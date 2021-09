¿Qué hacer durante una inundación o un corte de energía prolongado?

CNN-Spanish

Sol Amaya

(CNN) — El paso del huracán Ida causó destrucción en Louisiana. El día después del ciclón, algunos vecindarios estaban bajo el agua y muchas calles estaban llenas de escombros. Más de 1 millón de hogares y negocios se quedaron sin electricidad, y ese podría ser el caso de muchos residentes durante días o semanas.

¿Qué debes hacer ante una inundación?

En primer lugar, puedes llamar al 911. Pero es importante hacerlo solo si estás en una situación de emergencia. Eventos como el paso de un huracán suelen hacer colapsar los centros regionales del 911.

Por eso, solo debes llamar si necesitas ser evacuado o tienes una emergencia médica. E insistir en caso de que las líneas estén ocupadas

No te preocupes si te contestan en inglés y no sabes el idioma. Pide ayuda en español. El 911 está preparado para comprender diversas lenguas. Y sobre todo: no cuelgues la llamada hasta no ser atendido.

Si tu situación no requiere de atención urgente, puedes intentar comunicarte con la policía local.

¿Estás atrapado en tu casa?

No vayas al ático si la casa se está inundando, porque podrías quedar atrapado si no hay una salida al techo.

Tampoco vayas muy lejos, porque las inundaciones pueden ser extremadamente peligrosas. El agua está usualmente contaminada con aguas residuales y sustancias químicas y puede esconder objetos como metales y vidrios. El agua también puede esconder animales peligrosos, incluyendo serpientes venenosas o caimanes, según el área.

Es más seguro quedarse con un poco de agua dentro de tu casa que salir.

¿Estás atascado en las vías o en una autopista?

No intentes conducir si la vía está inundada. Incluso aguas poco profundas pueden hacer que los conductores pierdan el control de sus vehículos y siempre hay riesgo de que el nivel de las aguas crezcan y que lo hagan rápido.

Si el nivel del agua aumenta alrededor de tu vehículo, pero el agua no se está moviendo, abandona el auto y muévete a una superficie elevada, según recomienda Ready.gov, el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional sobre preparación para desastres.

Las inundaciones repentinas en Tennessee alcanzaron a los residentes en minutos y mataron a 21 personas, incluidos unos gemelos de 7 meses

Si el agua se mueve, no dejes tu vehículo. Ese es el momento de llamar al 911.

Además ten cuidado con conducir sobre puentes donde el agua de las inundaciones se mueven rápidamente, pues el agua puede dañar las bases del puente y hacer que se vuelva inestable, dice Ready.gov.

¿Estás en un edificio alto?

Si estás en un edificio alto y necesitas resguardarte, ve a los pasillos o habitaciones interiores de la primera o segunda planta, dice la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), pero no vayas a los pisos más altos.

Es mejor estar en los pisos que están cubiertos de agua pues los pisos altos pueden ser afectados por fuertes vientos.

Así son los estragos provocados por Ida en Louisiana 1:06

Ten cuidado con los engaños

Los estafadores siempre salen durante una emergencia, y después de una tragedia no será diferente. Ten cuidado con la información falsa que circula en redes sociales, prometiendo ayudas económicas a cambio de tus datos o incluso tu dinero.

¿Qué hacer ante un corte de energía prolongado?

Ida también dejó a gran parte de Lousiana sin electricidad, y es probable que esta situación dure varios días. Aquí te contamos qué puedes hacer en casos como este.

Quédate en casa

Quedarse en el interior es la mejor opción para mantenerse seguro durante un apagón, dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Si puedes, mantente alejado de las carreteras.

Mira la destrucción de Ida en Louisiana 1:50

Haz un balance de lo esencial

En caso de que el corte de energía dure unos días, debes tener lo siguiente a mano:

Alimentos y agua adicionales: un suministro de tres a siete días es un buen estándar

Linterna y baterías adicionales

Radio de pilas

Medicamentos adicionales

Suministros de primeros auxilios

Si hace frío y usas una chimenea, primero asegúrate de que tenga la ventilación adecuada hacia el exterior y que no haya filtraciones de gas en tu hogar. Debes mantenerla abastecida con leña seca, no con papel, dicen los CDC, durante el apagón.

Para mantener el calor ante el clima frío y la falta de energía, cierra las persianas y cortinas y cierra las puertas de las habitaciones para evitar “desperdiciar calor”, recomienda el Servicio Meteorológico Nacional. Colocar toallas en los espacios debajo de las puertas puede evitar que el frío entre en tu hogar, y comer y beber durante el apagón ayudará a mantener tu cuerpo caliente.

Cuida tu suministro de agua y alimentos

Evita abrir tu refrigerador o congelador durante el apagón para mantener la comida fría. Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), un refrigerador puede mantener la comida fría durante un apagón por aproximadamente cuatro horas, y un congelador mantendrá su temperatura durante aproximadamente 48 horas.

Llena las neveras portátiles con hielo, si es necesario, para evitar que los alimentos se echen a perder.

Algunos sistemas de purificación de agua pueden no funcionar completamente cuando se corta la energía, advierten los CDC. Puedes consultar con los funcionarios locales para asegurarte de que el agua sea segura; ellos deben dar recomendaciones específicas para el tratamiento del agua en tu área.

Ten cuidado con el monóxido de carbono

Los generadores pueden liberar monóxido de carbono venenoso si los usas dentro de tu hogar. Si estás usando uno, mantenlo afuera, a unos 6 metros de distancia de tu casa, aconsejan los CDC.

Ida toca tierra en Louisiana 4:06

Nunca debes usar una estufa u horno de gas para calentar tu hogar, de acuerdo con Ready.gov, el recurso de planificación de desastres en línea del gobierno de EE.UU.

Ahorrar energía si aún tienes

Empieza por apagar y desconectar las luces y los electrodomésticos que no sean esenciales, y no uses electrodomésticos grandes como hornos o lavadoras si puedes evitarlo, sugiere la Oficina de Manejo de Emergencias de Houston.

Baja el termostato a 20 grados celsius o menos. Si demasiadas personas aumentan la temperatura, la demanda podría desencadenar otro apagón.

Durante el día, si hay sol, abre las persianas para que el sol caliente tu casa, pero ciérralas por la noche para evitar perder calor. Si es verano, haz lo contrario, aprovecha la luz del día para calentar tu casa.

Llama a tus seres queridos

Cuando sea seguro hacerlo, consulta con las personas que te rodean para asegurarte de que estén bien.

Aquellos que tienen equipos médicos que requieren energía, como respiradores, deben ser llevados a lugares con generadores o a la casa de un amigo o vecino que no se haya visto afectada.

Cuida a tus mascotas

No dejes a las mascotas afuera cuando hace frío o mucho calor. Llévalas a un refugio en el interior donde estén a buena temperatura, aconseja la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos.

Si sacas a pasear a tu perro (aunque la actividad al aire libre debe ser breve), considera envolverlo en un suéter o un abrigo; las mascotas también pueden contraer hipotermia. O si hace mucho calor, busca la sombra y las horas en las que hay menos sol.

Con información de Melissa Gray y Scottie Andrew.

