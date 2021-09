Autoridades sanitarias y observatorio independiente reportan aumento de casos de covid-19 en Nicaragua

CNN-Spanish

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — El Ministerio de Salud de Nicaragua y el Observatorio Ciudadano Covid-19 reportan un notable incremento en el número de contagios con el nuevo coronavirus en sus más recientes informes, y en medio de las denominadas “vacaciones bicentenarias” programadas por el gobierno para la celebración de los 200 años de la independencia de Centroamérica.

En la semana del 7 al 14 de septiembre, el Ministerio de Salud de Nicaragua reportó 675 casos nuevos de covid-19, cuando la semana anterior había informado 615 contagios. En total, las autoridades sanitarias registran 13.206 infecciones acumuladas de coronavirus y 202 fallecidos por complicaciones asociadas a la enfermedad hasta este martes.

Pese al incremento en el número de contagios de coronavirus, el Ministerio de Salud solo reporta un fallecido por semana desde hace seis meses, aunque ha reconocido, sin precisar el número, otros decesos vinculados a enfermedades preexistentes.

En contraste, el Observatorio Ciudadano reportó 1.865 nuevos casos y 329 fallecimientos entre el 2 y el 8 de septiembre. En su anterior informe semanal había informado 1.088 contagios y 191 muertes. El observatorio acumula 4.531 fallecidos por neumonía o coronavirus desde el comienzo de la pandemia.

Consultado por CNN, el doctor Leonel Argüello, médico epidemiólogo, considera que las estadísticas oficiales contrastan con la realidad frente a la pandemia. “Un fallecido ha sido la constante durante seis meses y esto no es creíble. No podés tener un fallecido a la semana, menos en un país donde se promueve el contagio y no existe una lucha epidémica fuerte ni se está cumpliendo ninguno de los parámetros de control de esta enfermedad y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”.

