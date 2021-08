Preguntas de la audiencia sobre el coronavirus: ¿Cómo cuidarse durante un viaje si no has completado el esquema de vacunación?

CNN-Spanish

(CNN Español) – Esta semana en nuestro episodio de preguntas y respuestas el Dr. Elmer Huerta aclara varias dudas sobre la mezcla de vacunas así como la efectividad de las vacunas chinas.

También, el doctor Huerta explica por qué es falso que la vacuna contra el covid-19 altera el ADN.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast predilecta o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre la mezcla de vacunas contra el covid-19 y las dosis de refuerzo

@drhuerta doctor se está escuchando mucho en redes, que es recomendable a las personas que se vacunaron con la. Vacuna jonson & jonson poner una dosis de pfizer para reforzar contra la variante delta, la. Vacuna de jonson no me proteje y usted que recomida la FDA ya se pronuncio? — ivan soto (@sotoivanm7) August 5, 2021

Hola, Iván. Hasta el momento de escribir este episodio, no existe aún ninguna directiva de la FDA para que se use una dosis de refuerzo, ni para las vacunas que requieren dos dosis -como Pfizer y Moderna- o de una sola dosis, como la de Johnson & Johnson.

Aunque se ha reportado que la FDA está planeando una estrategia sobre una tercera dosis para septiembre, debemos esperar.

@drhuerta en marzo me vacunaron con Cansino, Ultimamndte hay publicaciones que ponen en duda su efectividad, tengo la oportunidad de vacunarme con pfIzer, puedo hacerlo sin que afecte mi salud? — VDelfin (@VeroDelfinR) August 5, 2021

Hola, Vero. Hasta ahora, las combinaciones de vacunas que han sido científicamente estudiadas son las de AstraZeneca con Pfizer, AstraZeneca con Moderna, Pfizer con Moderna y Sputnik V con Moderna o AstraZeneca. Lamento no poder ayudar.

@drhuerta si una persona recibió la segunda dosis de Pfizer el 19 de junio 2021, puede recibir una tercera dosis de refuerzo en Estados Unidos el 2 de Septiembre? — Victor Paredes (@pw_twi) August 8, 2021

Hola, Víctor. Hasta el momento de escribir este episodio, no existe aún ninguna directiva de la FDA para que se use una dosis de refuerzo, ni para las vacunas que requieren dos dosis -como Pfizer y Moderna- o de una sola dosis, como la de Johnson & Johnson.

Aunque se ha reportado que la FDA está planeando una estrategia sobre una tercera dosis para septiembre, debemos esperar.

@drhuerta mi familia y yo nos vacunamos en el mes de mayo y nos pusimos la vacuno de Jhonson & Jhonson, mi pregunta es podemos ponernos otra vacuna de otro laboratorio y al cuanto tiempo. O esperamos ponernos la misma en diciembre — Carlota (@csh2408) August 4, 2021

Hola, Carlota. Hasta el momento de escribir este episodio, no existe aún ninguna directiva de la FDA para que se use una dosis de refuerzo, ni para las vacunas que requieren dos dosis -como Pfizer y Moderna- o de una sola dosis, como la de Johnson & Johnson.

Aunque se ha reportado que la FDA está planeando una estrategia sobre una tercera dosis para septiembre, debemos esperar.

Preguntas sobre el contagio de covid-19 después de recibir una dosis de la vacuna

Kenike pregunta: Si desarrollé covid después de la primera dosis de vacuna, ¿cuánto tiempo debo esperar para la segunda dosis?

Lo que se aconseja, Kenike, es que esperes tres meses o 90 días. Eso, debido a que la inmunidad obtenida por la enfermedad natural puede durar un mínimo de ese tiempo.

@drhuerta Muy buenas tardes Dr. Espero poder resolver una duda que tengo y no me deja yo me vacune el día 26/06 con la Sputnik V el día 28 presento síntomas de tos y dolor de espalda, me hago la prueba el día 2/08 y doy positivo al covid. Pude haberme contagiado por la vacuna? — Juan Luis Ortega Montiel (@JuanLui1101) August 8, 2021

Hola, Juan. Eso no es posible. Recuerda que ninguna de las vacunas en uso contienen virus activos, por lo que ninguna vacuna causa covid-19.

Lo más probable es que te vacunaste estando ya infectado, en la etapa asintomática.

Hola dr Huerta ,soy de la Argentina y recibí la primera dosis de Sputnik V el 13 de mayo ,el 13 de julio con síntomas e hisopado positivo de covid alta epidemiológica el 24/7 Cuánto tiempo debo esperar para recibir la segunda dosis seguramente por falta será otra vacuna ? — Fernandez (@GracielaDragon2) August 7, 2021

Hola, Fernández. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acaba de anunciar que es posible reemplazar la segunda dosis de Sputnik V con una dosis de las vacunas de Moderna o AstraZeneca.

