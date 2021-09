Corea del Norte realiza un desfile militar a medianoche

CNN-Spanish

Mariana Toro

Seúl, Corea del Sur (CNN) — Corea del Norte realizó un desfile militar de medianoche en Pyongyang este jueves para conmemorar el 73 aniversario de su fundación, informaron los medios estatales del país.

El líder norcoreano Kim Jong Un apareció en una plataforma en la plaza Kim Il Sung y saludó a la multitud, pero no hubo mención de él dando un discurso, según Rodong Sinmun.

Los expertos en Corea del Norte señalaron que las imágenes de Kim parecían mostrar que el líder norcoreano había perdido peso, lo que agregó apoyo a un informe de los medios estatales de junio de que había adelgazado.

“Es sorprendente lo saludable que se ve Kim Jong Un en estas fotos de ayer”, tuiteó Martyn Williams, un miembro que trabaja en el Proyecto 38 North en el Stimson Center. “Sin embargo, lo está haciendo, y hay teorías, se ve mucho mejor que hace unos meses”.

Los informes de los medios estatales no mencionaron a la hermana de Kim Jong Un y al alto funcionario Kim Yo Jong.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, asiste a un desfile militar en Pyongyang en esta imagen sin fecha proporcionada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el 9 de septiembre de 2021.

Durante el desfile, los aviones volaron sobre Pyongyang disparando bengalas y los paracaidistas cayeron de los aviones en el cielo nocturno, dijo Rodong Sinmun.

En la calle, bandas de música encabezaron un desfile, que incluyó a trabajadores, unidades de investigación y una “unidad de prevención de enfermedades de emergencia”, agregó.

El país notoriamente solitario cortó casi todos sus vínculos con el mundo exterior en 2020 para evitar una afluencia de casos de coronavirus. Y hasta la fecha, parece haber funcionado.

Corea del Norte no ha informado de un brote importante de covid-19, y no ha habido indicios de que haya ocurrido uno, aunque los expertos dudan de la afirmación de Pyongyang de que el país no ha visto un solo caso del virus.

La mayoría, si no todos, los diplomáticos y trabajadores humanitarios extranjeros han abandonado el país, citando escasez de bienes y restricciones extremas en la vida diaria.

En junio, Kim despidió a varios altos funcionarios que no hicieron cumplir la estricta prevención del covid-19 de Corea del Norte, informó la agencia estatal de noticias KCNA. Parece que algunos miembros de las altas esferas del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea fueron reemplazados, dijo KCNA.

Kim Jong Un asiste a un desfile militar celebrado para conmemorar el 73 ° aniversario de la fundación de Corea del Norte.

Soldados y tractores, pero no misiles

Las primeras fotos del desfile del jueves no mostraban nada del arsenal de misiles de Corea del Norte. Las versiones nuevas o actualizadas de los misiles del país se muestran a menudo en los desfiles militares.

Durante un desfile en enero, las fuerzas armadas de Corea del Norte revelaron lo que, según los analistas, era un nuevo misil balístico lanzado desde un submarino (SLBM).

En octubre pasado, Corea del Norte dio a conocer lo que los analistas creen que es uno de los misiles balísticos más grandes del mundo en un desfile militar.

Pero el armamento que se muestra en las imágenes de la plaza el jueves temprano era del tipo de campo de batalla más pequeño, o tan mundano como tractores, así como legiones de soldados.

“Los integrantes del desfile que pasaban por las calles de la capital respondieron con entusiasmo con el firme compromiso de impulsar el fortalecimiento de las capacidades de combate y defender la retaguardia de la patria socialista tan firme como una piedra”, se lee en el informe de KCNA.

Ri Il Hwan, miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, pronunció un discurso en el desfile, según KCNA, diciendo que Corea del Norte “aumentará el Ejército Popular, un pilar en la defensa del Estado y aumentará sus industrias de defensa para convertir a todo el país en una fortaleza”.

Joshua Berlinger de CNN contribuyó a este informe.

