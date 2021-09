La búsqueda del prometido de Gabby Petito, Brian Laundrie, se centra en reserva natural de Florida

CNN-Spanish

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — La búsqueda del prometido de Gabby Petito, quien ahora está desaparecido, se centra en una reserva natural de Florida, donde 50 agentes de cinco agencias locales y agentes del FBI registraron el área el sábado, según el portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor.

Durante una conferencia de prensa, Taylor dijo que Brian Laundrie tiene una “enorme presión” sobre él para dar respuestas después de la desaparición de Petito.

La familia de Laundrie le dijo a la policía el viernes por la noche que no habían visto al joven de 23 años desde el martes. La policía dijo en ese momento que no se busca a Laundrie por un delito y que las autoridades están trabajando en “múltiples investigaciones de personas desaparecidas”.

Una cronología del caso de Gabby Petito, la joven de 22 años desaparecida

Los investigadores buscaron a Laundrie en la reserva natural Carlton cerca de Venice, Florida, dijo la policía de North Port en Twitter el sábado. El esfuerzo de búsqueda incluyó el uso de drones y sabuesos que utilizaron artículos de la ropa de Laundrie sacados de su casa para obtener su olor, dijo Taylor.

La búsqueda concluyó el sábado por la noche debido a la oscuridad, pero se reanudará el domingo por la mañana.

Our search of the Carlton is being called this evening due to darkness. Nothing found. Efforts will begin again Sunday morning. pic.twitter.com/l7L8B9hHrM — North Port Police (@NorthPortPolice) September 18, 2021

La familia de Laundrie le dijo a la policía que Brian se había ido de casa con su mochila el martes y les dijo que iba a la reserva. La policía cree que el vehículo que conducía podría haber estado también en la reserva, pero desde entonces ha sido devuelto a la casa de Laundrie.

La policía inicialmente centró su búsqueda en un parque cercano de unas 80 hectáreas de extensión, pero a lo largo del día la búsqueda se extendió a la reserva, que tiene unas 10.117 hectáreas, dijo.

La familia de Brian Laundrie, el prometido de Gabby Petito, le dijo a la policía que no lo han visto desde el martes

Cuando se le preguntó por qué la familia de Laundrie no le dijo a la policía sobre su paradero hasta el viernes, Taylor dijo, “esa es una gran pregunta”.

“Es obvio que hemos estado tratando de comunicarnos con la familia para obtener respuestas en este caso desde el (último) sábado”, dijo Taylor. “La primera vez que tuvimos una conversación profunda con ellos fue ayer cuando su abogado llamó y dijo que la familia estaba preocupada por el paradero de Brian”.

El abogado de la familia de Laundrie, Steven Bertolino, dijo el viernes que el paradero de Laundrie “se desconoce actualmente”.

Richard Stafford, el abogado de la familia Petito, dijo en un breve comunicado enviado a CNN: “Toda la familia de Gabby quiere que el mundo sepa que Brian no está desaparecido, se está escondiendo. Gabby está desaparecida”.

Fotos de Gabby Petito y su novio/prometido antes de su desaparición

La búsqueda de Petito ya tiene una semana

Las fuerzas del orden comenzaron a investigar la desaparición de Petito el 11 de septiembre, cuando la familia denunció su desaparición después de que no pudieron contactarla durante varios días. Antes de su desaparición, Petito había estado viajando con Laundrie por carretera a través de varios estados del oeste.

Laundrie regresó a North Port sin Petito el 1 de septiembre, según la policía. Más tarde, las autoridades encontraron la camioneta en la que la pareja había estado viajando en la casa que Petito compartía con Laundrie y sus padres en North Port.

El sábado, el FBI dijo que la búsqueda de Petito incluyó estudios de terreno que se estaban realizando en el Parque Nacional Grand Teton con el Servicio de Parques Nacionales, la Oficina del Sheriff del Condado de Teton y la policía de Jackson, Wyoming.

“Esta es una investigación activa y en curso, por lo que le pedimos al público que se mantenga alejado de cualquier personal, equipo, vehículo y su actividad relacionada para la seguridad del público en estas áreas remotas y para proteger la integridad de nuestro trabajo”, dijo la oficina del FBI en Denver el sábado por la tarde.

En una declaración que proporcionó el viernes anterior a NBC que aún sigue en pie. La declaración dice que Laundrie no hablará sobre el asunto porque “las parejas íntimas son a menudo la primera persona en la que las fuerzas del orden centran su atención en casos como este y la advertencia de que ‘cualquier declaración hecha se utilizará en su contra’ es cierta, independientemente de si mi cliente tuvo algo que ver con la desaparición de la Srta. Petito”.

