El médico acusado del complot para asesinar al presidente de Haití planeaba su incursión en la política nacional, dice una fuente

(CNN) — Christian Sanon, el médico haitiano-estadounidense acusado por las autoridades del complot para asesinar al presidente de Haití, pasó meses planeando una incursión en la política nacional en el país, manteniendo reuniones semanales de Zoom hasta principios de este año con académicos y líderes empresariales, y en un momento se reunió con el hombre que supuestamente suministró a los mercenarios detrás del asesinato, según una persona en la reunión.

El esfuerzo político nunca incluyó un plan para un derrocamiento violento, dijeron las personas involucradas. Dos hombres que asistieron a las reuniones con Sanon lo llamaron un político reflexivo con un interés genuino en mejorar el país. Y una carta enviada a un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos a finales de mayo describía un proyecto serio que contaba con el apoyo de líderes haitianos que “representan aproximadamente al 80% de la población”.

Pero según las autoridades de Colombia y Haití, Sanon tenía un plan B secreto. La policía haitiana alega que Sanon reclutó a las más de dos docenas de hombres que irrumpieron en la residencia de Jovenel Moïse, el presidente asesinado, en un intento por tomar el poder.

Sanon se reunió en mayo con dos comandos colombianos que dirigían la operación, dijo el jueves el jefe de la policía de Colombia, y el plan original del grupo era detener al presidente y entregarlo a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Sanon fue arrestado durante el fin de semana en Haití en una redada en una casa donde, según una fuente cercana a la investigación que no está autorizada para discutir el incidente, la policía recuperó cajas de municiones, 24 blancos de tiro sin usar y una gorra con la etiqueta “DEA” . Sanon le ha dicho a la policía que no tenía conocimiento del ataque, informó CNN el miércoles. CNN no ha podido contactar a Sanon ni a otras personas arrestadas desde el asesinato.

El asesinato y la intriga en torno a la investigación policial se lee como una novela en comparación con la campaña política que Sanon dirigió por encima de la mesa, dijeron personas que estuvieron involucradas en el proceso político.

En una entrevista el miércoles, Parnell Duverger, economista y ex profesor universitario en Florida, dijo que asistió a varias reuniones en línea a partir de 2020 donde Sanon y un grupo de otros expertos de Haití elaboraron una agenda para un gobierno de transición en el que Sanon sería el primer ministro.

Según Durverger, Sanon le dijo al grupo que tenía el apoyo de Estados Unidos y la comunidad internacional en su apuesta por el liderazgo, aunque no proporcionó evidencia para respaldar esa afirmación.

El grupo estaba operando bajo el supuesto de que el presidente de Haití eventualmente renunciaría a medida que aumentaran las protestas en el país, dando paso al gobierno interino, dijo Duverger. Nunca se habló de un intento de golpe, dijo.

“Las reuniones de Zoom juntaron, en mi opinión, a una variedad de especialistas y buenas personas que tenían mucho conocimiento en su campo, ya sea agricultura o educación, que tienen bastante conocimiento, y que en realidad elaboraron una agenda de gobierno que sería bastante exitosa si se aplicara”, dijo Duverger.

Otras sesiones se llevaron a cabo en persona. A una reunión en el centro de Fort Lauderdale, Florida, que Duverger dijo que creía que tuvo lugar a principios de mayo, asistieron Antonino Intriago y Walter Veintemilla, dos hombres que las autoridades han dicho en los últimos días que desempeñaron un papel clave en el asesinato.

Intriago, un venezolano que vive en el sur de Florida, dirige la empresa de seguridad que, según la policía, proporcionó a los hombres que llevaron a cabo el asesinato. Sanon había contratado a CTU, la firma, para reclutar a los hombres, dijeron las autoridades. CNN no ha podido comunicarse con CTU e Intriago.

Veinemilla, según los registros corporativos de Florida, es el presidente de Worldwide Capital Lending Group, una empresa que la policía de Haití dijo el miércoles que ayudó a “recaudar dinero para que los hombres llevaran a cabo los actos”.

