAD.

* ADDITIONAL DETAILS...
  - AT 10:45 AM MDT THURSDAY THE STAGE WAS 7.9 FEET.
  - FORECAST...THE RIVER IS EXPECTED TO GRADUALLY RISE TO AN
    EVENTUAL CREST OF 10.9 FEET ON OR AROUND SATURDAY, MAY 06.
    STAY TUNED FOR UPDATES AS THE TIMING OF THIS CREST MAY
    CHANGE.
  - FLOOD STAGE IS 8.5 FEET.
  - FLOOD HISTORY...THIS CREST COMPARES TO A PREVIOUS CREST OF
    11.1 FEET ON 02/01/1911.
Article Topic Follows: Local Forecast

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Jeff Roper

Jeff is a member of the First Alert Team.

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