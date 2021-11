Cuándo y dónde ver la lluvia de meteoritos de las táuridas del norte esta noche

Mariana Toro

(CNN) — Si te perdiste el pico de las táuridas del sur la semana pasada, la lluvia de meteoros de las táuridas del norte brillará este jueves y viernes, y producirá potencialmente algunas de sus bolas de fuego características.

Las táuridas traen corrientes lentas y constantes de septiembre a diciembre. Los picos no son tan accidentados y definidos como algunas otras lluvias de meteoritos, como las perseidas en agosto, según EarthSky. Pero las táuridas son conocidas por la bola de fuego ocasional, que es un meteoro que brilla con más intensidad que Venus, el objeto más brillante del cielo.

Las lluvias de meteoros de las táuridas del norte producen alrededor de cinco meteoros visibles por hora a una velocidad relativamente lenta.

Las táuridas del norte y del sur tienen corrientes ligeramente diferentes en el cielo, pero ambas parecen emerger de la cabeza de la constelación de Tauro, el toro, por la que se nombran estas lluvias. Los escombros del cometa 2P / Encke producen lluvias de táuridas del norte y del sur, según EarthSky.

Cuándo mirar hacia el cielo nocturno

Desde la medianoche hasta el amanecer es el momento óptimo para ver las táuridas del norte, y son visibles en el Hemisferio Norte.

No te molestes en usar un telescopio porque limitarías tu vista del cielo. El ojo desnudo es el mejor instrumento para rastrear estas estrellas fugaces. La lluvia de meteoritos será esporádica, así que toma una silla de jardín y planea sentarte afuera por un tiempo.

Para obtener la mejor vista, trata de encontrar un lugar sin mucha contaminación lumínica. La Luna estará medio llena durante el pico de las táuridas del norte de este año, que no es tan óptimo como una luna nueva (cuando el cielo es más oscuro), pero aún así puedes echar un vistazo a los meteoros.

Pronóstico celeste de fin de año

Solo hay un puñado más de lluvias de meteoritos este año, según la guía de lluvias de meteoros 2021 de EarthSky:

17 de noviembre: Leónidas 13-14 de diciembre: Gemínidas 22 de diciembre: Úrsidas

Un eclipse parcial de luna será visible durante residentes en Norteamérica y Hawai el 19 de noviembre entre la 1 am ET y las 7:06 am ET, según The Old Farmer’s Almanac.

La parte sur del mundo puede vislumbrar un eclipse total de sol el 4 de diciembre. Los observadores del cielo en las Islas Malvinas, el extremo sur de África, la Antártida y el sureste de Australia tendrán la mejor oportunidad de verlo.

