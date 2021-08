CNN transmitirá “WE LOVE NYC: The Homecoming Concert” para celebrar el resurgimiento de la ciudad después del covid-19

CNN-Spanish

(CNN) — Un concierto repleto de estrellas, con una gran variedad de artistas que abarcan el mundo de la música y el entretenimiento, tendrá lugar en Central Park de Nueva York el próximo mes, anunció el martes el alcalde Bill de Blasio, prometiendo que el evento será un “momento histórico y monumental para todos los neoyorquinos y todos los estadounidenses”.

“WE LOVE NYC: The Homecoming Concert”, organizado por Nueva York en colaboración con el productor musical Clive Davis y la empresa de entretenimiento Live Nation, será “una celebración sobre el resurgimiento de la ciudad de Nueva York” tras un año difícil marcado por la pandemia de covid-19 y “promoverá la salud, la seguridad y la equidad”, según un comunicado que anuncia el concierto.

El concierto se transmitirá el sábado 21 de agosto a las 5 p.m. ET en exclusiva por CNN, CNN International y CNN en Español.

¿Quiénes estarán en el concierto?

El programa incluye a Andrea Bocelli, Wyclef Jean, Kane Brown, Barry Manilow, Bruce Springsteen, Cynthia Erivo, Don Lemon, Earth, Wind & Fire, Kenny “Babyface” Edmonds, Lucky Daye, Elvis Costello, Gayle King, Jennifer Hudson, Jimmy Fallon, Journey, Jon Batiste, The Killers, LL COOL J, The New York Philharmonic, Patti Smith, Paul Simon, Polo G, Maluma, Carlos Santana y Rob Thomas. Citi y Expedia son los patrocinadores de presentación.

“Este va a ser un momento histórico y monumental para todos los neoyorquinos y todos los estadounidenses. Lo diré claramente: van a querer estar aquí”, dijo el demócrata De Blasio en el comunicado. “Esta es una celebración de nuestra ciudad, de cada familia trabajadora que se enfrentó a increíbles desafíos el año pasado y se superó”, agregó.

Las restricciones de la época de la pandemia en Nueva York se levantaron a principios de este mes, ya que las tasas de hospitalización en la ciudad disminuyeron y las tasas de vacunación aumentaron.

La ciudad, que en su día fue el epicentro del covid-19 en los primeros días de la pandemia en EE.UU., se vio con especiales afectaciones por el mortífero virus, que saturó los hospitales y centró la atención de la ciudad en su personal sanitario, los primeros intervinientes y otros trabajadores esenciales.

“A la altura de esta ocasión histórica”

Para Davis, “no hay lugar más especial que Central Park para celebrar la reapertura de la ciudad de Nueva York”, y él y sus colaboradores “están preparando un espectáculo inolvidable a la altura de esta ocasión histórica”, según el comunicado.

Los organizadores del evento exigen a los asistentes del concierto que muestren una prueba de la vacunación contra covid-19 para poder asistir.

Asimismo, el uso de la mascarilla es opcional, según el comunicado, que dice que el 80% de las entradas del concierto estarán disponibles de forma gratuita a partir del 2 de agosto.

Además de emitirse para todo el mundo en CNN, “WE LOVE NYC: The Homecoming Concert” también se podrá ver sin necesidad de conectarse por cable en CNN.com y CNNgo (en CNN.com/go en tu PC, smartphone y iPad, y a través de las aplicaciones CNNgo para Apple TV, Amazon Fire, Android TV, Chromecast y Roku).

