Brian Laundrie: Desde un viaje a través del país con Gabby Petito hasta su desaparición. Cronología de su búsqueda

(CNN) — Hace ya más de un mes que Brian Laundrie desapareció tras regresar sin su prometida, Gabby Petito, de un viaje por el país.

El caso ha tenido constantes actualizaciones que han dejado a las autoridades y al público confundido en cuanto a la línea de tiempo y las razones detrás de la desaparición de Laundrie. Sus padres tampoco han hecho muchos comentarios en torno al caso.

Es muy probable que los aparentes restos encontrados en un parque de Florida sean de Brian Laundrie, dice abogado de la familia

El abogado de la familia de Laundrie, Steven Bertolino, ha dicho anteriormente que los padres de Laundrie están “permaneciendo en segundo plano” y que no harían ningún comentario por consejo del abogado. Bertolino ha dicho que los Laundrie no saben dónde está su hijo y no han tenido noticias de él desde que abandonó su casa de Florida a mediados de septiembre.

Laundrie no ha sido acusado de la muerte de Petito, cuyo cuerpo fue encontrado en Wyoming. Se le acusó de utilizar dos cuentas financieras que no le pertenecían en los días posteriores a la muerte de Petito.

La búsqueda de Laundrie está en curso, pero aquí hay una cronología de lo que sabemos sobre Laundrie:

Junio de 2021: Laundrie se embarca en un viaje a través del país con Petito

Laundrie y Petito planearon un viaje a través del país para recorrer la costa oeste en la furgoneta Ford blanca de Petito. Por el camino, la pareja visitaría los parques estatales y nacionales del oeste de Estados Unidos.

Petito documentó su viaje este verano en las redes sociales, publicando fotos de ella misma sonriendo en Monument Rocks de Kansas, posando en las Grandes Dunas de Arena de Colorado y disfrutando de las vistas del Parque Nacional Bryce Canyon de Utah.

12 de agosto: Laundrie y Petito se encuentran con la Policía de Utah

Las cosas dieron un giro en agosto cuando la Policía de Moab, Utah, encontró a la pareja “envuelta en algún tipo de altercado”.

Según el informe del agente Eric Pratt, ambos se enzarzaron en una pelea física tras una discusión. Hubo informes y llamadas al 911 de testigos que describían a un hombre (Laundrie) supuestamente golpeando a una mujer (Petito).

Las imágenes de la cámara del cuerpo de Pratt mostraron a Petito diciéndole que, aunque Laundrie la había golpeado, ella lo golpeó primero.

“Tanto el hombre como la mujer informaron que están enamorados y comprometidos para casarse y no deseaban desesperadamente que se acusara a nadie de un delito”, decía finalmente el informe de Pratt.

Por sugerencia de los agentes, la pareja se separó para pasar la noche, según el informe, que describe a Petito como “confusa y emocional”.

“Después de evaluar la totalidad de las circunstancias, no creo que la situación haya escalado al nivel de una agresión doméstica sino al de una crisis de salud mental”, escribió el agente Daniel Robbins en su informe. No se presentan cargos.

Nuevo video de Gabby Petito revela qué dijo a la policía 2:20

Del 17 al 23 de agosto: Laundrie vuela de Utah a Florida y vuelve

Laundrie voló a Tampa, Florida, desde Salt Lake City y se reunió con Petito seis días después en Utah, según Bertolino, el abogado de la familia Laundrie.

Laundrie “voló a casa para obtener algunos artículos y vaciar y cerrar la unidad de almacenamiento para ahorrar dinero mientras contemplaban la posibilidad de prolongar el viaje por carretera”, dijo Bertolino a CNN.

27 de agosto: Laundrie y Petito son vistos en un restaurante de Wyoming

Petito y Laundrie fueron vistos de nuevo en Jackson, Wyoming, donde una pareja dijo haber visto a Petito y a Laundrie envueltos en un “alboroto” cuando salían del restaurante The Merry Piglets Tex-Mex.

A finales de agosto, Petito dejó de publicar regularmente en las redes sociales.

1 de septiembre: Laundrie regresa a Florida

Conduciendo la furgoneta de Petito, Laundrie regresó a la casa que él y la joven compartían con sus padres en North Port, Florida. Petito no estaba con él.

6-8 de septiembre: la familia Laundrie se va de camping

La familia Laundrie va a un camping a unos 120 kilómetros de su casa.

Roberta Laundrie, la madre de Brian Laundrie, se registró en un lugar frente al mar en el camping de Fort De Soto, del 6 al 8 de septiembre, según un informe de registro del camping de Pinellas County Parks, proporcionado a CNN.

Los Laundrie estuvieron en el camping del 6 al 7 de septiembre y se fueron juntos, según declaró posteriormente Bertolino a CNN.

