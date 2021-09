Crimen y misterio en Carolina del Sur: una cronología de los asesinatos de la familia Murdaugh

CNN-Spanish

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Durante 87 años, el apellido Murdaugh llegó a representar una dinastía de abogados en la costa de Carolina del Sur, donde tres generaciones sucesivas controlaban la oficina del fiscal local.

Pero en los últimos años, la familia ha estado estrechamente relacionada con una sangrienta tragedia. Hubo un accidente de navegación fatal en 2019, el asesinato de dos miembros de la familia en junio, el tiroteo a un miembro de la familia la semana pasada y acusaciones de fraude y abuso de drogas.

Nadie ha sido arrestado todavía por los tiroteos, pero las autoridades se han comprometido a llegar al fondo de ellos. Y la investigación los ha llevado en direcciones inesperadas. Mientras investigaban los asesinatos, los investigadores decidieron reabrir un caso de muerte sin resolver de 2015.

Aquí hay una cronología de lo que sabemos sobre la ilustre historia de la familia Murdaugh, los asesinatos de Margaret Murdaugh y su hijo Paul, el tiroteo de Alex Murdaugh la semana pasada y todo el curso de la investigación.

1920-2006

Durante tres generaciones, al menos un miembro de la familia Murdaugh se desempeña como Procurador del 14º Circuito, que lidera los enjuiciamientos de los condados de Allendale, Beaufort, Colleton, Hampton y Jasper en la parte sur de Carolina del Sur.

Randolph Murdaugh Sr. es elegido para la Oficina del Procurador del 14 ° Circuito en 1920 y ocupa el cargo hasta su muerte en 1940.

Su hijo Randolph Murdaugh Jr. luego asume el cargo y se desempeña hasta su jubilación en 1986.

Su hijo Randolph Luego, Murdaugh III es elegido para el cargo en 1987 y se desempeña hasta fines de 2005.

En 2006, el entonces gobernador Mark Sanford nombra al abogado Duffie Stone para que se desempeñe como Procurador del 14º Circuito, lo que lo convierte en el primer no Murdaugh en el puesto. Ha sido elegido para el cargo tres veces desde entonces, la más reciente en 2016.

2019

Un bote se estrella en un puente cerca de Parris Island en el condado de Beaufort, Carolina del Sur, el 24 de febrero. Allí muere a Mallory Beach, de 19 años, según a los documentos judiciales de OMCC, afiliada de CNN.

Seis personas estaban a bordo del barco en el momento del accidente, incluido Paul T. Murdaugh, de 19 años. Su padre, Alex Murdaugh, un abogado local e hijo de Randolph Murdaugh III, es dueño del barco.

Stone, el Procurador del 14º Circuito, se retira del caso debido a las conexiones personales.

Esta foto sin fecha muestra, de izquierda a derecha, a Maggie, Paul y Alex Murdaugh.

Paul Murdaugh es acusado en abril de los cargos de navegar bajo la influencia del alcohol (BUI) que causó grandes daños corporales y causó la muerte en relación con el accidente, según muestran los registros judiciales. Se declara inocente.

7 de junio de 2021

Alex Murdaugh, de 53 años, llama al 911 e informa que encontró a su esposa Margaret, de 52 años, y a su hijo Paul, entonces de 22, fueron asesinados a tiros fuera de su casa en Islandton, una pequeña comunidad a una hora al norte de Hilton, Head Island, según las autoridades División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED).

Los agentes del alguacil del condado de Colleton determinaron que ambas víctimas tenían múltiples heridas de bala.

10 de junio

Randolph Murdaugh III muere pacíficamente en su casa a los 81 años, según su obituario.

15 de junio

Los carteles de “Manténgase fuera” marcaban una entrada a la propiedad de la familia Murdaugh en Islandton, donde ocurrió un doble homicidio.

SLED publica información básica sobre los asesinatos del 7 de junio, diciendo que Alex Murdaugh había llamado al 911 a las 10:07 pm y que los investigadores recolectaron evidencia esa noche y la mañana siguiente.

“Continuamos buscando todas las pistas y la investigación ciertamente está activa y en curso en este momento”, dijo la agencia. “Continuaremos enviando todas las pruebas forenses al laboratorio forense de SLED. Las autoridades se comprometen a realizar una investigación criminal profesional y exhaustiva para hacer justicia por las muertes de Paul y Maggie”.

17 de junio

Los hermanos de Alex Murdaugh, John Marvin Murdaugh y Randolph “Randy” Murdaugh IV, hablan con “Good Morning America” sobre los asesinatos. Dicen que Alex los llamó “angustiados” con la noticia de que habían disparado a su esposa e hijo. Dicen que no creen que su hermano esté involucrado.

