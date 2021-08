¿Por qué OnlyFans prohibió el contenido sexualmente explícito? Dice que son las compañías de tarjetas de crédito

CNN-Spanish

(CNN Business) — La decisión del jueves de la plataforma creadora OnlyFans de dejar pronto de albergar una amplia franja de contenido sexualmente explícito envía ondas de choque a través de Internet.

OnlyFans, un sitio web con 130 millones de usuarios y más de 2 millones de creadores de contenido, se ha convertido en sinónimo de pornografía. Para muchos, participar en la aplicación es un salvavidas: algunos que perdieron sus trabajos durante la pandemia recurrieron a compartir videos explícitos de sí mismos en OnlyFans para ayudar a pagar las facturas. Muchas de estas trabajadoras sexuales ahora expresan su indignación por lo que ven como una traición de OnlyFans a una comunidad que permitió su éxito masivo.

No todo el contenido explícito de OnlyFans desaparecerá; la desnudez simple aún estará permitida, dijo la compañía, siempre que cumpla con las otras políticas de la plataforma. Solo se prohibirá “el contenido que contenga una conducta sexualmente explícita” —presumiblemente significando los actos sexuales frente a la cámara— indicó en un comunicado.

Las empresas de capital de riesgo suelen ser cautelosas a la hora de invertir en plataformas que alojan contenido para adultos. Según documentos internos obtenidos por Axios, la popularidad y los ingresos de OnlyFans se dispararon durante la pandemia, sin embargo, ha tenido problemas para asegurar la inversión externa.

La decisión de OnlyFans también es el resultado de una campaña mucho más amplia y concertada en los últimos años en partes explícitas de Internet, impulsada en gran parte por un grupo de empresas poderosas y cada vez más asertivas: los procesadores de pago que, entre bastidores, manejan cada pasada de su tarjeta de crédito, ya sea que esté pagando gasolina, comprando comestibles o, sí, dando propina a un artista en OnlyFans.

En su anuncio de esta semana, OnlyFans dijo que su decisión fue impulsada con miras a construir una plataforma sostenible a largo plazo. “Estos cambios son para cumplir con las solicitudes de nuestros socios bancarios y proveedores de pagos”, agregó.

Seth Eisen, portavoz de Mastercard, le dijo a CNN Business que no estaba involucrado en la decisión de OnlyFans de restringir el contenido en la plataforma. “Es una decisión que tomaron ellos mismos”, dijo Eisen. (Otros procesadores de pagos no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios para esta historia).

La decisión de OnlyFans de atribuir su cambio de política a las empresas de pago es que el sector financiero se ha apoyado cada vez más en los sitios que comparten contenido para adultos. Pero el problema, dicen, no es una mera mojigatería, sino una exposición legal.

“Creo que estamos al borde de un cambio cultural en la industria financiera que se toma este tema mucho más en serio”, dijo Haley McNamara, vicepresidenta del Centro Nacional de Explotación Sexual, un grupo que el año pasado comenzó a presionar a las compañías de pagos para que actúen de manera más agresiva sobre el contenido sexual abusivo.

Las compañías de tarjetas de crédito son cada vez más conscientes de su potencial exposición legal, agregó McNamara, si se trata de una demanda por tráfico sexual o material de abuso sexual infantil.

En diciembre pasado, Discover, Mastercard y Visa anunciaron que suspenderían los pagos a Pornhub, uno de los sitios de pornografía más grandes de la web, luego de acusaciones de que el sitio había alojado material de abuso sexual infantil. En respuesta, Pornhub eliminó de su sitio todos los videos que no fueron producidos por socios verificados e implementó el programa de verificación al que todos los usuarios deberían someterse si quisieran publicar contenido para adultos. Aunque Visa más tarde acordó restaurar el servicio a algunos sitios para adultos propiedad de los padres de Pornhub, MindGeek, Pornhub permanece aislada de los procesadores de tarjetas de crédito; la plataforma todavía solo acepta pagos mediante transferencia bancaria directa y criptomonedas.

Luego, en abril, Mastercard implementó una serie de nuevos requisitos que regulan las transacciones de contenido para adultos. La medida, dijo Mastercard, tenía como objetivo combatir el material ilegal para adultos.

“Los bancos que conectan a los comerciantes con nuestra red deberán certificar que el vendedor de contenido para adultos tiene controles efectivos para monitorear, bloquear y, cuando sea necesario, eliminar todo el contenido ilegal”, dijo Mastercard.

Se requeriría que las plataformas verifiquen la edad y la identidad de aquellos que publicaron y que fueron plasmados en pornografía en línea, dijo Mastercard, y tendrían que tener un proceso para revisar el contenido para adultos antes de que se publique. Los sitios para adultos tendrían que ofrecer un proceso de quejas que pueda “abordar” el contenido ilegal o no consensuado dentro de siete días, y ofrecer formas para que las personas representadas en el contenido para adultos soliciten la eliminación de ese contenido.

