Excandidato presidencial Ricardo Anaya anuncia que abandona México porque el gobierno presuntamente lo “quiere meter en la cárcel”

Alejandra Ramos Barreda

(CNN Español) — El excandidato presidencial y exdirigente del Partido de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, anunció este sábado que saldrá de México “una temporada breve” debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador supuestamente lo “quiere meter en la cárcel con mentiras y dos testigos balines”.

En un video publicado en sus redes sociales, Anaya dijo que el presidente busca evitar su candidatura en 2024 y que a su gobierno le “molestan mucho” sus críticas.

“López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, indicó Anaya en su video.

El presidente López Obrador no se había pronunciado este sábado ante las denuncias de Anaya y CNN también se comunicó con la Presidencia a lo que respondieron que no habrá posicionamiento. “Es libre de opinar”, agregaron.

Anaya señaló que le iniciarán un proceso en su contra a raíz de las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la Fiscalía. En agosto de 2020, medios como El Universal de México y Reuters reportaron que Lozoya declaró que le entregó a Anaya casi 7 millones de pesos —US$ 343.775— para apoyar sus aspiraciones para llegar a la gobernación de Querétaro. Esto es algo que Anaya niega y afirma dice que demostrará su inocencia.

“Lo que está pasando es que si eres incómodo para un presidente que está obsesionado con tener todo el poder, que no soporta que lo critiquen, que nos ha dicho que ‘o estás con él o estás contra él’, la salida es esa: quitarte del camino, fregarte a la mala”, afirmó.

Hasta este sábado, la Fiscalía General de la República no había confirmado públicamente una investigación en contra de Anaya y una petición de información enviada por CNN no fue contestada de inmediato.

Las autoridades investigan presunto lavado de activos y sobornos por el caso Odebrecht. Lozoya colabora en esa causa como testigo y ha negado todos los cargos.

Con respecto a su salida del país, dijo que a pesar de que no es lo que le hubiera gustado, lo hace para evitar que “le quiten” sus derechos políticos y la posibilidad de ser candidato en 3 años. Señaló que hará una gira con migrantes, “con esos mexicanos que también tuvieron que salir de México para conservar la esperanza”.

Hasta este sábado, el PAN no había reaccionado públicamente a los señalamientos de Anaya y una petición de información enviada por CNN no fue respondida de inmediato.

Karina Maciel y Marlon Sorto colaboraron con este informe.

