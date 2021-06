‘Este es un momento como Katrina y como Andrew’: el colapso de un condominio en Miami plantea preguntas más allá del sur de Florida

CNN-Spanish

olivertapia

(CNN) — El colapso mortal de un condominio en la Florida podría obligar a ingenieros y arquitectos atónitos, asociaciones de propietarios y funcionarios locales a responder preguntas sobre si han hecho lo suficiente para mantener otros edificios con décadas de antigüedad y quién debería pagar la factura de inspecciones y mejoras más frecuentes.

«No creo que nadie en la comunidad de ingeniería estructural haya visto venir este tipo de tragedia. Creo que todos nos estamos recuperando y diciendo: ‘Vaya, definitivamente hay algo que aprender aquí’», dijo Anne Cope, ingeniero jefe del Insurance Institute for Business and Home Safety. «Este es un momento como Katrina y como Andrew, donde vamos a aprender algo y hacer cambios».

Minuto a minuto: derrumbe parcial de un edificio en Miami; aumenta el número de muertos

Los códigos de construcción del sur de Florida, dijeron los expertos, se encuentran entre los más firmes del país, diseñados para mantener a los residentes a salvo de los huracanes. El estado implementó códigos obligatorios después de que el huracán Andrew arrancó casas de sus cimientos y dejó 65 muertos en 1992, y algunos condados han agregado requisitos más estrictos.

Familia escapa del derrumbe en Miami por pocos metros 1:03

Pero muchos de los edificios de la región se construyeron antes de 1992, incluido Champlain Towers South, que se construyó en 1981 como parte de un boom de condominios en el sur de la Florida. Esos edificios están sujetos a los códigos vigentes en el momento de su construcción y solo deben someterse a inspecciones cada 40 años, como la revisión de 2018 del condominio de Surfside, Florida, en la que un ingeniero hizo advertencias que el edificio estaba comenzando a abordar, pero no alertó de un desastre inminente.

Al menos 11 personas murieron después de que el edificio se derrumbó el jueves, y los equipos de rescate se apresuran para encontrar a las 150 que aún están desaparecidas. El colapso del condominio también ha generado dudas sobre si los edificios más antiguos se han sometido a las reparaciones que necesitan y, de no ser así, quién las pagará.

Esas preguntas también se aplican fuera del sur de la Florida.

Las amenazas ambientales han llevado a cambios en los códigos de construcción en Estados Unidos en las últimas décadas. California revisó sus requisitos con la esperanza de proteger a los residentes de los terremotos, y el gobierno federal comenzó a desempeñar un papel activo en los códigos de construcción después del terremoto del Valle de San Fernando de 1971 que arrasó varios edificios en un hospital de la Administración de Veteranos.

Louisiana implementó códigos de construcción a raíz del huracán Katrina. En otros lugares, los tornados, el aumento del nivel del mar, los ríos desbordados y otras amenazas ambientales han forzado cambios en los códigos de construcción.

Los propietarios de apartamentos en el edificio de Surfside se enfrentaban a avalúos de US$ 15 millones en reparaciones

Otros estados no se han adaptado, en lugar de eso, dejan que los gobiernos municipales establezcan códigos de construcción. Texas y Mississippi no siguieron el ejemplo de Louisiana después de Katrina y otros huracanes en los últimos años, y optaron por permitir que los condados determinaran sus propias reglas.

El Instituto de Seguros para la Seguridad Empresarial y Doméstica ha calificado a los estados a lo largo de lo que llama la «costa de huracanes»: los estados del Atlántico y la costa del Golfo en Estados Unidos. Florida, Virginia y Carolina del Sur se ubicaron en la parte superior de la lista de la organización. Texas, Alabama, Mississippi y Delaware cayeron al fondo.

Nuevas fotos muestran daños en edificio antes de colapso 1:19

Pero independientemente de los códigos de construcción, las fallas estructurales completas como la de Surfside son extremadamente raras en Estados Unidos.

