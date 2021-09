Los homicidios en Estados Unidos aumentaron drásticamente en 2020, pero faltan datos en gran parte del país, según reporte del FBI

CNN-Spanish

(CNN) — El FBI publicó su Reporte Uniforme Anual de Delitos para 2020 este lunes, que muestra que la cantidad de homicidios en Estados Unidos aumentó casi un 30% desde 2019, el mayor aumento en un año que la agencia ha registrado desde que comenzó a rastrear estos delitos en la década de 1960.

El informe, que está a la par con las cifras preliminares que se informaron durante el verano, también muestra un aumento del 5% en los delitos violentos entre 2019 y 2020. Los delitos generales denunciados por el FBI disminuyeron aproximadamente un 6% entre 2019 y 2020.

Hubo más de 21.500 asesinatos el año pasado, un total no visto desde mediados de la década de 1990. La tasa de homicidios en 2020 fue de aproximadamente 6,5 por cada 100.000 personas, aproximadamente un 40% por debajo de lo que era en las décadas de 1980 y 1990, cuando los homicidios alcanzaron su punto máximo en Estados Unidos.

Según el informe, el número de homicidios el año pasado comenzó a escalar durante los meses de verano, alcanzando su punto máximo en junio y julio y permaneciendo en niveles altos después de eso.

El informe es la mirada más oficial y estandarizada sobre el crimen en Estados Unidos, pero los datos del Reporte Uniforme del Crimen no pintan una imagen completa. Cada año, el FBI recopila estadísticas de delitos de las agencias de aplicación de la ley en todo el país para crear su informe anual. Pero las agencias no están obligadas a enviar sus datos. Muchas agencias no participan: en 2020, alrededor de 15.875 agencias de más de 18.000 enviaron sus datos al FBI, una tasa de participación del 85%.

También hay un retraso significativo cuando se publican los datos y el período que cubre. El FBI publicó su informe completo nueve meses después de fines de 2020, y aunque su informe preliminar mostró un aumento del 25% en los homicidios en 2020, varias ciudades grandes no presentaron datos, incluidas Nueva York, Chicago y Nueva Orleans.

El FBI también ha cambiado recientemente su sistema de informes, lo que puede afectar negativamente la cantidad de datos que la agencia puede publicar este año. El informe de la UCR de 2021 se basará en un sistema de recopilación conocido como “NIBRS”, que permite a las agencias enviar información detallada de cada delito, incluida información sobre las víctimas y las relaciones entre los infractores y las víctimas.

Sin embargo, es más difícil para las agencias recopilar e informar datos con este nivel de detalle, lo que probablemente afectará la cantidad de agencias que participan: menos de 10.000 agencias informaron datos de NIBR en 2020.

El FBI comenzó a publicar informes nacionales trimestrales de delitos el año pasado, pero no lo ha hecho durante los dos primeros trimestres de este 2021, indicando que requieren que al menos el 60% de las agencias envíen datos NIBR para publicar datos trimestrales. Menos de 10.000 agencias han reportado datos de NIBR este año, que cubren una población de solo el 53% de la población de EE.UU., según el FBI.

El cambio a NIBRS llega en un momento en que el aumento de asesinatos indica una necesidad aún mayor de recopilación de datos coherente a nivel federal.

Pero los datos publicados por el FBI coinciden con otras encuestas independientes realizadas en grandes ciudades de Estados Unidos. La Comisión Nacional de covid-19 y Justicia Criminal, que encuestó el crimen en 34 ciudades importantes de los EE.UU., también encontró que los homicidios habían aumentado alrededor del 30% entre 2019 y 2020.

El aumento de los homicidios parece tener su origen en un aumento de la violencia armada. Según Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro que rastrea la violencia relacionada con armas en Estados Unidos, hubo 39.538 muertes por armas de fuego en 2019 en comparación con 43.559 en 2020.

El número de homicidios o muertes no intencionales por armas de fuego aumentó en casi 4.000 entre 2019 y 2020. El informe de la UCR dice que alrededor del 77% de los asesinatos reportados en 2020 se cometieron con un arma, en comparación con el 74% en 2019. No existe una base de datos federal de ventas de armas, pero otras encuestas independientes han encontrado que las ventas de armas se han disparado durante el pandemia.

Si bien es probable que el informe de la UCR para 2021 no se publique hasta mediados o fines del próximo año, otras organizaciones que rastrean los homicidios en las principales ciudades creen que probablemente habrá más asesinatos este año que el anterior. Sin embargo, la tasa de aumento de los homicidios parece estar disminuyendo.

El informe de la NCCCJ del primer trimestre de 2021 encontró que las tasas de homicidio estaban por debajo de su pico del verano de 2020, pero aún estaban por encima de lo que estaban en el primer trimestre de años anteriores. Los datos de la consultora AH Datalytics, que rastrea los homicidios hasta la fecha en 87 ciudades principales, muestran un aumento del 10% en los homicidios hasta ahora entre 2021 y 2020, una reducción del aumento del 30% observado en 2020.

Tanto el informe de la UCR como el estudio de la NCCCJ también encontraron que la disminución en el crimen en general ha continuado en 2020, luego de una tendencia de disminución de casi dos décadas en Estados Unidos. La disminución incluye muchas formas de delitos contra la propiedad, incluidos robos, robos residenciales y hurto, que disminuyeron durante el inicio de la pandemia el año pasado.

