Harán cambios en la ceremonia de entrega de medallas de Tokio 2020 para que las celebraciones de la victoria sean seguras

Germán Padinger

(CNN) — El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este jueves una serie de cambios en la ceremonia de entrega de medallas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que incluyen la obligatoriedad de usar mascarillas para todos los participantes, un podio modificado y garantías de que los presentadores serán vacunados, además de que el COI y las federaciones internacionales se limitarán a un representante cada una.

En un comunicado del COI se afirma que las medidas se han tomado “con el objetivo de que la experiencia sea segura para todos los participantes, al tiempo que se preserva la esencia de este momento único, en el que los atletas olímpicos saborean y celebran la cúspide de su carrera deportiva”, en el contexto de la pandemia de covid-19.

Los atletas, los presentadores y los voluntarios tendrán que llevar mascarillas y el podio se modificará con módulos adicionales entre los medallistas de oro, plata y bronce para permitir un mayor distanciamiento físico.

El comunicado del COI ofrece más detalles sobre el escenario de la ceremonia de entrega de medallas:

Los presentadores esperarán a los atletas en el campo de juego, y no formarán parte de la procesión con los atletas. Las bandejas con las medallas y los regalos (un ramo de flores y una pequeña mascota de Tokio 2020) se colocarán sobre una mesa o un soporte. Los presentadores recogerán las bandejas de las mesas o soportes y las llevarán a los medallistas. Los atletas cogerán las medallas y los regalos de las bandejas, y no tendrán ningún contacto con los presentadores. Los atletas permanecerán en su propio módulo del podio durante toda la ceremonia. No habrá foto de grupo en el podio de las medallas de oro

