La familia de Brian Laundrie, el prometido de Gabby Petito, le dijo a la policía que no lo han visto desde el martes

(CNN) — La familia de Brian Laundrie, el prometido de Gabby Petito, de 22 años —quien fue reportada como desaparecida por su familia hace casi una semana— le dijo a la policía en North Port, Florida, que no lo han visto desde el martes, según el portavoz de la policía Josh Taylor.

“Hemos intentado hablar con su familia toda la semana, hablar con Brian, y ahora nos llamaron el viernes, fuimos a la casa y dicen que ahora que no han visto a su hijo”, dijo Taylor a Chris Cuomo de CNN el viernes por la noche. “Así que estamos trabajando en esos detalles mientras hablamos. Es otro giro en esta historia”.

La desaparición del prometido fue confirmada por el abogado de la familia Laundrie.

En un comunicado enviado el viernes por la noche a CNN, el abogado Steven Bertolino dijo que el paradero de Brian Laundrie “se desconoce actualmente”.

Añadió: “El FBI se encuentra actualmente en la residencia de Laundrie retirando pertenencias para ayudar a localizar a Brian. A partir de ahora, el FBI está buscando a Gabby y Brian”.

El FBI se negó a comentar sobre esta declaración cuando CNN solicitó su verificación.

Por separado, el jefe de policía de North Port, Todd Garrison, escribió en Twitter el viernes por la noche que la conversación entre la familia de Laundrie y la policía se había completado. El jefe también pidió calma y agregó: “Por favor, déjenos trabajar en esto y la información estará disponible próximamente”.

La policía había visitado anteriormente la casa, pero la familia se negó a hablar y, en cambio, dio a las autoridades la información de su abogado, dijo Taylor a principios de esta semana. La familia de Petito y sus abogados han suplicado a la familia de Laundrie durante varios días que hable con las autoridades y les ayude a encontrar a la joven.

El FBI publicó un nuevo póster pidiendo ayuda en la búsqueda de la joven.

El jefe de policía de la ciudad de North Port, Todd Garrison, habla durante una conferencia de prensa sobre la desaparición de Gabby Petito el 16 de septiembre de 2021 en North Port, Florida. (Foto de Octavio Jones / Getty Images)

“Dos personas se fueron de viaje y una persona regresó”

El jueves, Garrison dijo que creía que la familia estaba ocultando información crítica.

“Creo que Brian tiene la información”, dijo dijo Garrison a Don Lemon de CNN. “Creo que las personas que rodean a Brian también pueden tener la información, y les estamos suplicando a esas personas que se presenten. Bríndenos la información que necesitamos para encontrar a Gabby y reunir a Gabby con su familia, porque ella se lo merece y su familia se lo merece”.

Petito, de 22 años, viajaba con Laundrie en su camioneta Ford Transit 2012 blanca con placas de Florida, dijo la policía. El 11 de septiembre su familia reportó su desaparición, después de no tener noticias de ella desde finales de agosto. La policía cree que estaba en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming antes de su último contacto con la familia que vive en Nueva York.

“Estamos llevando a cabo una investigación de una persona desaparecida. Dos personas se fueron de viaje y una persona regresó. Y esa persona es Brian. Y estamos buscando a Gabby, y él no está dispuesto a brindarnos ninguna información”, dijo Garrison a Don Lemon de CNN el jueves por la noche.

Las autoridades creen que Laundrie fue la última persona que vio a Petito antes de que desapareciera.

El 11 de septiembre, la policía encontró la camioneta en la que viajaba la pareja en la casa que Petito compartía con Laundrie y sus padres en North Port, Florida. Laundrie supuestamente regresó a North Port el 1 de septiembre, dijo la policía en un comunicado de prensa.

Petito y Laundrie viajaban en esta camioneta Ford Transit 2012 con placas de Florida, dice la policía de North Port.

La hermana de Laundrie, Cassie Laundrie, dijo a “Good Morning America” ​​de ABC en una entrevista que se transmitió el viernes: “Mi familia y yo queremos que Gabby esté a salvo. Es como una hermana y mis hijos la aman”.

“Todo lo que quiero es que ella regrese a casa sana y salva y que esto sea solo un gran malentendido”, dijo Cassie Laundrie, y agregó que no ha podido hablar con su hermano desde que regresó a casa.

La oficina del FBI en Denver anunció el jueves que se uniría a la investigación sobre la desaparición de Petito.

