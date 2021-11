Waylon Smithers por fin encontró el amor en “The Simpsons”

Alexandra Ferguson

(CNN) — Waylon Smithers Jr., el leal asistente del multimillonario gruñón Montgomery Burns, encontrará por fin el amor en un histórico episodio de “Los Simpson”.

El personaje, que reveló su orientación sexual en un episodio de 2016 de la serie animada de Fox, será el centro de una historia de romance gay en un episodio a transmitirse el 21 de noviembre.

El próximo episodio, titulado “Portrait Of A Lackey On Fire” (Retrato de un lacayo en llamas), fue escrito por Rob LaZebnik, guionista de la serie desde hace tiempo, y su hijo Johnny LaZebnik, quien lo inspiró para escribir el episodio original de Smithers en el que revela que es gay.

“The Simpsons”: Smithers encuentra el verdadero amor con un famoso diseñador de moda (en voz de Victor Garber), pero ¿destruirá su nueva relación a Springfield? Descúbrelo en el episodio “Portrait of a Lackey On Fire” de The Simpsons del domingo 21 de noviembre (8:00-8:31 PM ET/PT) en FOX. Voz invitada de Victor Garber.

“A menudo, los romances homosexuales son una subtrama o se alude a ellos o se muestran en algún tipo de montaje o como un chiste”, dijo Johnny LaZebnik al diario New York Post esta semana.

“Y lo que creo que me entusiasma es que con este episodio podemos ver, sin contarles demasiado, el principio, el medio y quién sabe cómo acaba una relación gay, de entrar realmente en el meollo de cómo son las citas de los gays, cómo se conocen, cómo es”.

La verdadera razón por la que Smithers finalmente reveló que es gay

Según la sinopsis del episodio: “Smithers encuentra el verdadero amor con un famoso diseñador de moda, pero ¿destruirá su nueva relación a Springfield?”

i can finally come out of the closet as a d’ohmosexual. watch a very gay episode of @TheSimpsons on november 21, written by me and my dad 😭😭😭 pic.twitter.com/RqlMcetIUv — Johnny LaZebnik (@jlazebnik) October 30, 2021

Su nuevo novio es el magnate de la moda Michael De Graaf, al que pone voz Victor Garber.

Garber, la estrella abiertamente gay de “Family Law” de Global, declaró al New York Post que era “crucial que se reconozcan estas historias”, y añadió que cada vez que interpreta a un personaje gay “me trae de vuelta ciertos sentimientos que tenía cuando era un joven actor y no podía ser gay”.

La orientación sexual de Smither fue un secreto a voces en la serie durante años. Antes de su confirmación oficial en la temporada 27, su obsesión total por el Sr. Burns era representada en elaboradas secuencias de fantasía.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.