Por favor, contacta a la autoridad de salud de tu ciudad para que completes tu segunda dosis.

Mito: la vacuna no altera el ADN

Dr. Es cierto que la vacuna lo que hace es modificar nuestro adn para combatir al virus? De ser así, cuales serian los efectos adversos a corto o largo plazo? A futuro Quiero ser madre: Es cierto que podría tener consecuencias para mi bebé al tener mi adn modificado?@drhuerta — Cefeida Naeba (@CefeidaNaeba) August 2, 2021

Esa es una creencia muy común, y es una de las favoritas de los grupos antivacunas, Cefeida, pero que no es cierta. Las vacunas de ARN mensajero no actúan en el núcleo de las células, lugar en donde se encuentra el ADN o genoma humano, sino en el citoplasma, fuera del núcleo.

Haciendo una comparación, recordemos que la célula humana es como el huevo de gallina, pues además de tener una cáscara o membrana, tiene un núcleo o yema y un citoplasma o clara.

Las vacunas de ARN mensajero actúan en la clara o citoplasma, no en el núcleo o yema, por lo que es imposible que afecten el genoma de la persona.

Mi esposo dice que la vacuna alteraría mi ADN y me enfermaría de algo más grave y que esa vacuna en realidad NO es vacuna.. que es algo experimental. — Curiosa (@Curiosa65811587) August 7, 2021

Hola, Curiosa. Acabamos de explicar que las vacunas de ARN mensajero no tienen la posibilidad de alterar el genoma humano.

Por otro lado, si bien es cierto que al comienzo, para probar que eran eficaces, las vacunas fueron medicamentos experimentales que se probaron en estudios de fase 1, 2 y 3, en la actualidad ya se han aplicado miles de millones de dosis, y su efectividad en prevenir la enfermedad grave y la muerte ha sido ampliamente probada.

Preguntas sobre la vacunación de infantes, niños y adolescentes

@drhuerta un menor de edad (16 años casi 17) se puede vacunar con astra Zeneca? Independientemente de las restricciones de vacunación del país — Javier (@Javier18950440) August 5, 2021

Hola, Javier. Buena pregunta. En Estados Unidos, la única vacuna aprobada para ser usada en adolescentes mayores de 12 años es la de Pfizer.

Si bien es cierto que Moderna también ha completado un estudio clínico en adolescentes de entre 12 y 17 años, no tiene aún permiso de la FDA.

Todas las demás vacunas -incluyendo la de AstraZeneca- no tienen autorización para ser administradas en adolescentes.

@drhuerta Dr. En caso de madres lactantes,¿Cualquier vacuna da el mismo efecto y transmite inmunidad al bebé? Espero su respuesta para tomar desicion. Gracias — irina valeria (@valeitta) August 5, 2021

Excelente pregunta, Irina. Existen varios tipos de anticuerpos producidos en respuesta a las vacunas, entre ellos las inmunoglobulinas A, G y M.

Las inmunoglobulinas A son capaces de pasar de la sangre de la madre a la leche, por lo que es posible que los anticuerpos IgA producidos por cualquier vacuna puedan llegar a la leche materna.

@drhuerta que hay con las vacunas para niños desde los 3 años? — KAREN (@karen_tocain) August 3, 2021

Hola, Karen. Hasta el momento, las vacunas de Pfizer y Moderna son las únicas que han completado estudios de fase 3 en adolescentes mayores de 12 años.

Tanto esos como otros laboratorios están trabajando activamente en demostrar la eficacia y seguridad de las vacunas en niños menores de 12 años, esperándose resultados para fines de este año.

Dudas sobre la vacuna y padecimientos preexistentes

Dr. Huerta yo tengo purpura de henoch schonlein, he reaccionado con alimentos, medicamentos con colorantes y he llegado a tener dificultades con el corazón. Podría ponerme la vacuna Sinopharm ?? Tengo 35 años y ya me tocará pronto. Gracias. — Pierina Caricchio (@PierinaCaricchi) August 3, 2021

Hola, Pierina. Por la historia médica que tienes, eres persona de riesgo para complicarte si te infectas con el nuevo coronavirus, por lo cual debes vacunarte.

Obviamente, solo tu médico puede darte el permiso correspondiente.

@drhuerta buenas noches. Tengo una consulta: yo sufro de síndrome de marfan y, debido a antecedentes de algunas vacunas para el covid de generar trombos, me prevengo de vacunarme. Mí pregunta es si hay alguna vacuna que yo pueda usar sin el miedo a tener algún efecto secundario — Alejandro Cortes (@el_muisca) August 3, 2021

Hola, Alejandro. Las personas con síndrome de Marfan tienen mayor probabilidad de complicarse si se infectan con el nuevo coronavirus.