“Ningún dato es demasiado pequeño o intrascendente para ayudar en los esfuerzos de las fuerzas del orden para llevar a la Srta. Petito a casa”, dijo la oficina del FBI en Denver en Twitter, pidiendo al público que envíe cualquier información al FBI, incluyendo “posibles avistamientos, fotos y videos, o cualquier otro detalle”.

“Haz lo correcto”, dice el padrastro de Petito

Cassie Laundrie dijo que había hablado con la policía, pero Josh Taylor, un portavoz del Departamento de Policía de North Port le dijo a CNN: “Eso fue una noticia para mí”, y agregó que no puede confirmar que habló con la policía de North Port.

“Puede que haya hablado con la policía, pero yo no consideraría que la familia haya sido totalmente cooperativa”, dijo Taylor. “Esto comenzó el sábado con nosotros cuando aparecimos en la puerta y básicamente nos entregaron una hoja de papel con la información de contacto de su abogado. Esa fue la extensión de nuestra conversación con los padres de Brian. Nunca hemos hablado una palabra con Brian”.

Las autoridades están investigando algunos materiales que encontraron en la camioneta después de procesarlos, aunque no aclararon qué fue exactamente lo que encontraron, dijo Taylor en una rueda de prensa anterior.

Y los Laundrie no han hablado con la familia de Petito, quienes han estado suplicando que comparezcan.

“No hemos tenido comunicación entre nuestra familia y la de ellos. Es absolutamente absurdo. No entendemos por qué”, dijo el padrastro de Petito, James Schmidt a Court TV, afiliada de CNN.

Schmidt explicó que está en Jackson, Wyoming, como enlace entre su familia y las fuerzas del orden mientras los investigadores buscan a Petito. Dijo que cree que Laundrie sabe información sobre la desaparición de su hijastra y se “esconde detrás” de su abogado.

“Creció con Gabby, fueron a la escuela juntos. No son extraños. Se conocen desde hace mucho tiempo”, dijo Schmidt.

Schmidt se dirigió a Laundrie durante la entrevista con Court TV y le pidió que diera a conocer la información que él podría tener en su poder.

“Este es el amor de tu vida. Ha estado en las redes sociales. Publicaste en tus cuentas. Si eso es cierto, haz lo correcto. Tienes que hacerlo ahora. Deja de esperar”, dijo Schmidt.

“En este momento no tenemos un crimen”, dice la policía

Garrison le dijo a CNN que su departamento no está trabajando para obtener una orden de cateo para la casa de Laundrie porque no han concluido que haya ocurrido un crimen. “Para obtener una orden de cateo, tienes que estar vinculado a un crimen. En este momento, no tenemos un crimen”, dijo Garrison.

Agregó que Laundrie ha invocado su derecho de la quinta enmienda, lo que generalmente significa que no se puede obligar a una persona a hacer declaraciones que él o ella pueda sentir que puedan ser negativas o usadas en su contra. La enmienda generalmente se invoca para que una persona pueda evitar responder preguntas específicas.

“Así que no puedo obligarlo a hablar”, dijo Garrison. “Toda nuestra información ha sido dirigida a través de un abogado. Eso puede cambiar. El abogado puede presentarse y decir, ‘escucha, Brian quiere dar una declaración ahora'”.

Sin embargo, la pareja tuvo un altercado reciente con la policía en Moab, Utah.

Las imágenes de cámara corporal de la policía de Moab muestran a un agente hablando con Gabby Petito.

El mes pasado, los agentes del Departamento de Policía de la ciudad de Moab respondieron a reportes de conducta desordenada que involucraban a Petito y Laundrie, evento que terminó con un informe que los describía como “involucrados en algún tipo de altercado”.

El informe difundido por el departamento de policía indica que Laundrie y Petito tuvieron una pelea física luego de una discusión, pero “tanto el hombre como la mujer informaron que están enamorados y comprometidos para casarse y que no deseaban ver a nadie acusado de un delito”, según el informe del agente de policía Eric Pratt.

Los agentes que respondieron al incidente sugirieron que Laundrie y Petito deberían separarse por la noche, según el reporte. Petito es descrita por un agente como “confundida y emocional”.

“Después de evaluar la totalidad de las circunstancias, no creo que la situación haya llegado al nivel de un ataque doméstico tanto como al de una crisis de salud mental”, escribió el oficial Daniel Robbins en el reporte policial.

No se presentaron cargos. Robbins escribió que Laundrie dijo que la pareja había estado viajando junta durante “los últimos 4 o 5 meses”.

Artemis Moshtaghian, Mirna Alsharif, Christina Maxouris, Jenn Selva, Ben Norbitz, Andy Rose, Claudia Dominguez y Halimah Abdullah de CNN contribuyeron a este reporte.

