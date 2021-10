La industria del cannabis florece en parte gracias al impulso durante la pandemia

Alexandra Ferguson

(CNN Business) — Cuando los miembros de la industria del cannabis acudieron a Las Vegas la semana pasada para asistir a la mayor feria del sector, había algo que se agitaba en el aire.

No era el aroma de un porro recién encendido, sino una sensación de que todo parece estar saliendo de maravilla para la industria. A pesar de una pandemia mundial, interrupciones en las cadenas de suministro, la inflación en aumento y una lucha continua para legalizar la marihuana a nivel federal, la industria del cannabis en Estados Unidos florece.

Las ventas alcanzaron los US$ 20.000 millones en 2020, están por superar los US$ 26.000 millones este año y se prevé que den un salto hasta los US$ 45.900 millones en 2025, según datos de Marijuana Business Daily que se compartieron en la MJBizCon, la feria anual del sector. Los casi US$ 46.000 millones en ventas harían a la industria del cannabis más grande que la de la cerveza artesanal, dijo Chris Walsh, CEO y presidente de MJBizDaily.

Marihuana legal: los países de América que han legalizado el uso del cannabis y los que no

“Estas son cifras potencialmente conservadoras de acuerdo con la evolución que vemos”, dijo Walsh durante el inicio del evento de tres días.

El aumento de las ventas en Estados Unidos no debería ser una sorpresa. En este momento, la mayoría de los estadounidenses viven en un estado donde alguna forma de cannabis es legal. Más de dos tercios de los estados de EE.UU. han legalizado el cannabis medicinal, y de ellos, 18 han legalizado el cannabis para uso recreativo, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Los trabajadores cosechan plantas de cannabis.

De hecho, la industria del cannabis recibió un impulso de la época de la pandemia gracias a una serie de motivos: los consumidores contaban con el dinero de los subsidios por la pandemia, la gente se vio obligada a quedarse en casa con poco que hacer y que los dispensarios de algunos estados fueron considerados negocios esenciales. Muchos estados, incluyendo a pioneros en la legalización como Colorado, registraron un récord de ventas en 2020.

Pero los últimos 12 a 18 meses muestran que hay algo más en la historia que un impulso por el covid-19, dijo Walsh. Las ventas se aceleraron a un ritmo récord en los mercados de todo Estados Unidos, sobre todo en los estados determinados, como Colorado, Washington y Oregon, afirmó Walsh.

Permitir consumo lúdico de marihuana no agrava problemas de violencia y salud pública, dice investigador

“Vemos cómo se consolida la siguiente fase de una industria en proceso de maduración”, dijo Walsh a CNN Business.

No hace mucho tiempo, las operaciones de US$ 250 millones eran escasas y poco frecuentes en este negocio. Ahora suceden una tras otra: la más reciente es la de la empresa de comercio electrónico y tecnología Dutchie, que este mes recaudó US$ 350 millones en su última ronda de inversores.

El sector también se está expandiendo rápidamente y creando empleos, según Karson Humiston, CEO y fundadora de Vangst, un sitio de contratación de empleos centrados en la industria del cannabis.

Se estima que en 2020 habrá 321.000 empleos de tiempo completo en la industria del cannabis, frente a los 234.700 del año anterior, según un informe publicado a principios de este año por Leafly y Whitney Economics.

“Mira a tu alrededor”, dijo Humiston, señalando a la bulliciosa multitud en la sala de exposiciones. “La gente quiere salir de su industria moribunda de la vieja escuela y quiere pasarse al cannabis. Esto es así. Ahora es el momento de participar, porque nunca volverá a ser tan pequeño”.

Aún así, persisten muchos retos e incertidumbres.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aún no ha dado orientaciones oficiales sobre cómo pueden incluirse los cannabinoides derivados del cáñamo, como el CBD, en los productos comerciales; California, el mayor mercado de cannabis del país, sigue viendo cómo las ventas se desvían hacia una gran industria no regulada; el sector se ha diversificado menos en los últimos dos años; y los programas para abordar aspectos, como la equidad social o la reparación de los daños de la Guerra contra las Drogas, aún están en su fase incipiente.

En el Capitolio, los susurros sobre la reforma y legalización de la marihuana a nivel federal se han convertido en un clamor. Pero debido a la falta de consenso entre los legisladores y los miembros del sector, el cambio no se ve en el horizonte inmediato, indicó Walsh.

Justin Bieber venderá marihuana con el nombre de su exitosa canción “Peaches”

Algunos quieren medidas graduales, pero necesarias, como la reforma bancaria y fiscal. Otros esperan abordar la legalización de un solo golpe con una legislación integral.

“Todavía tengo dudas de que vayamos a ver una reforma federal significativa el año que viene… incluso en el ámbito bancario”, dijo Walsh a CNN Business, refiriéndose a los esfuerzos para cambiar la ley federal para permitir que los negocios de cannabis legales en el estado (y aquellos que los atienden) tengan acceso a los servicios bancarios tradicionales.

Debido a que la marihuana se considera una sustancia de la Lista I, algunas instituciones financieras no han estado dispuestas a prestar servicios a la industria, dejando a los operadores con la incapacidad de obtener préstamos para pequeñas empresas, ayuda para la pandemia, seguros y ayuda para desastres. Los operadores con mucho dinero en efectivo se enfrentan a problemas importantes de seguridad, como robos, asaltos e incluso asesinatos, han dicho los partidarios del proyecto de ley.

El tener que esperar no es nada nuevo para la industria del cannabis. Aunque ha crecido y se ha expandido a pasos agigantados, su progreso legal ha llegado a cuentagotas.

“Estoy de acuerdo en que es un camino cuesta arriba para obtener la legalización federal, pero lo que estamos poniendo sobre la mesa es inevitable”, dijo Steven Hawkins, CEO del US Cannabis Council y director ejecutivo del Marijuana Policy Project, durante un panel de la MJBizCon sobre la legalización federal. “Cuando se llega al punto en que la mitad del país la ha legalizado para el uso de los adultos, entonces hemos establecido un escenario para la inevitabilidad. Y eso empieza a cambiar el tono y el sentido en Washington”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.