A principios de semana, el jefe de policía de North Port, Todd Garrison, le dijo a Don Lemon de CNN que Laundrie había invocado su derecho de la Quinta Enmienda, lo que generalmente significa que una persona no puede ser obligada a hacer declaraciones que sienta que pueden ser negativas o usadas en su contra.

La policía visitó previamente la casa, pero la familia se negó a hablar y, en cambio, dio a las autoridades la información de su abogado, informó Taylor esta semana.

El sábado, reiteró que la policía estaba limitada en lo que podía hacer porque “no tenemos un crimen”.

“No podemos simplemente llevarnos a la gente, él ciertamente tiene la Quinta Enmienda para no hablar, y lo respetamos”, dijo. “Lo entendemos. Estamos frustrados”.

El jefe de policía de la ciudad de North Port, Todd Garrison, habla durante una conferencia de prensa sobre la desaparición de Gabby Petito el 16 de septiembre de 2021 en North Port, Florida. (Foto de Octavio Jones / Getty Images)

Padrastro de Petito: “no sé que creer”

El padrastro de Petito dijo el viernes que está feliz de que los padres de Laundrie llamaran a la policía, pero dijo: “No sé qué creer”.

Jim Schmidt le dijo a Cuomo de CNN que estaba “sorprendido” por la noticia compartida momentos antes de que la familia de Laundrie había hablado con las autoridades, diciendo que él ni siquiera había tenido un momento para digerirlo.

“Todo lo que importa es encontrarla y traerla a casa”, dijo Schmidt.

“Tratamos de hacer correr la voz y tratar de encontrar a esa persona que podría tener algunos detalles que necesitamos”, dijo Schmidt. “Solo estoy tratando de salir y encontrar a esa persona y espero que puedan ayudarnos con cualquier cosa que la lleve a casa”.

Cuando se le preguntó si había algo de las últimas veces en que se puso en contacto con Gabby que podría ser útil, Schmidt dijo: “No estoy seguro. Hemos analizado todo tanto como podemos, y la mente se acelera en un millón de direcciones diferentes cuando intentas armar algo como esto y todavía estamos tratando de comprender completamente la situación”.

Schmidt pidió a los medios de comunicación que “sigan haciendo correr la voz”, y agregó: “Algunas fotos diferentes, no solo las que han estado ahí, tal vez eso provoque algo en el público que alguien no reconoció antes y que se siga difundiendo esa palabra y se mantenga esto fresco en los medios para que continúe hasta que la encontremos”.

El FBI publicó un nuevo póster pidiendo ayuda en la búsqueda de Petito.

Las reseñas de los campamentos muestran a la pareja

Antes de su desaparición, Petito y Laundrie parecían haber dejado reseñas en una aplicación comunitaria de cámpines en línea llamada The Dyrt.

Una cuenta vinculada a la pareja enumera los campamentos en Colorado, Idaho, Montana, Washington, Wyoming y Utah, y también dejó reseñas de los campamentos donde se vio a Petito por última vez.

Los lugares para acampar en el Parque Nacional Grand Teton se guardaron en el perfil.

Según una línea de tiempo de eventos proporcionada el viernes por el abogado de la familia Petito, Gabby se comunicó con su madre el 24 de agosto, diciendo que se iba de Utah y se dirigía a los Teton.

Esta foto de Petito y Laundrie se publicó en la aplicación The Dyrt.

Una foto de la pareja fue publicada en The Dyrt hace dos meses y sus cuentas de redes sociales estaban etiquetadas.

Su reseña más reciente es sobre el Parque Nacional Arches en Utah en julio, en el mismo condado donde la policía de Moab tuvo una interacción con Petito y Laundrie dos semanas después.

En ese momento, los agentes del Departamento de Policía de la ciudad de Moab respondieron a los reportes de conducta desordenada que involucraban a Petito y Laundrie, que terminaron con un informe que los describía como “involucrados en algún tipo de altercado”.

Los agentes que respondieron al incidente sugirieron que Laundrie y Petito deberían separarse por la noche, según el reporte, y no se presentaron cargos.

Uno de los agentes que respondió a la escena escribió en el informe policial que Laundrie dijo que la pareja había estado viajando juntos durante “los últimos cuatro o cinco meses”.

Revelan nuevo video sobre desaparición de Gabby Petito 3:03

Paul P. Murphy, Kaylene Chassie, Christina Maxouris, Aya Elamroussi, Andy Rose, MiSeon Lee y Deanna Hackney de CNN contribuyeron a este reporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.