«Los edificios simplemente no se caen así», dijo Norma Jean Mattei, profesora de la Universidad de Nueva Orleans y expresidenta de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles. «No puedo asegurar cuál podría haber sido el mecanismo de falla inicial real que causó» el colapso.

Mattei dijo que los códigos de construcción en Estados Unidos desde 2000 se han basado en gran medida en el modelo de Código Internacional de Construcción. Dentro del código hay referencias a códigos de modelo adicionales sobre materiales como acero y hormigón y sobre cargas de diseño.

Los códigos se actualizan, dijo Mattei, después de desastres naturales, así como después de que los ingenieros identifiquen condiciones cambiantes, como huracanes más frecuentes o erosión de materiales a lo largo de las regiones costeras.

Pero, debido a que los materiales y diseños utilizados en la construcción han cambiado durante décadas, no es razonable obligar a los propietarios de edificios construidos antes de que se adaptaran los códigos modernos para cumplir con esos códigos.

«Por lo tanto, debe descubrir cómo puede pensar en cómo puede hacer que las personas estén seguras y mantenerlas a salvo, pero sin tener estándares tan onerosos que su salud financiera esté en riesgo», dijo Mattei.

Algunos edificios podrían necesitar reparaciones más inmediatas, potencialmente a precios increíblemente altos para quienes viven allí. Eso plantea dudas sobre si los gobiernos están dispuestos a pagar parcialmente la factura como parte de las obligaciones de infraestructura más amplias del país.

Aún no hay respuestas claras sobre por qué la torre del condominio de Surfside se estrelló contra el suelo, pero los primeros indicios apuntan a alguna falla en los tramos inferiores del edificio de 13 pisos, tal vez en sus cimientos, columnas o estacionamiento subterráneo.

David Haber, socio gerente de Haber Law, una empresa de construcción y bienes raíces en el sur de Florida, dijo que un paso inmediato que se debe exigir a las asociaciones de propietarios implica exigir el cobro de tarifas lo suficientemente altas para reemplazar elementos cruciales como techos por el final de su esperanza de vida.

Núñez: Impacto del colapso en Miami será de por vida 0:40

Se debe prohibir a la asociación de propietarios de condominios que aproveche el dinero recaudado para esos fines para utilizarlo en mejoras cosméticas, como vestíbulos mejorados, dijo. Y no se les debería permitir renunciar al cobro de esas tarifas para mantener los precios bajos para competir con los condominios cercanos.

«Estás poniendo juntas en situaciones en las que tienes que elegir entre hacer que su lobby se vea bien para fines de venta o tener una propiedad que no se corroe», dijo Haber. «Tenemos que igualar el campo de juego y lograr que las juntas directivas no tengan la discreción de renunciar a las reservas de seguridad».

«El problema es que la gente no piensa más allá del futuro inmediato. Y ciertamente no piensa más allá de su esperanza de vida», dijo. “Nunca conseguirás que los propietarios de las unidades voten para pagar más dinero. Por lo tanto, debes tener menos discreción a nivel de junta en una junta de voluntarios. Tiene que ser: ‘Bueno, no tenemos otra opción’».

Otros dijeron que los gobiernos locales deben exigir inspecciones más frecuentes y obligar a los edificios a abordar los problemas planteados en esas inspecciones.

¿Dónde se inició el colapso del edificio de Miami? 2:48

«Lo que estamos tratando de alentar a nuestros líderes locales a hacer es asegurarnos de que tengan un proceso exhaustivo que supervise no solo el paso de construcción y remodelación de los edificios, sino que también se aseguren de que hagamos todo lo posible para tener una inspección integral», dijo Clarence Anthony, director ejecutivo de la Liga Nacional de Ciudades y ex alcalde de South Bay, Florida.

«Estamos tratando de ayudar a nuestros líderes municipales a encontrar formas para que esto no vuelva a suceder».

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.