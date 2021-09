Medio siglo de conflicto armado dejó a muchos colombianos sin servicios básicos. Jenifer Colpas, heroína de CNN, está entregando agua, energía y saneamiento a quienes más lo necesitan

CNN-Spanish

(CNN) — Jenifer Colpas creció en Barranquilla, donde estuvo mayormente protegida de la pobreza afuera de su puerta.

No fue hasta después de la universidad, cuando se mudó a la India para trabajar en tecnología de la información, que pudo ver con claridad las enormes desigualdades sociales que padece la gente.

“Algo dentro de mí (estaba) diciendo: ‘Tienes que hacer algo al respecto'”, dijo Colpas, razón por la cual cambió su trayectoria profesional.

Regresó a Colombia, se instaló en Cartagena y se ofreció como voluntaria en organizaciones comunitarias que ayudaban a personas que vivían en la pobreza.

“Me entristeció mucho ver que la gente vivía sin las cosas más básicas”, dijo. “La gente no tiene agua potable limpia, plomería en sus casas, electricidad”.

Quería hacer más para ayudar a llevar estos elementos esenciales a las comunidades más necesitadas.

En 2015, con la ayuda de amigos, Colpas cofundó Tierra Grata. Hoy en día, la organización sin fines de lucro brinda acceso a agua potable, luces que funcionan con energía solar y electricidad, junto con baños ecológicos y duchas para comunidades rurales remotas en toda Colombia.

“No sabíamos nada al principio, pero teníamos toda la determinación”, dijo Colpas.

Colpas, que ahora tiene 31 años, y su equipo de otras contrapartes jóvenes de ideas afines atienden actualmente a 35 comunidades y sus servicios han ayudado a mejorar la calidad de vida de más de 10.000 personas.

Laura Klairmont de CNN habló con Colpas sobre sus esfuerzos. A continuación se muestra una versión editada de su conversación.

CNN: ¿A quién ayuda tu organización?

Jenifer Colpas: Las comunidades donde estamos trabajando son muy diversas. Puedes encontrar indígenas, agricultores y la mayoría de los lugares donde estamos trabajando ahora son población desplazada.

Más de 50 años de guerra han convertido a Colombia en el país con mayor población de desplazados internos del mundo. Estas comunidades rurales fueron tomadas por las FARC y otros grupos paramilitares. Debido a todos los años que esas comunidades estuvieron en una zona de conflicto, fueron totalmente olvidadas. Han sido invisibles para el gobierno y para muchos colombianos.

Son los más difíciles de alcanzar y es menos probable que tengan acceso a algún servicio básico. Estas áreas son tan remotas que no hay caminos para llegar. Nadie va allí. Pero vamos allí para brindar acceso a servicios básicos.

CNN: ¿Por qué fue especialmente importante para ti y tu equipo colocar mujeres locales en posiciones de liderazgo para ayudar con los proyectos?

Colpas: Trabajamos con mujeres porque, para nosotras, es muy importante empoderarlas y resignificar su rol dentro de la comunidad. Entonces, no serán solo líderes sociales, sino también solucionadoras de problemas.

Los líderes tienen diferentes roles. Uno es que son nuestros principales socios dentro de la comunidad. Son el primer contacto en caso de que tengamos que arreglar algo. Si pasa algo con alguna de las familias, son nuestro contacto principal. Son ellos los que están trabajando en las soluciones a largo plazo.

Nos ayudan a organizar la logística antes de cualquier instalación. Nos ayudan a entender cómo llegar a la comunidad, que es la mejor manera en que podemos organizar el equipo para ir allí y hacer el proceso de instalación. Entonces, los capacitamos y compartimos nuestro conocimiento.

CNN: ¿Qué les estás brindando a estas comunidades en un nivel más profundo?

Colpas: Cubrimos sus necesidades básicas para que empiecen a soñar. Mi mayor sueño para ellos es que puedan despertar no solo para sobrevivir, sino que puedan dar un paso más y comenzar a cumplir sus sueños.

Sus historias, su poder interior para seguir adelante incluso en una situación realmente mala, a través de todo lo que están sufriendo, es lo que me inspira. Son muy resistentes. Cada vez que hablo con ellos, realmente me motivan, me inspiran a ir más allá. Porque a pesar de todos los problemas que enfrentan, nunca se rinden.

