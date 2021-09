El papa Francisco dice que la decisión sobre si los políticos católicos que apoyan el aborto reciben la comunión debe ser “pastoral”

CNN-Spanish

Sol Amaya

(CNN) — El papa Francisco evitó tomar partido en el debate sobre si los políticos católicos que apoyan el aborto deben recibir la comunión, al decir que es una decisión que debe abordarse de manera pastoral y no política, durante ante la prensa en el vuelo que regresaba de Eslovaquia a Roma este miércoles por la tarde.

“El problema no es teológico, es pastoral”, dijo Francisco, “cómo los obispos tratamos este principio. Debemos ser pastores, también con los excomulgados. Como Dios con pasión y ternura. La Biblia lo dice”.

“El pastor sabe qué hacer. En cada momento que abandona el camino pastoral de la iglesia, inmediatamente se convierte en político”.

La pregunta fue hecha por un periodista católico estadounidense que hizo referencia al tema de la comunión para los políticos católicos, que ha sido un problema para los obispos estadounidenses durante muchos años, dijo.

El papa no mencionó al presidente Joe Biden. En junio, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos procedió con un plan que podría negar la comunión a figuras públicas que apoyan el derecho al aborto, creando una posible reprimenda pública de Biden, un defensor del derecho al aborto.

Durante el vuelo de este miércoles, Francisco también reiteró la enseñanza de la Iglesia Católica de que el aborto es un asesinato.

También se le preguntó al papa sobre la condena del Parlamento Europeo al continuo incumplimiento de algunos gobiernos de la UE de respetar los derechos de los homosexuales.

“Ya he hablado claramente sobre esto”, dijo. “El matrimonio es un sacramento y la iglesia no tiene el poder de cambiar un sacramento. Son leyes que intentan ayudar a la situación de muchas personas de diferentes orientaciones sexuales. Es importante ayudar a las personas en esto, pero sin imponer a la iglesia cosas que no están en su naturaleza”.

Francisco mencionó las leyes de unión civil francesas como un ejemplo del derecho de una nación a brindar a los homosexuales y otras parejas no casadas atención médica y otros beneficios.

“Esto no significa condenar a las personas que son así, por favor, son nuestros hermanos y tenemos que acompañarlos. Pero el matrimonio como sacramento es claro”.

“El matrimonio como sacramento es un hombre y una mujer”, dijo.

El papa no abrió nuevos caminos sobre los temas, pero reafirmó lo que ha dicho en el pasado.

