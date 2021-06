¿Tienes un cumpleaños al que asistir? Un estudio enumera los riesgos de contagio de covid-19 en estas celebraciones

CNN-Spanish

(CNN Español) – Esta semana, el doctor Elmer Huerta hace un repaso a algunas de las noticias más relevantes sobre el covid-19.

Entre ellas, una investigación sobre los riesgos de contagio de coronavirus en fiestas de cumpleaños. También hablamos de los casos de miocarditis y pericarditis tras recibir las vacunas de ARN mensajero.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy veremos algunas noticias que nos han parecido importantes durante la semana del 21 al 25 de junio.

Las fiestas de cumpleaños y la transmisión del covid-19

Una interesante noticia, y que tiene que ver con el riesgo de contagio del nuevo coronavirus en reuniones familiares, es la que publican investigadores del Instituto RAND de California y de la Universidad de Harvard en la revista JAMA Internal Medicine del 21 de junio.

La pregunta que trataron de responder los investigadores fue si existe alguna asociación entre las fiestas de cumpleaños en el hogar, y la infección con covid-19.

Para eso, revisaron los datos administrativos de casi 3 millones de hogares en las primeras 45 semanas de 2020. Relacionando la fecha de nacimiento de los miembros del hogar (y una posible fiesta de cumpleaños) con los diagnósticos de covid-19 dos semanas después de la fecha de cumpleaños en esos hogares.

¿Qué encontraron los científicos?

Lo que se encontró fue que aquellos hogares en los que se celebró un cumpleaños tuvieron casi 9 casos más de covid-19 por cada 10.000 personas que los hogares en los que no se celebró un cumpleaños. Esa tasa de contagios de covid-19, fue 31% mayor de la ya alta tasa de covid-19 que existía a nivel del condado.

Pero los investigadores descubrieron también que no todas las fiestas de cumpleaños son iguales. Mientras que aquellos hogares en que celebraron un cumpleaños infantil tuvieron un aumento de diagnósticos de covid-19 de casi 16 por 10.000 personas. Aquellos que celebraron el cumpleaños de un adulto tuvieron un aumento de diagnósticos de 6 por 10.000 personas.

Es decir, las fiestas infantiles de cumpleaños originan más de 3 veces los contagios de covid-19 que las de los adultos.

Los autores concluyen que los eventos familiares, como los cumpleaños y, en particular, los cumpleaños de los niños, son una fuente potencialmente importante en la transmisión del SARS-CoV-2, especialmente de casos moderados o severos, pues -al no buscar ayuda médica- es probable que los casos asintomáticos o leves no fueran registrado por el sistema.

Las afecciones del corazón relacionadas a algunas vacunas contra el covid-19

Otra noticia muy importante esta semana fue la relacionada a la reunión virtual de la Comisión de Prácticas de Inmunización de los CDC de Estados Unidos del 23 de junio para analizar la posible relación entre la administración de las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y Moderna con el desarrollo de miocarditis y pericarditis, tipos de inflamación del músculo y la cubierta del corazón respectivamente.

La miocarditis se produce generalmente por infecciones virales y por sustancias tóxicas como la cocaína, estimándose que se producen aproximadamente 1,5 millones de casos en el mundo cada año.

Se calcula que cada año ocurren de 10 a 20 casos de miocarditis por cada 100.000 personas, cifra que puede estar subestimada debido a que la mayoría de los casos son subclínicos, es decir, no causan síntomas.

A pesar de que la Comisión encontró una probable asociación entre esas vacunas y los raros casos de miocarditis y pericarditis en adolescentes y adultos jóvenes, el grupo consideró que los beneficios de la vacunación superan claramente los riesgos.

¿Cuántos casos se han presentado?

Los funcionarios revelaron que se han recibido 1226 casos de complicaciones entre alrededor de 300 millones de dosis de vacunas mRNA de Pfizer y Moderna administradas hasta el 11 de junio, y que la gran mayoría de esos casos fueron en personas menores de 30 años, más en varones que en mujeres, la gran mayoría fueron leves y no causaron complicaciones.

