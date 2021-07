¡Medalla para México en clavados! Alejandra Orozco y Gabriela Agundez conquistan el bronce

CNN-Spanish

(CNN Español) — Las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agundez conquistaron la segunda medalla para México en lo que va de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con una gran actuación en la categoría de salto sincronizado en plataforma de 10 metros femenino.

Las mexicanas Alejandra Orozco (izquierda) y Gabriela Agundez ganaron medalla de bronce en clavados sincronizados. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) (Photo by ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images)

La pareja mexicana se llevó el bronce con un puntaje final de 299,70.

La medalla de oro fue para la pareja china conformada por Chen Yuxi y Zhang Jiaqi (363,78), mientras que la plata fue para las estadounidenses Jessica Parratto y Delaney Schnell (310,80).

China ha ganado el oro en este evento en todos los Juegos Olímpicos desde su debut en Sydney 2000.

