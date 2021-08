Los informes de delitos de odio en EE.UU. aumentan al nivel más alto en 12 años, dice el FBI

CNN-Spanish

Mariana Toro

(CNN) — Más de 10.000 personas informaron a las fuerzas del orden de EE.UU. el año pasado que fueron víctimas de un delito de odio debido a su raza o etnia, orientación sexual, género, religión o discapacidad, un número que ha ido en aumento en los últimos años, según el informe anual de estadísticas de delitos de odio del FBI.

El informe, publicado este lunes, encontró que se informaron al FBI más de 7.700 incidentes de delitos de odio en el año 2020, un aumento de aproximadamente 450 incidentes con respecto a 2019. El aumento se produce incluso cuando menos agencias informaron al FBI sobre incidentes de delitos de odio en sus jurisdicciones. que en años anteriores.

El año pasado tuvo el recuento más alto de incidentes de delitos de odio denunciados desde 2008, cuando se informaron al FBI 7.783 incidentes.

Los ataques dirigidos a personas negras aumentaron a 2.755 desde 1.930, y el número dirigido a asiáticos aumentó a 274 desde 161, según mostraron los datos.

ANÁLISIS | El supremacismo blanco y el odio atormentan a los estadounidenses de origen asiático

Los datos publicados este lunes mostraron que el prejuicio contra los negros comprendía abrumadoramente la categoría más grande de delitos de odio denunciados relacionados con la raza, con un total del 56% de esos delitos motivados por prejuicios contra negros o afroamericanos.

Los asiáticos han sido blanco de ataques durante la pandemia de covid-19 en medio de la retórica política y en línea que los estigmatiza, aunque esta categoría de delitos de odio a menudo no se denuncia.

La categoría de incidentes de delitos de odio en los que una víctima fue atacada debido a su raza, etnia o ascendencia tuvo el mayor aumento entre 2019 y 2020, con 4.939 incidentes en 2020 en comparación con 3.954 el año anterior.

Según el informe del FBI, el 62% de las víctimas fueron atacadas por su raza u origen étnico, en comparación con el 58% en 2019. Alrededor del 20% fueron victimizadas debido a prejuicios de orientación sexual en 2020, y el 13% debido a prejuicios religiosos, dijo el FBI.

En general, más de 10.500 personas informaron haber sido víctimas de un delito de odio motivado por un solo prejuicio, y 333 fueron víctimas de delitos motivados por diferentes prejuicios.

De los agresores conocidos, más de la mitad eran blancos, según el FBI.

El Departamento de Justicia y el FBI están obligados por una ley federal de 1990 llamada Ley de Estadísticas de Delitos de Odio que publiquen un informe anual sobre estadísticas de crímenes de odio. El informe anual ofrece la mirada más completa a los delitos motivados por prejuicios en todo el país.

Tenoch Huerta: El racismo sí mata en México, es peor que en EE.UU. porque ni siquiera lo vemos

Es probable que estas estadísticas no se hayan contado mucho porque las agencias de aplicación de la ley no están obligadas a enviar sus datos al FBI para su informe anual de delitos. Hay más de 18.000 agencias en Estados Unidos y más de 3.000 no enviaron sus estadísticas de delitos en 2020.

Los datos del FBI también pueden estar incompletos porque en algunas jurisdicciones, los fiscales locales, no la policía, deciden lo que se imputa como delito de odio. El gobierno federal no recopila estadísticas sobre delitos de odio de los fiscales o tribunales locales.

El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo este lunes en un comunicado que prevenir y responder a los delitos de odio se encuentran entre las principales prioridades del Departamento de Justicia.

“Estas estadísticas muestran un aumento en los crímenes de odio cometidos contra negros y afroamericanos, que ya es el grupo más victimizado”, dijo.” En particular, muestran un aumento en los crímenes de odio cometidos contra miembros de la comunidad asiático-estadounidense de las islas del Pacífico. Esto también confirma lo que hemos visto y oído a través de nuestro trabajo y de nuestros socios”.