Al respecto, una manera muy objetiva de evaluar los beneficios y los riesgos de la vacuna es cuantificar el número de eventos adversos que se previenen al vacunar a un millón de personas.

Por ejemplo, por cada millón de segunda dosis de vacunación que se administre a adolescentes varones de 12 a 17 años, y que puedan causar 56 a 69 casos de miocarditis leve, se evitarían:

5700 casos de covid-19, 215 hospitalizaciones, 71 ingresos a unidades de cuidados intensivos y dos muertes.

Del mismo modo, por cada millón de segunda dosis de vacunación que se administre a chicas adolescentes de 12 a 17 años, y que podrían causar entre ocho y diez casos de miocarditis, se evitarían:

8500 casos de covid-19, 183 hospitalizaciones, 38 ingresos a unidades de cuidados intensivos y una muerte.

La recomendación de científicos

Es por eso por lo que los investigadores concluyen que, para adolescentes de 12 a 17 años, el balance beneficio-riesgo es favorable.

Del mismo modo, por cada millón de segunda dosis de vacunación que se administre a hombres de 18 a 24 años y que podrían causar entre 45 y 56 casos de miocarditis, se evitarían:

12.000 casos de covid-19, 530 hospitalizaciones, 127 ingresos a unidades de cuidados intensivos y tres muertes.

Por último, por cada millón de segunda dosis de vacunación que se administre a mujeres de 18 a 24 años y que podrían causar entre 4 a 5 casos de miocarditis, se evitarían:

14.000 casos de covid-19, 1127 hospitalizaciones, 93 ingresos a unidades de cuidados intensivos y 13 muertes.

La Comisión dijo también que la seguridad de la vacuna en personas de 25 a 29 años es aún mayor, y que la posibilidad de desarrollar miocarditis disminuye a medida que aumenta la edad.

Los síntomas más frecuentes de miocarditis o pericarditis se presentan generalmente 4 a 5 días después de la segunda dosis y consiste en dolor o palpitaciones de pecho y falta de aire.

La Comisión recomendó que se coloquen advertencias, dirigidas a los profesionales de la salud, en las indicaciones impresas de las vacunas.

También dijo que las personas con antecedentes de miocarditis o pericarditis pueden recibir cualquier tipo de vacuna covid-19. Pero, aquellos que presenten los raros casos de miocarditis después de la primera dosis de una vacuna de ARNm contra el covid-19, deben posponer la segunda dosis pues no está claro aún como puedan responder a una segunda dosis. Una vez recuperada la salud del corazón, la persona puede considerar continuar con la segunda dosis.

En resumen, gracias a la vigilancia epidemiológica que se hace en millones de personas vacunadas, y al igual que con la vacuna de Johnson & Johnson, es posible ir descubriendo posibles efectos secundarios, que permitan guiar al público.

El dominio de la variante delta en Estados Unidos

Finalmente, otra noticia muy importante esta semana es la que se refiere al avance de la variante delta en Estados Unidos, la que ahora es causante del 20% de casos conocidos de covid-19 en ese país.

De acuerdo con el Dr. Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, ese patrón de crecimiento de la variante delta refleja el crecimiento observado en el Reino Unido que de menos de 1% a comienzos de abril, pasó a más de 90% a fines de mayo.

Debido a las bajas coberturas de vacunación, ciertas regiones de Estados Unidos, tales como en un sistema de centros de salud del estado de Missouri, han visto un aumento de seis veces en el número de hospitalizaciones por covid-19, muy probablemente causados por la variante delta.

Debido a que, a las dos semanas de haber recibido dos dosis de la vacuna de Pfizer, se consigue una protección del 88% en prevenir la infección sintomática por la variante delta, y que tanto la vacuna de Pfizer, aplicada en EE.UU., como la de AstraZeneca, aplicada en otras regiones, tienen de 92% a 96% de efectividad en prevenir las hospitalizaciones, es muy importante que el mensaje de vacunación llegue a los grupos que aún tienen dudas para hacerlo.

