Búsqueda desesperada de sobrevivientes mientras Europa occidental enfrenta una ‘catástrofe de proporciones históricas’

CNN-Spanish

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — En Altenahr, en el oeste de Alemania, ni siquiera los muertos se salvaron de la devastadora inundación de esta semana. El cementerio del pueblo fue barrido, las lápidas dañadas y derribadas por la fuerza del agua fangosa.

Antoinnette Steinhoff se encuentra al borde del cementerio inundado, devastada por la vista de la destrucción frente a ella. “Mi madre está allí”, dice, señalando una tumba de mármol negro con una cruz en la parte superior.

Cuando las inundaciones azotaron el pueblo, la mujer de 76 años vio una casa entera arrastrada por el agua. Dos personas todavía estaban adentro, dijo Steinhoff. “Encontraron uno de los cuerpos en el viñedo”, agregó.

Los desastres naturales que han impactado al mundo recientemente

Gran parte de Altenahr está ahora en ruinas. Los restaurantes repartidos por las orillas del río han sido completamente destruidos y trozos enteros de edificios despedazados. En algunas áreas, la marca de agua llega a la mitad del segundo piso.

Las calles, o lo que queda de ellas, están bajo el barro, los autos encajados entre edificios derrumbados y montones de escombros.

Es un panorama visto en grandes franjas de Europa occidental después de la catastrófica inundación que mató al menos a 157 personas y dejó cientos más desaparecidas.

Antoinette Steinhoff se encuentra en el borde del cementerio inundado en Altenahr.

Más de un centenar de víctimas mortales

Al menos 133 personas fallecieron en Alemania cuando las inundaciones arrasaron los estados occidentales de Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatino y Sarre. En Bélgica, se confirmó la muerte de 24 personas hasta el sábado por la mañana, y las autoridades advirtieron que el número podría aumentar.

Luxemburgo y Países Bajos también se han visto afectados por las lluvias extremas, pero no han informado de víctimas mortales.

Las imágenes mostraban pueblos y aldeas enteras bajo el agua, autos encajados entre edificios derrumbados y casas enterradas bajo deslizamientos de tierra y escombros.

La búsqueda desesperada de sobrevivientes continúa a pesar del aumento de las aguas, los deslizamientos de tierra y los cortes de energía. El ejército alemán desplegó 850 soldados para socorro en casos de desastre.

Según el Ministerio del Interior, alrededor de 22.000 bomberos y trabajadores humanitarios participan en las operaciones de rescate y recuperación solo en Renania del Norte-Westfalia.

Más de 100 muertos por inundaciones en Europa 2:00

Los residentes describieron el caos que se produjo cuando el agua subió, lo que hizo imposible escapar del área y atrapando a las personas en sus hogares.

“El agua estaba tan alta que no se podía ir con autos más pequeños, tenían autos especiales, y entraron y trataron de sacar a la mayor cantidad posible de personas de esa área. Toda la noche vinieron helicópteros e incluso intentaron sacar a la gente de allí “, dijo Michael Kautsch a CNN.

Kautsch vive en Erftstadt, una ciudad cercana a Colonia que ahora es uno de los símbolos de la destrucción. Varios edificios, incluidas partes de un castillo histórico, fueron destruidos después de que se abriera un gran sumidero en una cantera cercana. “El agua fluía y atrajo partes de la ciudad hacia ese agujero, y ahora … el departamento de bomberos dice que podría haber tanta agua debajo de los edificios que muchos edificios aún pueden dañarse y chocar”, afirmó Kautsch.

Las líneas de comunicación permanecen interrumpidas en las áreas inundadas, lo que deja a las personas sin poder comunicarse con sus seres queridos.

Miles de personas desaparecidas por las inundaciones

La policía de Coblenza le dijo a CNN el sábado que, si bien aún se desconoce el paradero de 1.300 personas, las autoridades esperaban que las cifras se revisaran a la baja a medida que continúa la operación de rescate.

“Todavía no se vislumbra un final”, le dijo a CNN Ulrich Sopart, un portavoz de la policía en la ciudad. “Esperamos que algunas personas hayan sido registradas como desaparecidas dos o incluso tres veces, si, por ejemplo, un miembro de la familia, un colega de trabajo o un amigo ha registrado a una persona desaparecida”, explicó Sopart.

“Además, [en] algunos lugares las líneas telefónicas aún no funcionan y la recepción es difícil. Esperamos que la gente se ponga en contacto con un familiar, un colega de trabajo o un amigo para hacerles saber que están bien”, afirmó.

Las poblaciones a lo largo del río Ahr se han quedado sin electricidad y cobertura telefónica, con algunas áreas completamente aisladas, lo que obligó a los militares y helicópteros de búsqueda y rescate a inspeccionar el área desde el aire en busca de sobrevivientes varados.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visitó el sábado el distrito de Rhein-Erft del estado de Renania del Norte-Westfalia. Al ver la destrucción de primera mano, dijo que la limpieza y la recuperación “llevará mucho tiempo”.