Lo que sabemos de la búsqueda de Brian Laundrie 3:00

11 de septiembre: se denuncia la desaparición de Petito

La familia de Petito denunció la desaparición de la joven el 11 de septiembre, semanas después de que cesaran las llamadas a su madre y las frecuentes publicaciones en las redes sociales.

A partir de ese momento, las cosas se vuelven aún más confusas.

13 o 14 de septiembre: Laundrie desaparece

En ese momento, no se había encontrado el cuerpo de Petito, y la policía pedía públicamente a Laundrie y a sus padres que hablaran con ellos sobre lo que sabían.

Laundrie se había acogido a su derecho a la Quinta Enmienda, dijo el jefe de Policía de North Port, Todd Garrison, a Don Lemon, de CNN. Por lo general, significa que una persona no puede ser obligada a hacer declaraciones que considere que pueden ser negativas o utilizadas en su contra.

Inicialmente, los padres de Laundrie dijeron a la Policía de North Port que no habían visto a su hijo desde el 14 de septiembre, pero no se pusieron en contacto con las autoridades al respecto durante tres días.

Los padres dijeron a la Policía que Laundrie salió de casa con su mochila, y una fuente cercana a la familia de Laundrie dijo a Chris Cuomo, de CNN, que el joven salió de su casa sin su teléfono móvil y su cartera.

El padre de Gabby Petito quiere que encuentren vivo a Brian Laundrie

Los padres de Laundrie también dijeron a la Policía que iba a la cercana Reserva Carlton, una reserva natural de unas 10.000 hectáreas cerca de la casa de la familia, que tiene agua hasta la cintura, serpientes y caimanes.

La desaparición del 14 de septiembre fue lo que siguieron las autoridades locales y federales durante las más de tres semanas que estuvieron buscando a Laundrie en la reserva.

La familia de Laundrie dijo entonces, en octubre, que había abandonado su casa el 13 de septiembre, un día antes de lo que se había informado.

Bertolino dijo a CNN que el padre de Brian Laundrie, Chris Laundrie, fue a buscar a Brian la noche del 13 de septiembre después de que su hijo no regresara del parque.

Al día siguiente, el 14 de septiembre, los padres de Brian volvieron a la zona del Parque Medioambiental de Myakkahatchee Creek para buscarlo y encontraron su Ford Mustang con una notificación de vehículo abandonado, dijo Bertolino. El Departamento de Policía de North Port confirmó que la citación había sido colocada en el coche.

Los padres volvieron al día siguiente, el 15 de septiembre, para recuperar el vehículo.

19 de septiembre: se encuentran los restos de Petito en Wyoming

Los restos de Petito fueron encontrados en el Bosque Nacional Bridger-Teton de Wyoming. El forense del condado de Teton confirmó que los restos eran de Petito dos días después, el 21 de septiembre.

FBI: Autopsia revela que restos hallados son de Gabby Petito 1:28

23 de septiembre: acusación federal contra Laundrie

El FBI anunció el 23 de septiembre que el Tribunal de Distrito de Wyoming emitió una orden de detención federal contra él. Laundrie ha sido acusado de utilizar dos cuentas financieras que no le pertenecían entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre.

La acusación dice que utilizó estas cuentas para cobrar más de 1.000 dólares de comercio tras la muerte de Petito que afectó al comercio interestatal. Laundrie lo hizo “a sabiendas y con intención de defraudar”, según la acusación.

20 de octubre: encuentran lo que parecen ser restos humanos y algunos artículos que pertenecen a Laundrie

Los investigadores encontraron lo que parecen ser restos humanos, junto con artículos personales, como una mochila y un cuaderno, pertenecientes a Brian Laundrie, según el agente especial a cargo de la División de Tampa del FBI, Michael McPherson.

“Sé que tienen muchas preguntas, pero aún no tenemos todas las respuestas”, agregó el agente especial a cargo.

El Equipo de Respuesta de Evidencia del FBI de Tampa está en la escena utilizando “todos los recursos forenses disponibles” para procesar el área. Según McPherson, es probable que el equipo permanezca en escena durante varios días.

El abogado de la familia de Laundrie, Steven Bertolino, le dijo a Chris Cuomo de CNN que “la probabilidad es alta, de que sean los restos de Brian” encontrados por el FBI.

“Es bastante triste, puedes imaginarte como padre, encontrar las pertenencias de tu hijo junto a los restos. Eso tiene que ser desgarrador. Y puedo decirles que están desconsolados”, dijo el miércoles.

Christina Maxouris, Leyla Santiago, Sara Weisfeldt, Rebekah Riess y Andy Rose, de CNN, contribuyeron a este informe.

