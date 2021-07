El tiroteo cerca del Nationals Park vuelve a centrar la atención en otro fin de semana de violencia armada en EE.UU.

CNN-Spanish

(CNN) — Una serie de tiroteos durante el fin de semana en Chicago, Filadelfia, Washington y otras ciudades estadounidenses subrayaron el aumento continuo de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos este año.

El tiroteo cerca de Nationals Park en Washington fue el más prominente de los incidentes, ya que el sonido de los disparos enviaron a los fanáticos y jugadores a buscar seguridad en medio de un juego de béisbol de los Washington Nationals.

Otros tiroteos hirieron a menores, incluido un niño de 1 año que resultó herido el sábado por la noche en Filadelfia. Estos señalan una tendencia de mayor violencia con armas de fuego que surgió después de que se levantaron los cierres de covid-19.

Según los hallazgos preliminares de 2020 del FBI, la cantidad de homicidios aumentó en un 25% entre 2019 y 2020, el mayor salto registrado en EE.UU. en un período de un año desde que el FBI comenzó a publicar cifras anuales en la década de 1960. Los hallazgos de la Comisión Nacional sobre Covid-19 y Justicia Penal fueron similares, citando un aumento del 30% en la tasa de homicidios entre 2019 y 2020 en las 34 ciudades principales encuestadas.

El FBI acepta mejorar la verificación de antecedentes penales para evitar la venta de armas a menores y foráneos

Aquí hay un vistazo a algunos de los tiroteos del fin de semana en EE.UU.

Chicago

Al menos 53 personas recibieron disparos en 41 tiroteos separados en Chicago desde el viernes por la noche hasta el domingo por la noche, según muestran los informes de incidentes del departamento de policía. De los 53, seis han muerto, muestran los informes.

Un niño de 8 años se encuentra entre los heridos después de recibir un disparo la madrugada del domingo mientras viajaba en un automóvil. El informe policial dice que alrededor de la 1 am, hora local, pasó una camioneta y disparó contra el automóvil en el que viajaba el niño.

La víctima tiene una herida de bala en la pierna y está en buenas condiciones, dice el informe. Un hombre en el vehículo también recibió un disparo y fue dado de alta del hospital.

El sábado por la noche, cinco mujeres víctimas de entre 12 y 19 años resultaron heridas en un tiroteo fuera de una fiesta, dijo la policía de Chicago.

“Las víctimas estaban paradas con un grupo en la acera y asistían a una fiesta cuando los ocupantes de una camioneta de color oscuro dispararon”, dijo el departamento de policía. Todas las víctimas se encuentran en buenas condiciones.

Un hombre de 25 años también recibió un disparo en el incidente, dijo la policía de Chicago. Fue tratado y dado de alta del hospital.

No se han realizado arrestos en esos dos tiroteos, según los informes del incidente.

Filadelfia

Dos personas resultaron heridas, incluido un niño de 1 año, en un tiroteo en el oeste de Filadelfia el sábado por la noche alrededor de las 8 pm, según el portavoz del Departamento de Policía de Filadelfia, el agente Miguel Torres.

El niño de 1 año recibió un disparo en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital de Niños de Filadelfia, donde la policía dijo que estaba en condición estable. El segundo individuo, un hombre de 26 años, recibió un disparo en el antebrazo izquierdo en el incidente y fue trasladado al Centro Médico Presbiteriano de Pensilvania, donde también figura en condición estable, según la policía.

No se han realizado arrestos hasta el momento y la policía no recuperó armas en el lugar.

En lo que va del año, los homicidios en Filadelfia están superando las cifras del año pasado, según los registros policiales. Filadelfia alcanzó su homicidio número 300 del año en julio por primera vez en más de tres décadas, según los registros en línea disponibles que datan de 1989.

Además, la ciudad ha visto casi 1.200 tiroteos este año, en comparación con 938 durante el mismo período de tiempo el año pasado, según datos hasta el 12 de julio.