“Mi hermano amaba a Maggie y amaba a Paul como nada en esta tierra, al igual que ama a (su otro hijo) Buster”, dijo Randy a GMA. “Así que no hay forma posible de que él pueda tener algo que ver con esto, te lo puedo asegurar”.

21 de junio

Buster Murdaugh, en el centro, recibe un abrazo bajo la lluvia durante el funeral de su hermano Paul y su madre Maggie el 11 de junio en Hampton, Carolina del Sur.

SLED reconoce el interés en el caso y pide al público que retenga el juicio hasta que se complete la investigación. La división también publica copias redactadas de los informes suplementarios de incidentes de la Oficina del Sheriff del condado de Colleton.

“Este caso es complejo y no apresuraremos esta ni ninguna investigación. Las decisiones de investigación que tomemos a lo largo de este caso deben resistir el escrutinio del proceso de justicia penal. Los agentes de SLED continúan entrevistando a posibles testigos, recolectando y procesando evidencia potencial e investigando cada pista con la misma diligencia que dedicamos a cada caso”, dijo el jefe de SLED, Mark Keel, en un comunicado.

“Los agentes de SLED están trabajando incansablemente con nuestros socios para construir un caso contra cualquier persona responsable de los asesinatos de Paul y Maggie Murdaugh para garantizar que se haga justicia”, agregó Keel.

Stone, el Procurador del 14º Circuito, publica una declaración diciendo que no es “ni prudente ni apropiado” comentar sobre el caso y dice que su oficina actuará “con prontitud y ética” si surgen conflictos de intereses en el caso.

Señala que no hay un sospechoso claro en el doble asesinato y lo contrasta con el caso de navegación de Paul Murdaugh en 2019.

“Esa no fue la situación cuando recusé mi oficina después del accidente de navegación de 2019 por el que finalmente se acusó a Paul Murdaugh”, dijo Stone en el comunicado. “En ese caso, fue inmediatamente evidente que el Sr. Murdaugh sería un sospechoso, que su padre era el propietario del barco en el que viajaban los involucrados y que otros pasajeros eran parientes de empleados de mi oficina. Por lo tanto, cualquier comparación de estos casos simplemente es no apto”.

22 de junio

SLED reabre una investigación sobre la muerte sin resolver de Stephen Smith, de 19 años, quien murió en 2015 en el condado de Hampton. La agencia dice que la investigación se reabrirá en función de la información recopilada mientras se investigaban las muertes de Maggie y Paul Murdaugh, informa WCSC, afiliada de CNN.

25 de junio

Alex Murdaugh, la cuarta generación de una poderosa dinastía de Carolina del Sur, sale de una audiencia en una demanda por lesiones personales en el Palacio de Justicia del Condado de Richland. (Crédito: ZUMA Press Wire)

Alex Murdaugh y su otro hijo, Buster, anuncian una recompensa de US$ 100.000 por información que conduzca a la condena de la persona o personas responsables de los asesinatos de Margaret y Paul, según WCSC.

22 de julio

SLED publica audio redactado de la llamada al 911 de Alex Murdaugh la noche de los asesinatos. En el audio, Murdaugh, angustiado, advierte a los despachadores que su esposa e hijo recibieron disparos, están en el suelo y no respiran.

11 de agosto

A pesar de su declaración anterior, el Procurador del 14º Circuito Stone escribe una carta al Fiscal General de Carolina del Sur, Alan Wilson, diciendo que tiene la intención de recusarse de las investigaciones de la muerte de Murdaugh, informa WCSC.

Escribe que la solicitud viene “considerando los eventos de hoy en la investigación de SLED” pero no brinda más detalles.

Viernes 3 de septiembre

Alex Murdaugh renuncia al bufete de abogados Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth & Detrick (PMPED), según la firma.

Sábado 4 de septiembre

Marcadores de evidencia se encuentran en un lugar donde Alex Murdaugh informó a la policía que le habían disparado en el condado de Hampton, Carolina del Sur, el 4 de septiembre.

Murdaugh llama al 911 e informa que recibió un disparo el sábado por la tarde en una carretera en el condado de Hampton, según un comunicado del portavoz de SLED, Tommy Crosby. Fue llevado a un hospital en Savannah, Georgia, donde fue tratado por una “herida superficial de bala en la cabeza”, dice el comunicado.

“En este momento no se han realizado arrestos”, dijo el comunicado.

