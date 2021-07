Visa U: requisitos para la solicitud, tiempos de espera y permisos de trabajo

CNN-Spanish

(CNN Español) — La visa U, el estatus no inmigrante reservado para víctimas de actos criminales, se estableció en el año 2000 tras la aprobación de la Ley de protección a las víctimas de la trata y la violencia con el fin de detectar, investigar y procesar casos de violencia doméstica, abuso sexual, tráfico de extranjeros y otros delitos; así como ofrecer protección a las víctimas.

El número de personas que obtienen la visa U al año no puede exceder las 10.000. Sin embargo, los miembros de la familia del beneficiario que califican a una visa U derivada no cuentan para este límite anual.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la tasa de aprobación de la visa U es de aproximadamente 84% y 83% para los derivados. Sin embargo, para finales de 2019 habían alrededor de 152.000 peticiones pendientes y 104.000 peticiones pendientes para familiares, por ello es que actualmente el tiempo de espera para recibir una decisión final es de entre 5 y 10 años.

Proceso de solicitud

El beneficiario deberá enviar el Formulario I-918 junto con el suplemento A o B, según corresponda. También deberá enviar una declaración personal describiendo la actividad criminal de la que fue víctima, la evidencia de respaldo y cualquier petición derivada para los miembros de su familia.

Para ser elegible a una visa U, una persona deberá cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad. De acuerdo con USCIS, el peticionario deberá:

Establecer que es víctima de una actividad criminal calificada (QCA, por sus siglas en inglés). Haber sufrido daño físico o mental sustancial como resultado de la actividad criminal calificada. Ser capaz de proporcionar información creíble y confiable sobre la actividad criminal calificada. Fue de ayuda, está ayudando, o es probable que ayude a las entidades policiales en la investigación o procesamiento penal del crimen. El crimen ocurrió en Estados Unidos o violó las leyes del país Es elegible para que se le admita en Estados Unidos.

Una persona puede ser considerada inadmisible por razones de salud, actividad delictiva, seguridad nacional, falta de certificación laboral (si se requiere), fraude y rendición de declaraciones falsas, remociones previas, presencia ilegal en Estados Unidos y diversas categorías misceláneas, especificadas en un documento de USCIS. Si existe algún problema de inadmisibilidad, deberá presentar el Formulario I-192.

Certificación por parte de las autoridades

Como se mencionó anteriormente, para que un inmigrante califique para la visa U debe obtener y enviar a USCIS una certificación de su ayuda a las fuerzas del orden durante la detección, investigación o enjuiciamiento del crimen.

Específicamente, una agencia de aplicación de la ley (LEA) debe completar la “Certificación de estatus de no inmigrante U” (Formulario I-918, Suplemento B) dando fe de la asistencia del sobreviviente. “Sin la certificación de cumplimiento de la ley, una petición de estatus de no inmigrante U no puede ser concedida”, indica el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés).

La abogada de inmigración Noemí Ramírez dijo a CNN que las agencias (LEA) no están obligadas por ley federal a completar o firmar el formulario a nombre de las víctimas ya que la certificación es voluntaria, incluso si los solicitantes están ayudando en la investigación o enjuiciamiento y califican para el estatus U.

“No tan solo tiene que ser víctima de unos crímenes de la lista, tiene que haber cooperado con las autoridades, tiene que tener la certificación y demostrar que hubo sufrimiento, ya sea emocional, psicológico o físico al resultado del crimen”, dijo Ramírez.

Sin embargo, Ramirez indicó que existen leyes estatales, como en California, en donde se estipula que las autoridades tienen que ofrecer la certificación a los 30 días posteriores a la solicitud o dentro de los 7 días posteriores, si la persona está bajo proceso de deportación.

“La realidad depende de condado condado hay ciertos condados que son amigables lo quieren hacer, hay otros que definitivamente dicen ‘No, aquí no lo hacemos’. Sobre todo para estados que no tienen ninguna ley que haya pasado obligándolos a firmar porque queda la discreción de ellos y pueden decir no, no lo quiero firmar y no lo hace”, indicó Ramírez.

Por qué se rechazan las peticiones

Según USCIS, las razones más comunes por las que una solicitud de visa U es rechazada son: pruebas faltantes o insuficientes, inadmisibilidad, abandono de la petición, el peticionario no demostró haber sido víctima de una actividad criminal calificada, y no demostró haber sufrido daño sustancial.

Autorización de empleo a peticionarios

En junio, USCIS anunció una nueva regla para otorgar permisos de trabajo y acción diferida para solicitantes de visa U mientras esperan la resolución de sus casos.

Para ser considerados, USCIS estipula que la solicitud debe ser considerada de “buena fe”, por lo que “debe incluir una certificación de la policía indicando que el peticionario fue víctima de un delito y que la víctima ha sido, está siendo o es probable que sea de ayuda en la investigación o enjuiciamiento de este delito”. La agencia considera que una petición es de buena fe cuando:

El peticionario principal presentó correctamente el Formulario I-918, incluido el Formulario I-918B. El peticionario principal presentó una declaración personal describiendo los hechos de la victimización. Se recibieron los resultados de la biometría del peticionario principal.

La agencia otorgará una autorización de empleo y acción diferida al peticionario si, después de realizar y revisar verificaciones de antecedentes, se determina que merecen un ejercicio de discreción favorable y que no representan un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública.

Esta nueva regla aplica a todas las peticiones del Formulario I-918 y del Formulario I-918A que están actualmente pendientes o que fueron presentadas a partir del 14 de junio de 2021.