Las nuevas reglas revelaron el poder de la industria de pagos para dar forma a cómo millones de personas experimentan Internet. Y Mastercard no es el único.

“Mastercard es la más proactiva, [pero] también hemos tenido conversaciones con Visa y otras [redes] de tarjetas de crédito”, comentó McNamara. “Varios procesadores de pagos están esperando ver cómo les va a las políticas de Mastercard”.

La demostración de fuerza del sector financiero ha generado críticas de defensores de los derechos digitales que argumentan que se están sobrepasando.

“Visa y Mastercard, actuando juntas, son actualmente un cuello de botella para los pagos en línea”, escribieron los defensores de los derechos digitales de la Electronic Frontier Foundation. “Esto significa que cada política arbitraria de estas dos empresas puede traducirse en reglas que deben seguir todos los sitios web que quieran procesar pagos”.

El papel de la industria de pagos en la configuración de Internet se remonta a años atrás. En 2015, Visa, Mastercard y American Express cancelaron los servicios de Backpage.com, un sitio web que, según una investigación de varios años del Senado, había facilitado a sabiendas el tráfico sexual al aceptar anuncios de prostitución. Durante los años siguientes, el impulso contra Backpage continuó creciendo; el Departamento de Justicia se apoderó de su sitio web en 2018 y sus creadores fueron acusados ​​días después.

Aproximadamente al mismo tiempo, el presidente Donald Trump promulgó un proyecto de ley contra el tráfico sexual conocido como SESTA-FOSTA, que decía que las plataformas en línea podrían ser consideradas responsables si alojaban anuncios de sexo, incluyendo el sexo consensuado. Los defensores de la ley dijeron que ayudaría a frenar el abuso sexual. Pero en los últimos años, la narrativa que rodea a SESTA-FOSTA ha cambiado las plataformas como Craigslist eliminó todos los clasificados personales en lugar de arriesgarse a infringir la ley y las mismas trabajadoras sexuales han argumentado cada vez más que la ley hizo que su profesión fuera menos segura al llevarla más clandestinamente —incluso cuando un informe federal encontró este año que el NAP-FOSTA, de hecho, rara vez se ha utilizado en un enjuiciamiento real.

Ahora, las trabajadoras sexuales vuelven a alzar la voz, esta vez para defender su capacidad de representarse a sí mismas en plataformas digitales como OnlyFans.

“Los verdaderos villanos aquí son los procesadores de pagos, la lista negra silenciosa y oscura que dicta el tipo de comportamiento moral en el que se nos permite participar, quienes, sin ningún tipo de supervisión, pueden borrar a cualquier empresa que deseen”, tuiteó la creadora de OnlyFans con sede en San Francisco que se hace llamar @Aella_Girl.

El hecho de que OnlyFans eligió prohibir la pornografía en lugar de establecer un sistema de verificación, como hizo Pornhub, sugiere que la plataforma es menos segura para los creadores de lo que parece, dijo McNamara. “Es una admisión que no pueden o no verificarán la edad o el consentimiento”.

Sin embargo, si un sitio para adultos responde más como Pornhub que como OnlyFans, la creación de lo que es esencialmente un nuevo régimen sobre la política de contenido creado por las redes de pago privadas dice mucho más sobre la influencia del sector financiero que los sitios web sujetos a su aplicación, según expertos legales.

Los procesadores de pagos están dentro de sus derechos para determinar qué transacciones admitirán y qué no admitirán en sus redes. En ese sentido, no son tan diferentes de plataformas como Facebook y Twitter, que son enormemente poderosas por derecho propio, dijo Danielle Citron, profesora de derecho en la Universidad de Virginia que estudia la moderación de contenido en línea y que también ayuda a liderar la iniciativa Cyber ​​Civil Rights Initiative, un grupo que aboga contra la pornografía no consensuada.

Al igual que las empresas de redes sociales, los procesadores de pagos están protegidos por la Sección 230 de la Ley de Comunicaciones de 1934, dijo Citron. Esa es la ley distintiva que otorga amplia inmunidad legal a Facebook y Twitter para muchas de las decisiones de moderación de contenido que toman —y la ley que SEST-FOSTA enmendó para crear una excepción para los anuncios sexuales.

Citron quiere que se realicen cambios en la Sección 230 que podrían exponer a las plataformas a una mayor responsabilidad en determinadas circunstancias. Quizás, dijo, esos cambios podrían incluso permitir que las trabajadoras sexuales que sienten que sus negocios han sido perjudicados por los procesadores de pagos los demanden por interferencia ilícita.

“Estamos hablando de OnlyFans, donde vemos a las trabajadoras sexuales haciendo un trabajo seguro. Es desde sus propios hogares, están creando contenido en sus propios términos”, afirmó Citron.

“Los procesadores de pago tienen un poder considerable sobre sitios como OnlyFans y Pornhub”, agregó. “Son empresas privadas. ¿Pero deberíamos preocuparnos por el tipo de poder que tienen?”