Lunes 6 de septiembre

Murdaugh publica una declaración a través de su abogado, Dick Harpootlian, a WCSC, afiliada de CNN, en la que dice que renuncia al bufete de abogados PMPED y entra en rehabilitación.

“Los asesinatos de mi esposa y mi hijo han causado un momento increíblemente difícil en mi vida. He tomado muchas decisiones de las que realmente me arrepiento”, dice en el comunicado. “Estoy renunciando a mi bufete de abogados y entrando en rehabilitación después de una larga batalla que se ha visto agravada por estos asesinatos. Lo siento inmensamente por todos los que he lastimado, incluidos mi familia, amigos y colegas. Pido oraciones mientras me rehabilito y rehago mis relaciones”.

Martes 7 de septiembre

El bufete de abogados dice que Murdaugh renunció “después de que el PMPED descubriera que Alex malversó fondos en violación de las normas y políticas del PMPED”.

“Esta es una noticia decepcionante para todos nosotros. Tengan la seguridad de que nuestra firma se ocupará de esto de una manera sencilla. No hay lugar en nuestra firma para tal comportamiento”, dice la firma de abogados en un comunicado. El PMPED dice que planea contratar una firma de contabilidad forense “para llevar a cabo una investigación exhaustiva” y se ha puesto en contacto con la policía y el Colegio de Abogados de Carolina del Sur.

Miércoles 8 de septiembre

La Corte Suprema de Carolina del Sur emite una orden que suspende la licencia de Alex Murdaugh para ejercer la abogacía en el estado.

Según el tribunal, su licencia “está suspendida hasta nueva orden de este tribunal”. La Oficina del Procurador del 14º Circuito también confirma a CNN que Murdaugh ha sido despojado de su privilegio de enjuiciar casos como voluntario.

Randy Murdaugh IV, hermano de Alex Murdaugh y también abogado del bufete de abogados PMPED, publica una declaración sobre la renuncia.

“Me sorprendió, al igual que el resto de mi familia de PMPED, enterarme de la adicción a las drogas y el robo de dinero de mi hermano Alex”, escribe Randy Murdaugh en el comunicado.

“Amo a la familia de mi bufete de abogados y también amo a Alex como mi hermano. Si bien lo apoyaré en su recuperación, no apoyo, perdono ni excuso su conducta al robar manipulando sus relaciones de mayor confianza”, dice Murdaugh. “Seguiré persiguiendo los intereses de mi cliente con el más alto grado de honestidad e integridad, como siempre lo he hecho”.

Jueves 9 de septiembre

El abogado Jim Griffin especifica que Alex Murdaugh tiene una adicción a los opioides. Griffin dice que su cliente se encuentra en las primeras etapas de tratamiento en un lugar no revelado.

Viernes 10 de septiembre

Un portavoz de la familia emite una declaración sobre el tiroteo de Alex Murdaugh que indica que la lesión fue más grave que una herida superficial.

“Después del tiroteo, Alex tenía una herida de entrada y salida, su cráneo estaba fracturado y no era una herida de bala autoinfligida”, según el comunicado.

El portavoz también agregó más detalles sobre lo que condujo al incidente.

“Alex se detuvo después de ver una luz indicadora de llanta baja. Un conductor masculino en una camioneta azul le preguntó si tenía problemas con el auto, tan pronto como Alex respondió, recibió un disparo”, dice el comunicado.

“Sabemos que SLED continúa trabajando diligentemente para encontrar a esta persona y la persona o personas que asesinaron a Maggie y Paul Murdaugh”, dice el comunicado.

Lunes 13 de septiembre

SLED publica una declaración en la que anuncia que ha abierto una investigación sobre Alex Murdaugh “basada en acusaciones de que se apropió indebidamente de fondos en relación con su puesto como exabogado del bufete de abogados Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth y Detrick (PMPED) en Hampton, Carolina del Sur”.

“Como jefe de SLED, continúo instando al público a ser paciente y dejar que esta investigación siga su curso. Las decisiones de investigación que tomemos a lo largo de este caso y cualquier caso potencialmente relacionado deben, en última instancia, resistir el escrutinio del proceso de justicia penal”, dijo el Jefe Mark Keel.

“Como con todos los casos, SLED se compromete a realizar una investigación criminal profesional, exhaustiva e imparcial, sin importar a dónde nos lleven los hechos”.

— Melissa Alonso, Dakin Andone, Angela Barajas, Caroline Kenny, Gregory Lemos, Shawn Nottingham, Rebekah Riess y Martin Savidge de CNN contribuyeron a este informe.

