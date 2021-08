Así van las tasas de vacunación contra el covid-19 en algunos países de América Latina

CNN-Spanish

Mariana Toro

(CNN Español) — Casi un tercio de la población mundial (32,4%) ya tiene aplicada por lo menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, y el 24,4% está completamente vacunada, según cifras de Our World In Data.

Diariamente, se aplican unas 34,25 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus en el mundo.

En el continente americano, 52,63% de la población de Norteamérica, y 50,70% de la población de Sudamérica, está al menos parcialmente vacunada.

Así va la vacunación contra el covid-19 en algunos países latinoamericanos, con fecha de corte al 20 o 21 de agosto, según cifras disponibles de cada país:

Uruguay 76,07% Chile 74,78% Panamá 61,10% Argentina 59,97% Brasil 58,69% Costa Rica 57,88% Ecuador 56,47% República Dominicana 52,72% El Salvador 51,53% México 43,56% Cuba 43,27% Colombia 42,35% Guyana 36,60% Surinam 33,42% Paraguay 31,60% Perú 28,51% Bolivia 26,08% Honduras 23,49% Guatemala 16,48% Nicaragua 6,22% Haití 0,20% No se encontraron datos de Venezuela en Our World In Data

Aquí las tasas de vacunación de otros países, a modo de comparación: Uruguay va por delante de España, que ha vacunado con al menos una dosis al 75,80% de su población.

Chile supera a Francia, que suma un 69,62% de la población parcialmente vacunada.

Panamá va por delante de Estados Unidos, que llega a un 60,18% de sus población vacunada parcialmente.

Japón ha vacunado parcialmente al 51,56%, lo que lo deja detrás de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana.

Y Australia ha vacunado con al menos una dosis al 42,18% de su población; la superan El Salvador, México, Cuba y Colombia.