Al menos 150 personas murieron en más de 400 tiroteos durante el fin de semana del 4 de julio en EE.UU.

Washington

Tres personas resultaron heridas en un tiroteo el sábado por la noche en las afueras del Nationals Park en Washington, la capital del país, lo que provocó que los fanáticos del béisbol y los jugadores se refugiaran durante un juego, dijo la policía.

Un fanático fuera del estadio fue una de las tres personas heridas, según Ashan Benedict, subdirector ejecutivo de policía del Departamento de Policía Metropolitana de Washington.

Periodistas de CNN dentro del estadio informaron haber escuchado múltiples golpes fuertes durante la parte baja de la sexta entrada en un juego entre los Washington Nationals y los San Diego Padres. Los fanáticos huyeron de sus asientos y buscaron refugio después de escuchar los disparos. Benedict dijo que finalmente no había ninguna amenaza para las personas dentro del estadio.

“Solo quiero asegurarle al público que en ningún momento durante este incidente hubo personas dentro del estadio que asistieron al juego en algún tipo de peligro. Este no fue un incidente de tirador activo y no está siendo investigado como tal. Todo ocurrió fuera del estadio”, dijo.

Benedict dijo a los reporteros que dos vehículos estuvieron involucrados en un “tiroteo” en una calle fuera del estadio durante el juego. La policía recuperó uno de los vehículos, pero el otro sigue prófugo.

Por separado, el viernes por la noche, una niña de 6 años murió y cinco adultos resultaron heridos en un tiroteo desde un vehículo en Washington, dijeron las autoridades. El incidente ocurrió poco después de las 11 de la noche en la parte sureste del distrito.

En un video publicado por la policía de Washington, se puede ver un vehículo plateado o gris conduciendo a través de la intersección de Martin Luther King Jr. Avenue SE y Malcom X Avenue SE, y se hacen varios disparos desde el automóvil.

El niño fue identificado como Nyiah Courtney, según el jefe del Departamento de Policía Metropolitana, Robert Contee. Además, tres hombres y dos mujeres recibieron disparos y sufrieron heridas que no pusieron en peligro su vida, dijo la policía.

Portland

Una mujer murió y otras seis personas resultaron heridas en un tiroteo en el centro de Portland, Oregon, la madrugada del sábado, según la Oficina de Policía de Portland.

Las víctimas fueron trasladadas en ambulancia a un hospital donde murió la mujer, dijo la policía en un comunicado el sábado.

Las otras seis víctimas sufrieron heridas de diversos grados de gravedad, aunque no se cree que las lesiones pongan en peligro la vida, dijo la policía. Los agentes no localizaron a un sospechoso o sospechosos y no se habían realizado arrestos, dijo la policía.

Sacramento

Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un tiroteo en Sacramento el viernes por la noche, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Sacramento.

Se creía que las dos víctimas que murieron eran hombres adultos, dijo la policía, pero la oficina del forense del condado de Sacramento no ha revelado sus identidades.

Los agentes que patrullaban el área escucharon disparos en Old Sacramento justo antes de las 11:45 pm del viernes, dijo la policía. Policías de agencias vecinas y de toda la ciudad respondieron para ayudar, según la policía. La policía dijo que las otras cuatro víctimas recibieron tratamiento por sus “lesiones no mortales” en hospitales cercanos.

Aunque la investigación aún se encuentra en sus etapas iniciales y el motivo no está claro, el departamento de policía dijo que “se cree que hubo algún tipo de altercado entre dos grupos antes del tiroteo” y que se han encontrado “múltiples armas de fuego” en la escena.

La policía no ha revelado ninguna información sobre el sospechoso, pero lo que sucedió “se cree que fue un incidente aislado”.

Sahar Akbarzai, Melissa Alonso, Chris Boyette, Gregory Clary, Camille Furst, Chuck Johnston, Kay Jones, Priya Krishnakumar, Aaron Pellish, Kristina Sgueglia, Deanna Hackney y Sonnet Swire de CNN contribuyeron a este informe.