En una declaración enviada a CNN el jueves, Worldwide Capital Lending Group negó cualquier participación en el complot, diciendo que había sido contactado por Sanon, así como por funcionarios electos actuales y anteriores de Haití, “para ayudar a obtener financiamiento para plantas de energía y otros proyectos de infraestructura en Haití”.

“En ningún momento durante una reunión o conversación con el Dr. Sanon o con cualquiera de sus representantes hubo alguna mención, discusión o sugerencia de un complot de asesinato contra el presidente Moïse o la intención de usar la fuerza para lograr un cambio de liderazgo en Haití”, dijo la empresa.

“Al contrario de ciertos informes de los medios, ningún representante de Worldwide Capital Lending Group asistió a reuniones en República Dominicana o Haití en ningún momento”, agregó la empresa.

Duverger dijo que la reunión en Fort Lauderdale se llevó a cabo para discutir “el financiamiento de la construcción de las infraestructuras necesarias para que Haití logre un desarrollo económico duradero en 30 años o menos”.

El diario TheNew York Times fue el primero en informar sobre las reuniones detrás de la campaña política de Sanon.

A principios de este año, Sanon cambió su plan y supuestamente le dijo al grupo que quería convertirse en presidente de Haití en lugar de primer ministro, según Duverger.

El plan se detalló en una carta a un alto funcionario del Departamento de Estado a finales de mayo.

Firmado “Pueblo de Haití”, la carta fue publicada en un sitio web ahora desaparecido que aboga por el liderazgo de Sanon en un gobierno de transición y advierte sobre una crisis inminente a manos de Moïse.

“Moïse ha demostrado que tiene la intención de usar su poder, intimidación y brutalidad interminable a gran escala para ampliar y extender su control de Haití mediante el establecimiento de una nueva ‘Constitución’ en solo unas pocas semanas”, dice la carta, que fue reportada por primera vez por DailyMail.com. “Rezamos para que esto no suceda, pero el tiempo se acaba; como saben, ¡una ‘mecha’ ha estado encendida desde el 7 de febrero! Algo debe hacerse pronto”.

Un portavoz del Departamento de Estado refirió a CNN a las autoridades haitianas para que comentaran sobre la investigación, pero agregó que “reciben un flujo regular de correspondencia”.

“Nos relacionamos activamente con individuos y grupos haitiano-estadounidenses en conversaciones extraoficiales. También recibimos un flujo regular de correspondencia”, dijo el portavoz.

“Hemos apoyado durante mucho tiempo a los líderes políticos y la sociedad civil haitianos para que se unan para fortalecer las instituciones democráticas y alcanzar una solución inclusiva que facilite la paz y la estabilidad”, dijeron.

Hay indicios de que el apoyo a Sanon descrito en el sitio web y en la carta puede haber sido exagerado. Un consultor de las Naciones Unidas que aparece en un lugar destacado en el sitio web como parte de una coalición que apoya el liderazgo del médico dijo en una entrevista que no estaba al tanto de su presencia en el sitio y que se había reunido con Sanon una vez.

Frantz Gilot, el consultor, dijo que discutió temas relacionados con la justicia penal en Haití en una reunión de enero con Sanon y más de 20 personas involucradas en el esfuerzo político.

Pero dijo que “no estaba interesado” en el proyecto.

“Alguien puso mi nombre en este sitio”, dijo. “No soy un patrocinador del Sr. Sanon o de su equipo”.

Un funcionario de la misión de la ONU en Haití también aparece como partidario de Sanon. Los mensajes que se le dejaron al funcionario no fueron respondidos.

Duverger dijo que las reuniones regulares de Zoom se detuvieron a principios de este año. En ese momento, el deseo de Sanon de liderar y mejorar Haití parecía real, dijo. Pero con la noticia del asesinato y el arresto de Sanon, su opinión ha cambiado.

“En este momento, no creo nada de lo que salió de la boca de ese hombre. Creo que nos estaban tomando el pelo a todos”, dijo Duverger.

Jennifer Hansler de CNN contribuyó a este informe.