La mayoría de las escuelas en Estados Unidos enseñan poco o nada sobre la historia de los estadounidenses de origen asiático y esto perjudica a todos, dicen los expertos

Es difícil captar la magnitud del problema

Delitos de odio en España aumentan en 2021 2:07

Los datos de incidentes de prejuicios y delitos de odio publicados por los departamentos de policía y las agencias federales son solo una fracción de los incidentes y deficiencias reales en la denuncia de delitos de odio. Eso ha llevado a organizadores y activistas a tomar la responsabilidad de recopilar datos por su cuenta. Incluso entonces, las definiciones de delitos de odio pueden diferir, lo que deja a los responsables de la formulación de políticas con conjuntos de datos en competencia que no captan la magnitud del problema.

Un informe reciente de Stop AAPI Hate elaborado por una coalición que rastrea el racismo y la discriminación contra los estadounidenses de origen asiático muestra que hubo al menos 4.533 incidentes en los primeros seis meses del año y los defensores dicen que se han producido muchos otros ataques durante el verano. El informe muestra que hubo 9.081 denuncias de primera mano entre el 19 de marzo del año pasado y el 30 de junio. La organización ha dicho anteriormente que no verifica de forma independiente ninguno de los informes que recibe, pero que su número total de incidentes solo incluye aquellos informes que vinieron con una descripción.

La mayoría de los incidentes, alrededor del 63,7%, fueron casos de acoso verbal, mientras que el rechazo o la evitación representaron alrededor del 16,5%. Aproximadamente el 13,7% de los incidentes involucraron agresiones físicas, según Stop AAPI Hate.

Entre los que dijeron haber experimentado prejuicios, las mujeres representaron el 63,3% de todos los informes y el 48,1% dijo que los incidentes involucraron “al menos una declaración de odio con respecto a la retórica anti-China y/o antiinmigrante”, dijo la coalición.

Cómo ayudar a los asiático-estadounidenses víctimas de ataques de odio

Desde el comienzo de la pandemia de covid-19, miles de personas en Estados Unidos han sido víctimas de incidentes anti-asiáticos, desde abuso verbal hasta ataques físicos. Más de un año después, los defensores de los estadounidenses de origen asiático temen que incluso más mujeres, niños y personas mayores estén en riesgo a medida que la nación regresa lentamente a las escuelas, los lugares de trabajo y las actividades al aire libre este otoño.

La semana pasada, la comunidad de inteligencia de EE.UU. llegó a una evaluación no concluyente sobre el origen del virus de covid-19 luego de una investigación de 90 días ordenada por el presidente Joe Biden, según un resumen no clasificado de la investigación publicado públicamente el viernes.

A los líderes asiático-americanos les preocupaba que el informe sobre los orígenes del covid-19 fuera utilizado para “legitimar el lenguaje racista” y conducir a más violencia anti-asiática en todo el país.

La comunidad de inteligencia todavía está dividida sobre cuál de las dos teorías -si el virus proviene de una fuga de laboratorio o si saltó de un animal a un humano de forma natural- es probable que sea correcta, dijo la comunidad de inteligencia. Existe consenso entre las agencias de inteligencia de que las dos teorías imperantes son plausibles, según el resumen difundido por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

Informe de inteligencia de EE.UU. no llega a un consenso sobre el origen del covid-19

“Todas las agencias evalúan que dos hipótesis son plausibles: la exposición natural a un animal infectado y un incidente relacionado con el laboratorio”, escribió la comunidad de inteligencia.

El informe no clasificado, de dos páginas, fue publicado el viernes por la comunidad de inteligencia después de que Biden pidiera a las agencias de inteligencia que “redoblaran” sus esfuerzos para determinar cómo comenzó la pandemia de covid-19.

Nicole Chavez y Jeremy Herb de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.