Una presa a lo largo del río Rur en Renania del Norte-Westfalia se rompió el viernes por la noche, según el gobierno regional. Las autoridades iniciaron la evacuación de unos 700 residentes en el barrio de Ophoven en la ciudad de Wassenberg.

Inundaciones catastróficas devastan ciudades en Europa 1:21

Al otro lado de la frontera, en Bélgica, el ejército de ese país lucha contra el tiempo con operaciones de búsqueda y rescate.

Marie-Louise Grosjean, dueña de una tienda en Pepinster, Bélgica, vio una década de arduo trabajo arrastrada por el agua y el barro el viernes, cuando el agua entró en su tienda de vinos y decoraciones. Dijo que su padre ha vivido en la ciudad durante 70 años y nunca había visto algo así. Arthur, el hijo de Grosjean, le comentó a CNN el rumbo de las inundaciones muy rápidamente, dejando solo destrucción atrás.

“Por fortuna no vivo allí, pero es el negocio de mi madre y no hay nada aquí. Esperamos poder reparar rápidamente, pero no sabemos cómo”, dijo, mientras ayudaba a limpiar.

“La situación cambia minuto a minuto y sigue siendo extremadamente crítica en muchos lugares”, dijo el viernes el primer ministro Alexander De Croo en una conferencia de prensa. “Las víctimas son la prioridad, el rescate es la prioridad y la atención. Se movilizan todos los medios posibles”, agregó, y anunció que Bélgica celebrará el martes un día nacional de duelo por las víctimas de las inundaciones.

Mientras tanto, en Países Bajos, los funcionarios holandeses ordenaron la evacuación de 10.000 personas en el municipio de Venlo, donde el río Maas creció más rápido de lo esperado. Se espera que la marea alta dure hasta el domingo por la noche.

Los funcionarios temen que se rompan más presas y vigilan de cerca los embalses en la región. El viernes se evacuó un hospital de la región con 200 pacientes.

La crisis climática impulsa las lluvias extremas

Las devastadoras inundaciones se produjeron después de que grandes extensiones de Europa occidental sufrieron niveles históricos de lluvia; la cantidad que caería en más de un mes cayó en 24 horas.

Colonia, en Renania del Norte-Westfalia, registró 154 milímetros de lluvia en las 24 horas hasta el jueves por la mañana, que es casi el doble de su promedio mensual para julio de 87 milímetros. En el distrito de Ahrweiler, 207 milímetros de lluvia cayeron en solo nueve horas, según la base de datos europea de clima severo.

Los aguaceros provocaron inundaciones repentinas extremas, con niveles de agua que aumentaron en minutos.

Si bien es demasiado pronto para que los científicos digan qué papel ha jugado el cambio climático en la causa de esta inundación en particular, los eventos de lluvia extrema como los que se vieron en Europa occidental esta semana se están volviendo más comunes y más severos.

El primer ministro de Renania del Norte-Westfalia en Alemania, Armin Laschet, quien también es el candidato de los conservadores para suceder a la canciller Angela Merkel en las próximas elecciones federales, dijo que las inundaciones en su estado eran “una catástrofe de proporciones históricas”, haciendo un llamado al mundo. acelerar sus esfuerzos para mitigar y adaptarse al cambio climático.

“Las inundaciones literalmente han quitado la alfombra debajo de los pies de la gente”, dijo Laschet.

“Nos enfrentaremos a tales eventos una y otra vez, y eso significa que necesitamos acelerar las medidas de protección climática, a nivel europeo, federal y global, porque el cambio climático no se limita a un solo estado”, indicó.

Un castillo dañado, a la izquierda, se ve en Erftstadt-Blessem, Alemania, el sábado 17 de julio de 2021.

Si bien es posible que la cantidad total de lluvia no cambie a lo largo del año en un lugar determinado, se espera que caiga más lluvia en ráfagas más breves, lo que tenderá a aumentar la frecuencia de las inundaciones.

Esto fue señalado por científicos de la Agencia Ambiental Europea, quienes dijeron que “el aumento proyectado en la frecuencia e intensidad de las fuertes precipitaciones en grandes partes de Europa puede aumentar la probabilidad de inundaciones repentinas, que representan el mayor riesgo de muerte”.

Las sequías, que también se vuelven más comunes debido a la crisis climática, pueden empeorar las inundaciones repentinas porque el suelo muy seco no puede absorber el agua de manera eficiente.

Una inundación de 2016 en Europa Occidental que mató a 18 personas en Alemania, Francia, Rumania y Bélgica, fue analizada por un científico para ver si el cambio climático jugó un papel en las inundaciones. Descubrieron que un clima más cálido hacía que las inundaciones tuvieran un 80-90% más de probabilidades de ocurrir que en el pasado antes del cambio climático provocado por el hombre.

Sam Kiley, Barbara Wojazer, Melissa Bell, Chris Burns, Joseph Ataman, Nadine Schmidt, Schams Elwazer, Sharon Braithwaite, Vasco Cotovio, Angela Dewan, Ulrike Dehmel y Brandon Miller de CNN contribuyeron con el reportaje. Ivana Kottasova escribió en Londres.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.