En ese sentido, para ti, el beneficio de cualquier vacuna es mayor que el pequeño riesgo de efectos secundarios de cualquiera de ellas.

Te ruego hablar con tu médico.

Doctor buenos días, tengo un primo con problemas del sistema urinario y prostata, se puede vacunar con Sinopharm? Muchas gracias — Aracelli Jimenez (@AraSofia6) August 5, 2021

Hola, Aracelli. Esas condiciones no son una contraindicación para que se vacune.

Obviamente, debe estar libre de síntomas, para que -en caso de que la vacuna le ocasione síntomas- no se sumen a los de su problema urinario o prostático y se sienta mal.

Preguntas sobre los efectos secundarios

@drhuerta Pregunta- hoy me vacune y fue con una dosis de la vacuna Moderna, pero no sentí nada al momento de la aplicación, el error que tuve fue no ver la jeringa para ver si tenía la dosis, como puedo afirmar que si me aplicaron la vacuna ? Espero su respuesta por favor. — Angel Rodrigo. (@AngelAuthentic1) August 3, 2021

Hola, Ángel. No existe relación entre la intensidad de los efectos secundarios y la acción de la vacuna.

Te cuento que yo tampoco sentí nada cuando yo recibí mi primera dosis de Moderna.

@drhuerta puedo presentar los mismos efectos secundarios con la aplicación de la segunda dosis de sputnikV? — Daniel Alonso (@ImDastan) August 6, 2021

Hola, Daniel. Tu pregunta es muy interesante. Los síntomas causados por los efectos secundarios de las vacunas son muy variables.

Algunas personas tienen síntomas en la primera, pero no en la segunda, otros -la mayoría- tienen mas síntomas con la segunda dosis que con la primera, otros son parecidos en la primera y en la segunda, y unos cuantos no tienen síntomas ni con la primera ni con la segunda dosis.

Lo importante es entender que no existe relación entre la intensidad de los síntomas de los efectos secundarios y la efectividad de la vacuna.

Otras dudas sobre el covid-19, las vacunas o las variantes del virus

@drhuerta buenos días Doctor, deseándole esté muy bien, una pregunta el virus puede ingresar al cuerpo por los oídos, lo pregunto por lo que expreso su colega el Dr Juan Rivera. Gracias — Adriana Murcia (@Adriana66635246) August 5, 2021

Hola, Adriana. Debido a que el virus no puede contagiarse a través de la piel seca, no es posible contagiarse a través del conducto auditivo externo, que está revestido de piel, no de una mucosa húmeda como la de la nariz o garganta.

Lo que sí se ha demostrado es que el virus puede infectar el oído medio o caja del tímpano, un conocimiento importante para los cirujanos que operan esa zona.

Dr. Huerta, tengo un viaje a los Ángeles, el 12 de agosto, pero solo tengo una dosis de Moderna. Como debo cuidarme. La segunda dosis el 28 de agosto aquí en Colombia. — PILAR SARMIENTO (@mapi1289) August 5, 2021

Hola, Pilar. Excelente pregunta. Con una sola dosis de Moderna estás parcialmente protegida, por lo que, hasta que regreses a Colombia, debes usar doble mascarilla, evitar lugares con aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados, y lavarte las manos frecuentemente.

@drhuerta buenas noches Dr., si en Wuhan se vacunaron con Sinopharm ¿por qué están preocupados en la variante Delta?¿Es que no es efectiva su vacuna contra esta variante como señala científicos Oxford y Sri Lanka? — Eli Quispe (@gotadelluvia1) August 3, 2021

Excelente pregunta, Eli. Las investigaciones demuestran que todas las vacunas en uso son menos efectivas en prevenir la infección por la variante delta.

De tal modo que es posible que una persona vacunada con Sinopharm u otra pueda infectarse y contagiar la enfermedad.

Es por eso que las autoridades chinas han establecido los cercos epidemiológicos correspondientes para aislar a las personas.

¿Tienes preguntas sobre el coronavirus?

Envíeme sus preguntas por Twitter, intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Puede encontrarme en @Drhuerta.

Si cree que este podcast es útil, asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta y ayude a otros a encontrarlo; calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita.

Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a CNNEspanol punto com. Gracias por su atención.

Si tienes alguna pregunta puedes enviarla al doctor Elmer Huerta a través de Twitter. También puedes dirigirte a CNNE.com/coronaviruspodcast para todos los episodios de nuestro podcast “Coronavirus: Realidad vs. ficción”.

