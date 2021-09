El Departamento de Justicia demandó a American Airlines y JetBlue por su alianza

CNN-Spanish

Alexandra Ferguson

(CNN Business) — El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) demandó el martes a dos grandes aerolíneas, afirmando que las compañías crearon una alianza que elevó los precios y redujo las posibilidades de elección de los pasajeros aéreos que viajan desde y hacia las principales ciudades de la región noreste de Estados Unidos. JetBlue y American Airlines crearon el año pasado la “Alianza del Noreste”, que opera desde cuatro grandes aeropuertos de Boston y Nueva York. El DOJ dice que las dos compañías se comprometieron a intercambiar información sobre qué rutas volar, cuándo hacerlo, quién las volaría y qué tamaño de aviones usar para cada vuelo.

“El departamento no puede permitir que American Airlines unifique aún más el sector de las aerolíneas, en el que la competencia está ya en una situación de escasez crítica”, dijo a los periodistas el fiscal general adjunto en funciones Richard A. Powers, de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia.

American Airlines es la mayor aerolínea del mundo y, junto con Delta, United y Southwest, controla colectivamente más del 80% del transporte aéreo nacional, según el DOJ. Antes de la alianza, JetBlue representaba un desafío para American Airlines en los aeropuertos del noreste.

“Los consumidores estarán mejor si American y JetBlue siguen siendo competidores feroces, no aliados”, dijo Powers.

El DOJ indicó que las dos aerolíneas también compartían supuestamente los ingresos obtenidos en estos aeropuertos, eliminando sus incentivos para competir entre sí. Además, la “Alianza del Noreste” permitía a las partes poner en común sus puertas y autorizaciones de despegue y aterrizaje, conocidas como “slots”, según el DOJ.

Un abogado de American Airlines dijo a CNN que la compañía “se siente segura” de que el caso no aporta pruebas de que la alianza esté perjudicando a los consumidores.

El CEO de JetBlue Robin Hayes dijo el martes que el “compromiso de la compañía con la competencia y las tarifas bajas sigue siendo tan fuerte como siempre”.

“Esto no se parece en absoluto a una fusión con American: tenemos dos modelos de negocio diferentes y no trabajamos juntos en la fijación de precios”, dijo. “También es importante que tengan la imagen completa de los beneficios que la [Alianza del Noreste] está proporcionando, y quiero asegurarles que la acción del DOJ no afectará a nuestros planes para seguirla implementando”.

Según el DOJ, la alianza de las aerolíneas causará un perjuicio de cientos de millones de dólares a los pasajeros aéreos de todo el país por el aumento de las tarifas y la reducción de las posibilidades de elección.

